Viajes

Así es el Castillo de Santa Caterina, uno de los lugares donde se grabó ‘La Odisea’: panorámica de cine en el corazón del Mediterráneo

La fortaleza emblemática de Favignana permite recorrer sus antiguos pasillos y contemplar, desde lo alto, la inmensidad de las islas Égadas

Guardar
La estructura del castillo destaca entre la vegetación mediterránea de la isla siciliana
Vista exterior del Castillo de Santa Caterina, uno de los puntos históricos más reconocibles de las islas Égadas (Visit Faviagana)

El Castillo de Santa Caterina se alza sobre la isla italiana de Favignana, a 310 metros de altura, y figura entre los enclaves identificados como escenarios de rodaje de ‘La Odisea’. Es uno de los puntos panorámicos más visibles de la isla, situada frente a las costas de Trapani y Erice, en Sicilia.

La fortaleza, construida sobre el monte homónimo, resume siglos de historia militar y actualmente se puede recorrer sin costo. Su estado de abandono requiere precaución durante la visita. El origen del enclave remonta al siglo IX, cuando los sarracenos levantaron una torre de vigilancia, más tarde transformada en fortaleza por los normandos.

PUBLICIDAD

En el siglo XV, Andrea Riccio, señor de Favignana, amplió el edificio hasta alcanzar su forma actual. Durante el periodo borbónico, el recinto se utilizó como prisión para rebeldes y, en una etapa posterior, como guarnición militar. Tras la Segunda Guerra Mundial, el ejército lo abandonó y dejó en su interior equipos obsoletos, deteriorados por la salinidad y el viento.

El estado actual permite recorrer el edificio desde el sótano hasta la terraza superior. En el interior aún se observan restos de usos anteriores, como una capilla dedicada a Santa Catalina que en tiempos borbónicos funcionó como celda.

Las vistas desde lo alto del fuerte incluyen el perfil de Trapani, Marsala y otras islas del archipiélago
Desde la terraza superior se aprecia la amplitud del mar Mediterráneo rodeando Favignana (Visit Favignana)

Acceso al Fuerte de Santa Caterina

La ruta comienza cruzando la playa de Praia y continúa por la carretera detrás del Museo Tonnara Florio, en dirección a la montaña. Tras varias curvas, a la izquierda se encuentra el inicio de la escalera que lleva a la cima; hasta ese punto es posible llegar en bicicleta, aunque la subida exige esfuerzo.

PUBLICIDAD

El ascenso salva casi 300 metros de desnivel por rampas empinadas y escalones empedrados. El recorrido dura cerca de una hora a pie a ritmo tranquilo. Se recomienda iniciar temprano, antes de las 8.00 en verano, o al final de la tarde, cuando el sol queda detrás de la montaña.

Desde las antiguas murallas, se observan los contrastes entre el azul del mar y el verde de la isla
Las ruinas del castillo enmarcan una vista privilegiada sobre el entorno natural y la historia militar de la región (Visit Favignana)

Durante la subida, se obtienen vistas sobre el archipiélago de las Égadas. El sendero ofrece panorámicas que alcanzan Trapani, Marsala, Levanzo y Erice. El paisaje se asocia a la imagen de Favignana como una mariposa, comparación atribuida al pintor siciliano Salvatore Fiume. El trayecto atraviesa vegetación mediterránea. A finales de primavera, aparecen espárragos y alcaparras en los escalones y muros, junto a los aromas característicos de la maleza costera.

El interior del castillo

En la parte superior, la fortaleza conserva patios interiores, grandes estancias, habitaciones pequeñas y escaleras de distintas formas que conectan los niveles. Según la web Favignana, en el suelo hay restos dispersos como fragmentos de muebles, ventanas rotas y marcas del deterioro.

En el exterior hay un radar fuera de uso y, en la parte alta, una torre con equipos de transmisión vinculados a un museo militar de telecomunicaciones. También se encuentran colchones, bidones de gasolina, generadores eléctricos y una cuna oxidada con vistas al mar. La web advierte que la visita implica riesgos si no se actúa con cuidado.

Los distintos formatos de 'La Odisea', explicados. El director la concibió íntegramente en IMAX de 70mm, pero ningún cine puede actualmente proyectar así en España.

Recomienda prestar atención en los escalones, no asomarse a las ventanas y recuerda que se registran accidentes cada año. Desde la terraza superior se observa el mar hacia Marettimo y otras áreas de la isla.

La combinación de altura, ruinas y memoria militar distingue al Castillo de Santa Caterina como un sitio relevante de Favignana, con un paisaje que une historia, restos defensivos y una amplia panorámica de las Égadas.

Temas Relacionados

Christopher NolanCineCine EspañaRutasRutas NaturalesCastillosIslasPueblos de ItaliaViajesViajes y TurismoEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La localidad de Castilla y León donde se avistará el eclipse solar total: una plaza monumental y pasadizos secretos antiguos

La villa ducal desde la que se podrá ver el fenómeno alberga una concentración única de patrimonio ideal para pasar un fin de semana

La localidad de Castilla y León donde se avistará el eclipse solar total: una plaza monumental y pasadizos secretos antiguos

Tiene 76 habitantes, un castillo del siglo XII y un festival medieval cada dos años: el pueblo francés que desafía toda lógica turística

A pesar de su poca población censada, atrae a 100.000 visitantes al año sin perder un ápice de su esencia medieval

Tiene 76 habitantes, un castillo del siglo XII y un festival medieval cada dos años: el pueblo francés que desafía toda lógica turística

El pueblo más bonito de la Provenza en el que vivió Julio Cortázar: una ciudad amurallada, casas con encanto y un parque natural

El escritor compró a finales de 1968 un cobertizo de pastores a las afueras del pueblo y lo transformó en casa y taller

El pueblo más bonito de la Provenza en el que vivió Julio Cortázar: una ciudad amurallada, casas con encanto y un parque natural

La playa más larga de la provincia de Castellón: desde un castillo medieval a kilómetros de playa para disfrutar de un paseo en verano

Arena dorada y un pueblo de calles blancas forman parte de uno de los destinos favoritos en la Comunidad Valenciana

La playa más larga de la provincia de Castellón: desde un castillo medieval a kilómetros de playa para disfrutar de un paseo en verano

El pueblo más alto de la provincia de León, una opción ideal para ver el eclipse del 12 de agosto: está a 1.442 metros de altitud y tiene menos de 50 habitantes

Es un lugar privilegiado para disfrutar de este fenómeno

El pueblo más alto de la provincia de León, una opción ideal para ver el eclipse del 12 de agosto: está a 1.442 metros de altitud y tiene menos de 50 habitantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Medio siglo de espera de los saharauis por la nacionalidad española: el plazo de un año en 1976 durante su guerra contra Marruecos

Medio siglo de espera de los saharauis por la nacionalidad española: el plazo de un año en 1976 durante su guerra contra Marruecos

El Ayuntamiento de Almeida tumba la oferta de una nueva empresa asociada con un jefe de digestivo de Quirón para hacerse con el contrato que repone las medicinas del Samur

El PP irá de la mano con Junts en el Congreso hasta las elecciones de 2027: el fin judicial de la ley de amnistía “ayuda”

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El ‘mareo’ del pasaporte de Begoña Gómez: un mes de retiradas, permisos para viajar, requerimientos judiciales y una devolución que continúa pendiente

ECONOMÍA

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Congreso convalida el decreto de jubilación parcial para empleados públicos con la abstención del PP y Junts

Cuándo se cobra la pensión en julio de 2026 según el banco: hasta cuatro días de diferencia entre entidades como CaixaBank, BBVA, Santander, ING...

En qué consiste la nueva ‘Ley del Suelo’ de la Comunidad de Madrid: acelerar la construcción de viviendas y dar más poder a los ayuntamientos

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos