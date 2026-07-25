El avance del incendio en Madrid y Ávila fuerza la evacuación del puesto de mando de Cenicientos en plena comparecencia de Ayuso: “Es situación totalmente inédita, nunca vista”

La situación generada por el incendio en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila ha alcanzado un nuevo nivel de emergencia este sábado. El avance del fuego ha obligado a evacuar la localidad de Cenicientos y a desmantelar el puesto de mando avanzado, donde se encontraban reunidas las principales autoridades regionales y estatales para coordinar el dispositivo de emergencias.

La evolución del incendio obliga a evacuar el puesto de mando avanzado

Durante una intervención ante medios de comunicación desde el propio centro de coordinación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha detallado los esfuerzos conjuntos entre administraciones para tratar de contener el incendio. Ayuso ha explicado que tanto ella como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han estado “trabajando y centrados en lo más importante ahora mismo”, en referencia a la gestión de la emergencia.

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“Estamos ahí, trabajando juntos”, ha recalcado la presidenta, quien ha descrito la situación como “totalmente inédita, nunca vista”, al haberse creado “una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo, creando una condición atmosférica especial y cambiando la meteorología”.

En plena comparecencia, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha tenido que interrumpir la intervención de la presidenta para comunicar la evacuación inmediata de Cenicientos por la cercanía de las llamas. Martín ha solicitado que tanto los responsables del operativo como los vecinos abandonen el municipio de forma ordenada. Minutos después, la Delegación del Gobierno ha confirmado el traslado del puesto de mando avanzado de Cenicientos a Navalcarnero, para garantizar la seguridad de los equipos de emergencia y de las autoridades.

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La bajada de las temperaturas y el cambio en el viento abren una ventana de esperanza para frenar el avance de las llamas. Sin embargo, la emergencia nacional continúa y las próximas horas son clave para estabilizar los frentes.

Nuevos desalojos y cifras actualizadas de afectados

Poco antes de la evacuación de Cenicientos, se ha anunciado el desalojo de Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real, municipios también amenazados por el avance del incendio. Con estas nuevas salidas, el número de evacuados en la zona alcanza ya 35.000 personas, mientras que los confinados superan los 20.000, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno.

El balance provisional de la emergencia recoge también el desalojo de varios municipios en la provincia de Ávila, como Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo, Santa María del Tiétar, Navahondilla y Casavieja, en un operativo que suma ya 73.000 personas evacuadas entre ambas comunidades. Además, se mantiene el confinamiento de localidades donde la proximidad del fuego supone un riesgo para la población.

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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita este viernes al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid, instalado en Cenicientos. EFE/ Mario Morón Pereira

En su mensaje a través de la red social X, Ayuso ha querido trasladar su apoyo a quienes han tenido que abandonar sus hogares: “Cuando se quema tu pueblo o su monte, tu casa, tus animales, en horas se pierde todo lo que quieres y por lo que has luchado toda la vida. Mi más sincero cariño a los vecinos del Valle del Tiétar en estos momentos. A mis sotillanos, a todos los que desde este maravilloso valle hasta bien entrada la Comunidad de Madrid, todo el oeste, camino de Robledo de Chavela están viviendo este infierno”.

El incendio, que presenta un perímetro aproximado de 20.000 hectáreas, afecta a las poblaciones de decenas de localidades y mantiene desplegado un operativo de emergencia sin precedentes en la región. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido en la importancia de no acercarse a las zonas afectadas y de mantener despejadas las vías de acceso para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia, al tiempo que ha agradecido la comprensión y paciencia de la población.

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