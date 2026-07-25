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La ciudad española que ha conquistado a Disney para grabar su live action de ‘Enredados’

La producción tiene su base operativa en la Ciudad de la Luz de Alicante y ha rodado ya en varios puntos de la geografía española

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Teagan Croft y Milo Manheim protagonizarán el live-action de 'Enredados'. (Créditos: Captura de video. Instagram)
Teagan Croft y Milo Manheim protagonizarán el live-action de 'Enredados'. (Créditos: Captura de video. Instagram)

El fracaso en taquilla de la adaptación en acción real (o live action) de Vaiana —si podemos llamar acción real a un filme dominado por el CGI— no ha frenado esta tendencia dentro de Disney —que, de todos modos, el año pasado tuvo un taquillazo con la versión de Lilo & Stitch—, aunque sí da la impresión de que esta serie de películas se encuentra en su última etapa. Sobre todo porque Disney ya se está quedando sin clásicos que adaptar. Sea como sea, la próxima obra de este tipo en llegar a los cines, Enredados, ya tiene un ganador inesperado: España. Y es que parte del rodaje se está realizando en el país.

Esta semana, Disney ha transformado la Catedral de Girona en el castillo del reino ficticio de Corona, con un equipo de 500 personas que trabaja desde el 22 de julio y hasta el 3 de agosto. Las grabaciones se extenderán también por varios puntos del Barri Vell, el casco antiguo de la ciudad, y ya han obligado a cerrar negocios y a reorganizar las visitas turísticas guiadas.

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Según ha revelado El Periódico —mientras el rodaje se celebra bajo un hermetismo total—, el interior de la nave central de la catedral ha sido vaciado de bancos para dejar un espacio diáfano. Sobre los arcos de medio punto se han colgado grandes cortinajes y, en un lateral, se han colocado piezas de atrezo todavía embaladas: tronos, candelabros y esculturas de leones.

Las primeras imágenes filtradas del rodaje muestran el interior del templo vestido con tapices azules y dorados, una paleta que se aleja del morado y el dorado de la película de animación original de 2010. “Disney, ¿dónde está el morado? ¿Qué demonios es ese azul?”, han criticado varios usuarios en las redes sociales.

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Este video es el tráiler oficial de la película animada 'Gato', una producción de Disney y Pixar. Las imágenes muestran a tres felinos animados, uno negro, uno marrón y uno grande de pelaje gris, interactuando en un espacio interior poco iluminado, bajo una bombilla colgante. Se observa texto en pantalla que identifica a los estudios detrás de 'Del Revés' y 'Toy Story'.

El equipo y los escenarios repartidos por España

La producción tiene su base operativa en la Ciudad de la Luz Film Studios de Alicante y ha rodado ya en varios puntos de la geografía española. La semana anterior al desembarco en Girona, el equipo estuvo en el monasterio de Santes Creus, en Aiguamúrcia (Alt Camp). También está previsto rodar en Besalú (Garrotxa) a finales de julio, y en la localidad alavesa de San Martín de Valparaíso, donde se construyó el castillo exterior de Rapunzel.

En Girona, además de la Catedral, los escenarios previstos incluyen la subida de Sant Domènec, el Passeig Arqueològic y la muralla. En las escenas participarán unos 600 extras, seleccionados en un macrocasting celebrado en abril en el Parc de la Devesa, al que acudieron jóvenes de toda Cataluña y de otras comunidades como Murcia y Alicante.

El live-action está dirigido por Michael Gracey, responsable de El gran showman y Better Man. En un comunicado previo al rodaje, el director señaló: “Estoy entusiasmado y emocionado por rodar en España, que ofrece el escenario creativo perfecto para dar vida a la historia de Enredados”. Teagan Croft interpreta a Rapunzel y Milo Manheim a Flynn Rider. Kathryn Hahn repite como villana en el papel de Madre Gothel, y Diego Luna tiene un personaje original no revelado.

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