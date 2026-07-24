Viajes

La localidad de Castilla y León donde se avistará el eclipse solar total: una plaza monumental y pasadizos secretos antiguos

La villa ducal desde la que se podrá ver el fenómeno alberga una concentración única de patrimonio ideal para pasar un fin de semana

Guardar
Las casas del pueblo y se aprecia el altozano en el que se sitúa la colegiata. Campos castellanos al fondo.
Será una de las localidades afortunadas desde la que se podrá avistar el eclipse solar total del 12 de agosto. (Wikimedia/Turismo Rural Arlanza)

El eclipse total de agosto promete convertirse en el primero de los 3 fenómenos astronómicos que dejen a la península mirando al cielo, siempre con protección, claro. La sombra que proyectará pondrá el foco sobre poblaciones cargadas de historia, con gran patrimonio y naturaleza que descubrir. Una invitación para moverse por España. Son varias las comunidades desde las que se apreciará el eclipse y, entre ellas, Castilla y León ya promete ser una de las que más turismo atraiga porque la ocupación de las casas rurales llegó a sus máximos hace meses.

No es para menos, el evento no se produce desde hace más de cien años y, a pesar de que se podrán observar dos eclipses los próximos dos años, nadie sabe lo que va a pasar mañana. La zona en la que más durará el eclipse en España abarcará Asturias, Palencia, parte de León, de Soria, de Zaragoza, de Guadalajara y de Teruel. Entre estas provincias se sitúa Lerma, una ciudad que permanece en la historia gracias a una de las figuras más importantes de los reinados.

PUBLICIDAD

Tiene más de 2.500 habitantes y se sitúa en un cerro en la vega del río Arlanza, coronado con la colegiata de San Pedro, que alberga los dos órganos más antiguos de la península en los que todavía se dan conciertos barrocos. Gracias a su posición privilegiada, los grandes espacios abiertos y el patrimonio que alberga, se convierte en uno de los enclaves ideales para ver el eclipse y pasar un fin de semana descubriendo su encanto y gastronomía.

Qué ver en Lerma: Palacio Ducal, conventos históricos y los miradores para el eclipse

El patrimonio de Lerma deslumbra con monumentos como el Palacio Ducal, construido en 1601 por Francisco de Mora y situado en la monumental Plaza Ducal. Fue residencia del duque de Lerma, el gobernante más poderoso durante el reinado de Felipe III, que incluso consiguió que la capital del reino se trasladase a Valladolid. Un tiempo en el que aprovechó su poder para acumular riqueza y, de paso, favorecer en decisiones políticas a sus empresas.

PUBLICIDAD

El duque sobre un caballo blanco, lleva sus mejores galas de la moda del siglo XVII. En el fondo se aprecia una batalla
El duque de Lerma se convirtió en una figura clave para la población dada su cercanía al poder del reinado de Felipe III. (Retrato de Pedro Pablo Rubens / Museo del Prado

El casco antiguo alberga conventos emblemáticos como Santa Clara, La Ascensión y San Blas, donde las comunidades de clausura elaboran dulces y cerámica artesanal. Lugares imprescindibles son la Colegiala de San Pedro, con obras de Gregorio Fernández, el Pasadizo de los Arcos y la Plaza de Santa Clara, con el mausoleo del Cura Merino, figura clave de la Guerra de la Independencia.

En concreto, los pasadizos de Lerma conforman uno de los elementos más llamativos de la villa. Se trata de una red de corredores subterráneos y elevados que, en su origen, permitían a la nobleza y al clero desplazarse entre los principales edificios del centro histórico sin cruzar las calles públicas. Su construcción responde a la época de máximo esplendor de Lerma, durante el siglo XVII, bajo el mecenazgo del duque Francisco Gómez de Sandoval y Rojas.

Pertenece al movimiento artístico herreriano que se caracteriza por la sobriedad, simetría y el uso de líneas geométricas puras.
Desde su construcción en 1617 hasta el siglo XIX estuvo ocupado por frailes carmelitas. (Wikimedia/Carlos Delgado)

El Mirador de los Arcos ofrece panorámicas sobre la vega del Arlanza y el puente medieval, mientras jardines históricos y la ermita del Humilladero evocan el pasado cortesano de la villa. Un enclave con historia desde el que se aprecian las vistas que da el altozano en el que se sitúa el pueblo y, además, una opción para apreciar el eclipse. Las rutas urbanas y senderistas permiten disfrutar del arte barroco y de vistas privilegiadas para observar el eclipse de agosto en un entorno monumental y libre de contaminación lumínica.

Dónde comer en Lerma y visitas guiadas por Lerma

La fama de Lerma como destino gastronómico se debe al lechazo churro asado en horno de leña, que se sirve en asadores como Casa Antón, y a los dulces de convento elaborados por monjas de clausura. La villa acoge la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arlanza y la Lonja Agropecuaria, consolidándola como referente enoturístico y agroalimentario en la provincia. Los visitantes pueden participar en rutas teatralizadas, recorridos por pasadizos subterráneos y actividades educativas para familias y grupos.

Este imponente edificio es uno de los alojamientos más singulares de Burgos gracias a que entre sus muros se han vivido acontecimientos de gran relevancia para la historia de nuestro país

Las visitas guiadas se realizan de martes a domingo y se puede acceder a ellas de manera individual o en grupos. De manera individual, el precio es de 6 € para adultos y para niños de 4 €, con una duración aproximada de 1 h y media. Las visitas en calidad de grupo requieren reserva previa y el mínimo de personas es 25. La salida es desde la Oficina de Turismo e incluye acceso a la Colegiata S. Pedro, Pasadizo Ducal y Centro de Interpretación de la Villa.

Temas Relacionados

EclipseCastilla y LeónAstronomíaEspaña NoticiasÚltima Hora EspañaEclipse solarEspaña-Viajes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así es el Castillo de Santa Caterina, uno de los lugares donde se grabó ‘La Odisea’: panorámica de cine en el corazón del Mediterráneo

La fortaleza emblemática de Favignana permite recorrer sus antiguos pasillos y contemplar, desde lo alto, la inmensidad de las islas Égadas

Así es el Castillo de Santa Caterina, uno de los lugares donde se grabó ‘La Odisea’: panorámica de cine en el corazón del Mediterráneo

Tiene 76 habitantes, un castillo del siglo XII y un festival medieval cada dos años: el pueblo francés que desafía toda lógica turística

A pesar de su poca población censada, atrae a 100.000 visitantes al año sin perder un ápice de su esencia medieval

Tiene 76 habitantes, un castillo del siglo XII y un festival medieval cada dos años: el pueblo francés que desafía toda lógica turística

El pueblo más bonito de la Provenza en el que vivió Julio Cortázar: una ciudad amurallada, casas con encanto y un parque natural

El escritor compró a finales de 1968 un cobertizo de pastores a las afueras del pueblo y lo transformó en casa y taller

El pueblo más bonito de la Provenza en el que vivió Julio Cortázar: una ciudad amurallada, casas con encanto y un parque natural

La playa más larga de la provincia de Castellón: desde un castillo medieval a kilómetros de playa para disfrutar de un paseo en verano

Arena dorada y un pueblo de calles blancas forman parte de uno de los destinos favoritos en la Comunidad Valenciana

La playa más larga de la provincia de Castellón: desde un castillo medieval a kilómetros de playa para disfrutar de un paseo en verano

El pueblo más alto de la provincia de León, una opción ideal para ver el eclipse del 12 de agosto: está a 1.442 metros de altitud y tiene menos de 50 habitantes

Es un lugar privilegiado para disfrutar de este fenómeno

El pueblo más alto de la provincia de León, una opción ideal para ver el eclipse del 12 de agosto: está a 1.442 metros de altitud y tiene menos de 50 habitantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Medio siglo de espera de los saharauis por la nacionalidad española: el plazo de un año en 1976 durante su guerra contra Marruecos

Medio siglo de espera de los saharauis por la nacionalidad española: el plazo de un año en 1976 durante su guerra contra Marruecos

El Ayuntamiento de Almeida tumba la oferta de una nueva empresa asociada con un jefe de digestivo de Quirón para hacerse con el contrato que repone las medicinas del Samur

El PP irá de la mano con Junts en el Congreso hasta las elecciones de 2027: el fin judicial de la ley de amnistía “ayuda”

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El ‘mareo’ del pasaporte de Begoña Gómez: un mes de retiradas, permisos para viajar, requerimientos judiciales y una devolución que continúa pendiente

ECONOMÍA

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Congreso convalida el decreto de jubilación parcial para empleados públicos con la abstención del PP y Junts

Cuándo se cobra la pensión en julio de 2026 según el banco: hasta cuatro días de diferencia entre entidades como CaixaBank, BBVA, Santander, ING...

En qué consiste la nueva ‘Ley del Suelo’ de la Comunidad de Madrid: acelerar la construcción de viviendas y dar más poder a los ayuntamientos

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos