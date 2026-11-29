Las películas de David Fincher, de peor a mejor

Guardar

Hablar de David Fincher es hablar de uno de los cineastas más importantes del cine contemporáneo. Formado en el mundo del videoclip, y después de debutar de una forma tan extraña como fue la saga Alien, el director nacido en Denver no tardó en convertirse en una de las grandes voces de su generación junto a otros como Paul Thomas Anderson, Steven Soderbergh, Richard Linklater o Quentin Tarantino, entre otros.

Con este último precisamente ha formado equipo para su nueva película, Las nuevas desventuras de Cliff Booth, en la que a través de un guion del propio Tarantino retoma la historia de Cliff Booth, el ya icónico personaje de Érase una vez en Hollywood interpretado por Brad Pitt. Un Brad Pitt que ha acompañado a Fincher desde sus inicios con Seven y El club de la lucha y que ahora vuelve a firmar uno de sus mejores papeles en una película que ya ocupa un lugar distinguido en la filmografía de ambos. Pero cuando se tienen tantas obras maestras, es difícil ordenarlas. ¿Por qué no intentarlo?

PUBLICIDAD

‘Mank’

Imagen de 'Mank' de David Fincher

Tanto a nivel comercial como crítico, es sin duda uno de los mayores fracasos en la carrera de Fincher, que con esta película dio su salto definitivo a Netflix en forma de largometraje, después de haber hecho junto a la plataforma series como House of cards o Mindhunter, mucho más aplaudidas que este extraño biopic de Herman Mankiewicz. Gary Oldman interpreta al guionista de Ciudadano Kane en medio de una crisis laboral y vital en la que nada ni nadie parece poder ayudarle. Permanece en el catálogo de la propia Netflix.

‘Alien 3′

David Fincher en el rodaje de 'Alien 3'

Es raro debutar con la tercera entrega de una franquicia como Alien, pero Fincher nunca siguió las reglas de la lógica. Noble intento por dar un giro a las anteriores películas, muy marcadas por sus respectivos directores —el suspense de Ridley Scott y la acción de James Cameron—. Fincher admitió años después que el rodaje fue una auténtica pesadilla y no guarda precisamente buen recuerdo de la experiencia. Y eso se nota en la película. Se puede ver actualmente en Disney+.

PUBLICIDAD

‘The Killer’

Michael Fassbender protagoniza "El asesino", una nueva película de David Fincher. (Netflix)

Tras el fracaso de Mank y la negativa de Netflix a continuar con Mindhunter, Fincher tuvo una nueva oportunidad con The Killer, una película minimalista y de lo más fría sobre un asesino en serie interpretado por Michael Fassbender. Aunque resultó mejor que su predecesora, su hermetismo y look visual tan apagado no ayudaron a que conquistase del todo a los espectadores, aunque dejó una frase para el recuerdo: “Living among the normies”. Se encuentra en Netflix.

‘Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres’

Imagen de 'Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres fincher'

Remake americano de la película sueca protagonizada por Noomi Rapace, que a su vez se basaba en la conocida novela de Stieg Larsson, fue un gran ejercicio de adaptación, aunque un paso atrás en la carrera de un director que venía de hacer la que probablemente fuera la mejor película de su década, La red social. Aun así, dejó escenas para el recuerdo, como la tortura con Christopher Plummer en una de las mejores actuaciones de Daniel Craig fuera del universo 007. Se puede ver en Amazon Prime Video.

PUBLICIDAD

‘La habitación del pánico’

Kristen Stewart y Jodie Foster en 'La habitación del pánico'

Probablemente una de las películas más infravaloradas o quizá menos conocidas en toda su filmografía, y quizá no está más adelante porque a partir de aquí vienen títulos en mayúsculas. Aun así, La habitación del pánico es un impecable ejercicio de narración y tensión, con apenas una localización y un par de actores, entre ellos unas colosales Jodie Foster y Kristen Stewart, en uno de sus primeros papeles de peso. Se puede ver en Movistar+.

‘The Game’

Imagen de 'The Game'

Quizá la película más tramposa y manipuladora en toda la filmografía de David Fincher, pero también de las más divertidas y que mejor definen el final de siglo en la América de los yuppies. Michael Douglas vuelve a dar vida a un exitoso empresario —como ya hiciera en Wall Street: el dinero nunca duerme—, al que su hermano le regala un peculiar obsequio por su cumpleaños. Adelantándose a los escape rooms y los juegos en vivo, The Game es una película trepidante en la que nada es lo que parece, literalmente, hasta el último momento. La única dificultad es encontrarla en plataformas, ya que de momento solo se encuentra en alquiler dentro de Apple, Rakuten y Amazon.

PUBLICIDAD

‘El curioso caso de Benjamin Button’

Brad Pitt en 'El curioso caso de Benjamin Button'. (Paramount Pictures)

Antes de consagrarse por completo en Hollywood con La red social, Fincher hizo una gran entrada en los Oscar con su película más nominada hasta la fecha. Hasta 13 candidaturas obtuvo esta libre adaptación del cuento de Scott Fitzgerald, de las cuales solo se llevó tres premios, curiosamente todos ellos del apartado visual y maquillaje, para lograr convencer a todos de que Brad Pitt podía rejuvenecer. Ahora sabemos que tampoco era tan difícil, y cualquiera que tenga Filmin o Movistar+ puede disfrutar de esta preciosa historia de amor y aventuras a través de los años.

‘Perdida’

Rosamund Pike recibió una nominación al Oscar por su actuación en 'Gone Girl'. (Captura de video)

Hay quien dice que fue la última gran película de Fincher, mientras que otros sostienen que solo era un culebrón con un envoltorio algo más vistoso. Lo cierto es que Perdida no fue solo todo un fenómeno cinematográfico en su año, sino que recuperó el furor por los thrillers domésticos noventeros y puso en el mapa tanto las novelas de Gilian Flynn —que luego tendrían sendas adaptaciones en HBO— como a Ben Affleck como un actor capaz de sacar interpretaciones inverosímiles, aunque sin duda la que más destacase fuera la de Rosamund Pike. La puedes encontrar en Disney+.

PUBLICIDAD

‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth presenta su tráiler.

Palabras mayores situarla ya entre las cinco mejores, pero cualquiera que la haya podido ver sabrá que Fincher ha recuperado su mejor forma. Curiosamente, con una película que pertenece a Quentin Tarantino, quien se ha encargado de firmar el guion y cuyo espíritu está muy presente a lo largo de la película, pues no en vano retoma el universo planteado en Érase una vez en Hollywood, pero unos años después de lo sucedido en casa de Rick Dalton. Sin Margot Robbie o Leonardo DiCaprio, Cliff Booth continúa sus desventuras en Los Ángeles junto a Karen Crosby (Elizabeth Debicki), una representante de Hollywood que le introduce en una nueva industria. De momento, se encuentra en cines seleccionados para verla en IMAX, y se podrá ver en Netflix a partir del 23 de diciembre.

‘El club de la lucha’

Imagen de 'El club de la lucha', de David Fincher.

Dos películas marcaron el final del milenio e inicio del siguiente, y si una fue Matrix, de las hermanas Wachowski, la otra fue sin duda El club de la lucha. El director venía aupado por haber cambiado las reglas del juego del thriller, pero con esta película quiso superarse y hacer un retrato nihilista y descarnado de la sociedad de su época. Años después es todo un icono cultural, aunque muchos hayan malinterpretado el mensaje vertido sobre el personaje de Tyler Durden y lo hayan hecho suyo. Poco más se puede decir porque no se puede hablar de El club de la lucha, es su primera regla. Puedes redescubrirla en Netflix y Disney+.

PUBLICIDAD

‘Seven’

David Fincher en el set de 'Seven'

La película que puso a Fincher en el mapa y la que le demostró a él mismo que la mala experiencia en Alien 3 no había sido en vano. Desde sus créditos iniciales hasta su trágico final, caja de cartón incluida, Seven es uno de los mejores y más importantes thrillers en toda la historia del cine, con un gran tándem como el de Morgan Freeman y Brad Pitt —en su primera colaboración con el cineasta, de la que sería una fructífera y duradera relación—, pero sobre todo con un villano para el recuerdo como es el John Doe de Kevin Spacey. Simplemente una película irrepetible, aunque puedes verla las veces que quieras en Movistar+ y Amazon Prime.

‘La red social’

Justin Timberlake da vida a Sean Parker, fundador de Napster, en 'La red social'

Llegamos ante una de las dos obras maestras de Fincher, y sin duda una de las películas que definieron su época, tal y como ha demostrado el paso del tiempo. En el mismo año en el que se ha estrenado su secuela no-oficial, El precio de la red, bien merece la pena poner en valor lo que hicieron tanto Fincher desde la dirección como Aaron Sorkin con el guion en La red social. Mucho más que un biopic sobre el ascenso de Mark Zuckerberg, es una crónica de toda una generación que transita entre el thriller, el drama judicial e incluso la comedia con pasmosa soltura, y aderezada por la maravillosa banda sonora de los que se convertirían en colaboradores habituales de Fincher, Trent Reznor y Atticus Ross. Se puede disfrutar en Movistar+.

PUBLICIDAD

‘Zodiac’

Imágenes de 'Zodiac', de David Fincher. (Warner Bros.)

Obra cumbre en la filmografía de Fincher y probablemente también uno de los thrillers “anti thrillers” más majestuosos y espectaculares de todos los tiempos. El histórico asesino del zodiaco que atormentó a todo un país durante décadas es solo una excusa para que Fincher despliegue un ejercicio de cine meticuloso y pulido, en el que la cámara flota por las oscuras calles de San Francisco mientras avanza la investigación periodístico-policial que conducen Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr. No es de extrañar que Fincher haya querido volver a los 70 con Cliff Booth, porque es la década que supo plasmar como nadie con esta película, que afortunadamente puede verse en casi cualquier plataforma: Movistar+, Netflix, Amazon Prime o HBO Max.