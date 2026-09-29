La reflexión de F. Scott Fitzgerald, escritor estadounidense, sobre las relaciones: “Hay toda clase de amores en este mundo, pero nunca el mismo amor dos veces”

F. Scott Fitzgerald seated. Photograph. (Getty Images)

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Francis Scott Key Fitzgerald (Minnesota, 1896-Hollywood, 1940), más conocido como F. Scott Fitzgerald, fue uno de los grandes nombres de la literatura estadounidense del siglo XX y uno de los escritores que mejor retrató las luces y sombras de los felices años veinte, además de representar algunos de los grandes mitos del llamado sueño americano. El gran Gatsby, publicado en 1925, terminó convirtiéndose en su obra cumbre, precisamente por representar los excesos de la conocida como era del jazz: el dinero, la ambición, la codicia y la promesa de empezar de nuevo. Hoy, la novela que retrata la trágica historia del millonario Jay Gatsby y su obsesión por recuperar a su antiguo amor, Daisy Buchanan, es uno de los mayores clásicos de la literatura -y del cine-, algo que no ocurrió en el momento de su publicación, que fue considerada un fracaso por parte del público.

Fitzgerald no solo publicó esta obra, sino que escribió cuatro novelas, numerosos relatos y ensayos, muchos de ellos aparecidos inicialmente en revistas estadounidenses. Entre esas historias se encuentra Lo más sensato (The Sensible Thing), un cuento publicado por primera vez en 1924 en la revista Liberty y que dos años después quedó recogido en el volumen All the Sad Young Men. Es aquí donde el novelista y escritor dejó una de sus citas más recordadas: “Hay toda clase de amores en este mundo, pero nunca el mismo amor dos veces”.

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El origen de la cita

El relato sigue a George O’Kelly, un aspirante a ingeniero convertido en vendedor de seguros que mantiene una relación con Jonquil Cary, pero cuya falta de perspectivas económicas termina interponiéndose entre ambos. George se marcha decidido a conseguir el éxito profesional que cree necesario para poder estar con ella. Cuando finalmente regresa, descubre que el tiempo también ha transformado lo que sentían.

Es precisamente al final del relato cuando Fitzgerald condensa esa idea en una de sus frases más citadas. Mientras George besa de nuevo a Jonquil, comprende que podría pasar toda la eternidad intentando recuperar aquellos momentos perdidos y que nunca lograría revivirlos exactamente como fueron. El escritor cierra entonces la historia con la sentencia citada; “Hay toda clase de amores en este mundo, pero nunca el mismo amor dos veces”.

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Nacido el 24 de septiembre de 1896 en Saint Paul, Minnesota, Fitzgerald alcanzó el éxito muy joven. En 1920 publicó su primera novela, A este lado del paraíso, que lo convirtió prácticamente de la noche a la mañana en uno de los escritores más reconocidos de su generación. Entre medias, publicó otros relatos hoy mundialmente conocidos, como El curioso caso de Benjamin Button, en 1922.

Ese mismo año también llegaría Hermosos y malditos y más tarde, El gran Gatsby (1925) y Suave es la noche (1934). En sus últimos años se trasladó a Hollywood, donde trabajó como guionista mientras trataba de recomponer su carrera literaria. Murió el 21 de diciembre de 1940, a los 44 años, a causa de un ataque al corazón, dejando inacabada la novela The Last Tycoon. Décadas después, su obra terminaría ocupando el lugar que no siempre tuvo en vida y Fitzgerald se consolidaría como una de las voces esenciales de la literatura estadounidense del siglo XX.

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