Vive el épico final. Duna: Parte Tres, solo en cines este diciembre. Dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Villeneuve y Brian K. Vaughan, Duna: Parte Tres se basa en la novela El Mesías de Dune de Frank Herbert, y nos entrega la conclusión épica de la trilogía de Villeneuve. La película cuenta con las actuaciones de Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach De Bankolé, con Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson y Javier Bardem, y presenta a los nuevos talentos Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke.

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Denis Villeneuve reconoció que sintió decepción al enterarse de que Vengadores: Doomsday se estrenará el mismo día que Dune: Part Three, el próximo 18 de diciembre. El director lo confesó en una entrevista con la revista Time, donde repasó las dificultades que atravesó la saga en sus tres entregas. Ambos títulos, uno de Marvel Studios y otro de Warner Bros, llegarán a las salas en la misma fecha, lo que ya generó comparaciones con el fenómeno “Barbenheimer” de 2023. Algunos medios comenzaron a referirse al cruce como “Dunesday”.

Vengadores: Doomsday estaba originalmente programada para el 1 de mayo de 2026, pero Disney decidió moverla al 18 de diciembre, el mismo día que Dune 3 ya tenía reservado. Esa decisión fue la que provocó la reacción del cineasta. Denis Villeneuve admitió que se sintió “profundamente decepcionado” cuando Disney ubicó a la película de Marvel en la misma fecha que su filme. El director explicó que, para ese momento, ya era imposible modificar el lanzamiento de Dune 3. “Pero habíamos asumido un compromiso con esta fecha, con IMAX. Era imposible moverlo. Así que acepto mi destino, rezando a los dioses del cine”, señaló. El realizador aclaró que no considera que su película compita de igual a igual con la de Marvel. “‘Dune’ no es un mamut como ‘Avengers’, pero es un animalito sexy con mucho poder de fuego, y espero que sobrevivamos”, expresó.

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Villeneuve repasó el historial de contratiempos que atravesó la franquicia antes de llegar a esta tercera entrega. Según contó, la primera película, Dune, se estrenó al final de la pandemia, en un contexto que calificó de “muy difícil”. “Hicimos una gran taquilla en un entorno muy complicado. Pero tuvimos los vientos en contra”, recordó el director. La segunda película, Dune: Parte Dos, también enfrentó complicaciones: estaba prevista para el otoño, pero debió reprogramarse para fines de invierno debido a las dos huelgas de Hollywood. “Tuvimos éxito, pero no fue fácil”, afirmó Villeneuve sobre esa etapa. Por eso, para la tercera entrega, el cineasta esperaba un estreno sin sobresaltos. “Finalmente, no hay pandemia, no hay huelga a la vista. Tendremos un lanzamiento normal”, pensó, según relató a Time, antes de enterarse del cambio de fecha de la película de Marvel.

Denis Villenevue junto a Zendaya en el rodaje de 'Dune'

Las expectativas de taquilla para el fin de semana

Pese a la coincidencia de fechas, Villeneuve mantiene una postura optimista sobre el resultado comercial del cruce. El director consideró que la superposición de ambos estrenos podría beneficiar a la cartelera en su conjunto. “Podría ser uno de los mejores fines de semana de taquilla de todos los tiempos debido a ambas películas”, concluyó. El cineasta también fue consultado sobre si se siente en competencia directa con el filme de Marvel. “¿Estoy en competencia con los ‘Avengers’? Absolutamente no. Es un T. rex. Pero estoy orgulloso porque creo que la película cumple”, respondió. La última entrega de la saga de Marvel, Avengers: Endgame, estrenada en 2019, se mantiene como la película más taquillera de la historia, con 2.940 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Desde Disney no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Variety sobre la decisión de fecha.

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Además de cerrar la trilogía de Dune, Villeneuve tiene por delante otro estreno de gran escala: la nueva película de James Bond, que contará con Robert Pattinson en el papel de 007. La entrevista con Time se realizó antes de que se anunciara oficialmente el casting de Pattinson. “No duermo mucho en este momento porque es como si tuviera electricidad en las venas pensando en este nuevo proyecto. Es muy diferente”, adelantó el director sobre el filme de espías.

Villeneuve también se refirió al enfoque que planea darle al icónico personaje. “Amo las tradiciones. Amo la forma desvergonzada en que se comporta el personaje, el estilo. No estoy aquí para cambiar el ADN de James Bond. Estoy aquí para abrazarlo, para traerlo al mundo de hoy”, explicó. “Soy un fanático acérrimo de James Bond, y quiero que otros fanáticos se diviertan viendo mi película. Por supuesto, estará teñida por mi sensibilidad. Pero me despierto todas las mañanas con una sonrisa tonta porque es un mundo de puro placer cinematográfico”, cerró el director.

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