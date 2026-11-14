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Susana Abaitua investiga un gran crimen en ‘Infamia’, el nuevo thriller de HBO Max: “Nunca he tenido como objetivo cruzar el charco hacia Hollywood, no soy ese tipo de actriz”

La actriz encarna a una abogada que empieza a investigar un caso cerrado desde hace años en esta serie basada en el best-seller homónimo con ecos de ‘Heridas abiertas’ o ‘Mare of Eastown’

La actriz vasca y la directora argentina presentan esta serie sobre una abogada que busca reabrir un escabroso caso.
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Desde que estrenase Patria allá por 2020, Susana Abaitua se ha convertido en una de las actrices que más han crecido en los últimos años. Solo en el último año ha protagonizado el thriller de Netflix Un fantasma en la batalla, las comedias Nuda propiedad y El último mono, para ahora convertirse en la cara visible de la nueva gran serie de HBO Max, Infamia. A sus 36 años, la vitoriana se encuentra probablemente en la cima de su carrera, aunque no por ello tiene pensado disfrutar del momento antes que dar el salto a Hollywood.

“Nunca he tenido como objetivo cruzar el charco o instalarme en Hollywood. Creo que ahora las plataformas permiten que los proyectos se vean en muchos países, así que todo ha cambiado. Me interesan las historias que me interesan, vengan de donde vengan. No soy el tipo de actriz que se iría tres años a Los Ángeles con un objetivo concreto, aunque me parece estupendo que otras personas lo hagan”, afirma en su entrevista con Infobae, con motivo del estreno de Infamia, la serie en la que se ha puesto a las órdenes de Agustina Macri, autora de Miss Carbón e hija del expresidente argentino Mauricio Macri.

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En Infamia, Abaitua da vida a Emma Cruz, una abogada que llega a un recóndito pueblo del País Vasco que aún convive con la herida que dejó la desaparición de dos jóvenes, 20 años atrás. Llegada desde Barcelona y reconectando con su madre después de muchos años, Emma comienza a dar clases de derecho, pero poco a poco muestra interés por reabrir un caso lleno de sospechas y preguntas sin resolver. “Me interesaba Emma, ese pueblo, la relación con su madre y el trauma que arrastra. Todo eso me parecía muy jugoso para interpretar. Había una carga emocional y un mundo alrededor del personaje que permitían construir algo más allá de la investigación. La historia no solo plantea qué ocurrió, sino qué le pasa a ella cuando vuelve a enfrentarse a determinados lugares, vínculos y recuerdos”, explica la actriz.

Susana Abaitua en 'Infamia'
Susana Abaitua en 'Infamia'

Heridas abiertas en el País Vasco

Infamia está basada en la novela homónima de Ledicia Costas, que se convirtió en uno de los best-sellers de 2019 y que originalmente estaba ambientada en Galicia. “La serie es una adaptación que, por momentos, es más libre y está trasladada al País Vasco. Se respetaron mucho los personajes y la trama, pero hubo un gran trabajo de guion para construir el thriller desde otro lugar”, aclara Macri, showrunner de la serie. “No queríamos hacer un whodunit clásico, centrado únicamente en quién es el culpable, aunque sí hay algo de esa estructura: el recorrido por falsos sospechosos hasta llegar al verdadero responsable. Me interesaba mucho la atmósfera que proponía el libro, la posibilidad de hacer un thriller por primera vez y que hubiera una protagonista mujer que llevara la investigación, se obsesionara y se metiera en todos esos lugares”.

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Ha sido pura coincidencia que el traslado de Galicia al País Vasco haya coincidido con que Abaitua fuera elegida para dar vida a la protagonista, aunque ella asegura que tenía una gran motivación detrás. “A mí me llegaron directamente los guiones; no había leído la novela. Estudié a las directoras, fui a ver Miss Carbón y me dieron muchas ganas de sumarme a ese viaje. Me gustaban el personaje y los guiones, pero también me atraía todo lo que había detrás, el colectivo que se estaba formando. Después tuvimos reuniones con los guionistas y desde el primer momento hubo espacio para hablar sobre el enfoque del personaje, sobre las dudas o las propuestas que podían surgir. Fue un trabajo muy de equipo”, explica la vitoriana, que toma el relevo de otras grandes detectives de la plataforma como la Mare Sheehan de Kate Winslet en Mare of Eastown o la Camille Preaker de Amy Adams en Sharp Objects (Heridas abiertas), grandes referentes para Infamia.

Sharp Objects fue una referencia muy presente, casi nuestra biblia”, reconoce Macri, quien alaba la libertad y tiempo otorgado por HBO al ser preguntada por los posibles controles de las plataformas sobre sus creadores. “Tuvimos mucha suerte porque era un proyecto que veníamos impulsando desde hacía años. Eva Cebrián creyó siempre en la historia y, cuando HBO confirmó que quería hacerla, fue un sueño. Mis series favoritas tienen ese tipo de lenguaje y sabía que había posibilidades de desarrollar una propuesta muy estética. Desde el diseño del proyecto tuvimos mucha libertad. Incluso, durante el trabajo con el equipo de HBO, pude contarles cuál había sido mi proceso creativo, compartirles un moodboard, las texturas de la serie y los elementos que construían su identidad”, desarrolla la directora.

Imagen de 'Infamia'
Imagen de 'Infamia'

Un formato más pausado

Tanto Macri como Abaitua, que en la serie es acompañada por otros actores como Eva Llorach, Jon Olivares o Jorge Bosch, coinciden en que es el sello de la plataforma lo que hace la diferencia en la era de la inmediatez. “Sus series no buscan que todo quede explicado de inmediato ni responden a la lógica del algoritmo. El primer capítulo necesita tiempo para generar la energía del pueblo, presentar a los personajes y construir esa oscuridad y esa carga”, explican, y aprovechan para reinvindicar el estreno semanal, casi extinto con el auge de las plataformas y del lanzamiento al completo de los episodios de una temporada.

“Entiendo que haya gente que prefiera tener todos los capítulos disponibles, pero a mí me gusta el formato semanal. Antes veíamos un episodio y durante la semana hablábamos de lo que había pasado. Ahora muchas veces ves una serie completa y enseguida empiezas otra; incluso puede pasar que ni recuerdes bien la anterior. Detrás de estas ficciones hay mucho trabajo, corazón y alma. Me gusta que HBO respete eso y que no trate a la serie como un producto de consumo inmediato”, confiesa Abaitua, quien tras el estreno de Infamia ya prepara dos producciones nuevas, la serie mitad thriller mitad comedia Miranda compulsiva y una película sobre el secuestro del concejal Miguel Ángel Blanco.

Todo apunta a que el 2027 de Abaitua estará irremediablemente unido a España y, en concreto, al País Vasco, aunque no le cierra puertas a un futuro más allá, no necesariamente en Hollywood. “Si me llegara un guion precioso, lo haría encantada. Me gustaría mucho trabajar en Francia, porque soy bilingüe y me atrae la posibilidad de actuar en otra lengua. También me interesaría hacerlo en inglés o incluso en alemán: los retos me gustan. Estoy abierta a proyectos bonitos, sean de donde sean”.

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