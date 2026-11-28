Pedro Sánchez. (REUTERS/Isabel Infantes)

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Este domingo 29 de noviembre, casi 39 millones de españoles están llamados a las urnas en unos comicios anticipados que la prensa internacional sigue con una atención inusual, convencida de que el resultado puede alterar el mapa político europeo y mundial. Desde Nueva York hasta París, los grandes medios del mundo coinciden en que Pedro Sánchez, uno de los últimos líderes de izquierda en el poder en la Unión Europea, afronta la batalla más difícil de su carrera tras ocho años en la Moncloa.

A pesar del último impuso el jueves en el debate a cuatro, los sondeos no le son favorables: todo parece presagiar que el lunes, su rival, el candidato popular Alberto Núñez Feijóo, podrá formar Gobierno en coalición con su socio de la ultraderecha Vox.

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De hecho, el PP, que ya ganó en escaños en 2023 sin que le dieran los números, se perfila de nuevo como la fuerza más votada en un parlamento que apunta a quedar sin mayoría clara, lo que daría a Vox una posición de palanca determinante en la negociación posterior.

Alberto Núñez Feijóo. (María José López - Europa Press)

Héroe fuera, erosionado en casa

La cadena destaca el contraste entre la proyección internacional de Sánchez, que ganó notoriedad por oponerse a las presiones de Trump sobre el gasto militar -el famoso 5% del PIB de la OTAN- y por negarse a que EEUU utilizara el espacio aéreo español en el conflicto con Irán, y la situación de debilidad en casa entre casos de corrupción en su círculo más cercano, los dos accidentes ferroviarios de este año y una crisis de vivienda que es la que, finalmente, acabó provocando el derrumbe de la coalición con su socio la izquierda, Sumar.

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The New York Times, que ha seguido a Sánchez durante toda la campaña, publica este mismo sábado que el presidente ha ganado impulso en el tramo final gracias a su habilidad en el cuerpo a cuerpo del debate. Pero, afirma el diario, aunque el PSOE se acerque al PP en votos, es improbable que los partidos de izquierda sumen los apoyos suficientes para bloquear una mayoría de derechas. Según Luis Cornago-Bonal, investigador de la London School of Economics, “un líder que lleva ocho años en el poder acumula desgaste”. El académico matiza, además, que si bien la macroeconomía española mejoró durante el mandato —con España aportando más del 40 % de los empleos creados en la Unión Europea (UE) el año pasado— “los votantes no siempre han percibido esa mejora” en su día a día. Es caso más claro es el incremento imparable de los precios de la vivienda, que ha provocado el derrumbe del Gobierno progresista.

Los partidos políticos cierran la campaña electoral con mítines por toda España

El diario también subraya la dimensión continental de la cita: los comicios en España se leen como un presagio de lo que puede pasar también en las próximas elecciones en Francia, Italia y Polonia con los partidos de extrema derecha. Guillermo Fernández-Vázquez, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid, advirtió al rotativo que la entrada de formaciones posfascistas en los gobiernos europeos supone “una herida mortal, un golpe muy duro, a la filosofía europea de posguerra”, y que una derrota de Sánchez significaría que “los defensores del proyecto europeo son cada vez menos”.

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Es el mismo análisis que hace la agencia francesa AFP, que situa la llamada a las urnas en España como el primero de una serie de procesos electorales en Europa durante los próximos doce meses que podrían alterar el equilibrio de poder dentro de la Unión Europea (UE).

AFP recoge testimonios de la polarización que se vive actualmente en España. Javier Núñez, beneficiario de las subidas del salario mínimo aprobadas durante los gobiernos de Sánchez, afirma por ejemplo que votará al PSOE porque es “el mejor de los malos”. En las afueras de la sede del PP en Madrid, Margarita Jiménez, pensionista y exvotante socialista, dijo que “no podía esperar” a que Sánchez se marchara, aunque reconoció que no le gustaba la perspectiva de un gobierno con Vox. En Barcelona, Luis, de 79 años, expresó su inquietud ante “la tensión en el ambiente” y denunció “la falta de entendimiento y el hecho de que la gente no diga la verdad”.

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Feijóo se ha comprometido este jueves en el debate a cuatro a dimitir si no preside el Gobierno tras las elecciones del 29N

El Wall Street Journal tacha a Sánchez del líder más “amoral y corrupto” de Europa occidental

La cobertura más dura llega desde las páginas de opinión de The Wall Street Journal. En un artículo de opinión publicado el jueves, el colaborador habitual del rotativo Tunku Varadarajan —exdirectivo de The Times, Forbes y Newsweek International y ex profesor de Derecho en el Trinity College de la Universidad de Oxford— vaticina que “Sánchez y los socialistas están a punto de perder el poder en España” y lo describe como “el jefe de Gobierno más maquiavélico, amoral, corrupto y sin escrúpulos de Europa Occidental”.

Varadarajan sostiene que el hecho que mejor ilustra el talante “antidemocrático e irresponsable” del presidente es que ni él ni el PSOE han presentado un solo Presupuesto ante el Congreso en sus últimos cuatro años en el cargo, lo que califica de “impensable incluso en un país como Nigeria” y más aún en la cuarta economía de la UE. Varadarajan también censura que el Gobierno haya gobernado en coalición con “comunistas declarados”, se haya aliado con separatistas catalanes a quienes amnistió por cargos de sedición, y haya otorgado “respetabilidad política” a “antiguos terroristas vascos“.

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Reuters describe a Feijóo como el candidato que se presenta ante los españoles como el gestor que el país necesita. La edición europea de Politico va más lejos y lo define como “el polo opuesto de Sánchez”, situándolo “a solo un paso de la Moncloa”.

Los medios británicos estudian también la posibilidad del sorpasso socialista en las encuestas. La BBC y The Guardian coinciden en que Sánchez no da el resultado por perdido. “No me puedo imaginar que perdamos”, declaró el presidente socialista en el mitin de cierre de campaña. La cadena pública británica destaca que el debate televisado a cuatro bandas de la víspera dejó al descubierto la polarización de la política española, con la vivienda como eje central: Feijóo prometió construir un millón de viviendas en cuatro años; Sánchez defendió que la vivienda debe ser un derecho y no un objeto de especulación y Colau, que visibilizó el posible tándem entre las izquierdas, reprochó a Sánchez no haberse ocupado a tiempo de uno de los problemas centrales de la población española.

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Desde Francia, Le Monde hace hincapié en el papel de las izquierdas regionalistas e independentistas, que aspiran a ganar peso en un Parlamento cada vez más fragmentado a nivel regional.

El diario parisino también recogió la huelga general de hace diez días —la primera en catorce años en España— como síntoma de la brecha entre el buen dato macroeconómico y el deterioro del poder adquisitivo de amplios sectores de la población. Por su parte, Franceinfo se pregunta si la extrema derecha está a las puertas del poder y presenta a Vox como la posible llave de la gobernabilidad.

La CNBC advierte del giro de Madrid hacia Washington

La cadena financiera estadounidense CNBC aporta una lectura geopolítica: una victoria del PP con apoyo de Vox podría acercar a Madrid a la Casa Blanca de Trump, en una reconfiguración de las relaciones transatlánticas que ya observan con interés los mercados europeos.

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