Carlos Alcaraz lidera el triunfo de España para dar el pase a la final de la Copa Davis. (REUTERS/Alessandro Garofalo)

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Gran Bretaña tenía un plan, y Leon Smith lo había contado antes del partido: “Nuestro trabajo pasa por intentar llevar la serie al tercer partido, lograr el 1-1, y luego jugárnosla al dobles”. Para eso contaba con Henry Patten y Neal Skupski, primero y tercero del mundo. Pero antes había que ganar un punto individual, y no lo consiguió: ni Norrie ni Fery sumaron un solo set.

España jugará su segunda final consecutiva, la duodécima de su historia. Lo hará, según los pronósticos, en una tarde soleada en la BolognaFiere, la primera con sol en toda la semana, y sin haber tenido que irse al tercer partido. Marcel Granollers y Pedro Martínez, que iban a jugarlo, se quedaron sin protagonismo. Todo dependía del primer punto. David Ferrer lo sabía, y en cuanto Rafa Jódar cerró su primer juego de saque le dio un empujón en la espalda: “¡Va, va!”.

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El madrileño, décimo del mundo, afrontaba el partido contra un rival más experimentado, zurdo, alguien que sabía tirar de paciencia. Pero tras unos juegos de tanteo, Jódar empezó a dominar el partido desde el resto. No dio oportunidad al inglés (6-2 y 7-5). Y con el punto en el bolsillo dejó paso a Carlos Alcaraz.

Rafa Jódar. (Europa Press)

Carlos Alcaraz lleva a España a la final

El murciano, que volvió a demostrar su gran estado de forma, dejó atrás las dudas de los isquitibiales. Ferrer lo había reservado contra Austria y llegaba a Bolonia como campeón de las ATP Finals. Salió con protecciones en el muslo izquierdo y en la rodilla derecha, pero no se le vio limitado.

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Su único mal momento fue un 0-30 al principio, después de que Arthur Fery ganara los dos primeros puntos del partido. Alcaraz aguantó ese juego y rompió el saque del británico en el siguiente, con una doble falta de este. En el primer cambio de lado, con 3-0, Ferrer le dijo: “Sin piedad”. Fery no ganó un juego hasta el cuarto. Eso sí, poco más podía hacer (6-2 y 6-1) ante la ‘apisanadora Carlitos’.

*Noticia en ampliación