David Fincher saldrá de Netflix tras el estreno de 'Las desventuras de Cliff Booth'

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David Fincher contempló la posibilidad de retirarse del cine durante una entrevista en el podcast The Big Picture, citada por The Playlist. El director habló sobre el cansancio que le genera el oficio y sugirió que Las nuevas desventuras de Cliff Booth podría ser su último trabajo detrás de cámaras. El cineasta, de 64 años, respondió así a una pregunta sobre si le preocupa el tiempo que le queda como director. “Me preocupa que mis prioridades estén cambiando. De hecho, ya cambiaron”, afirmó Fincher. “En serio, podría ver esto como mi última película. No porque la haya odiado ni porque la gente no la haya entendido, sino porque, ya saben, tengo 64 años.”

La respuesta de Fincher llega en medio del estreno de Las nuevas desventuras de Cliff Booth en salas IMAX, antes de su llegada a Netflix el 23 de diciembre. El director admitió que su paciencia para sostener el ritmo de un rodaje ya no es la misma que antes. David Fincher, director de películas como Se7en, Zodiac y La red social, podría estar cerca del final de su carrera detrás de cámaras. En una entrevista con el podcast The Big Picture, el cineasta de 64 años afirmó que su próximo estreno, “Las nuevas desventuras de Cliff Booth”, podría ser su última película, aunque evitó confirmarlo de forma definitiva. “No tengo tanta paciencia como antes”, dijo Fincher en la conversación. El director explicó que sus prioridades personales se modificaron y que dirigir dejó de ser lo único que ocupa su atención.

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Durante la entrevista, Fincher apuntó contra la lógica de producción que domina los grandes estudios. Calificó el intento de “industrializar” el cine como “el mayor perjuicio que se le haya hecho jamás” al séptimo arte. Para el director, contar historias es un ejercicio personal. “Contar historias es algo íntimo, y cada uno lo hace de manera distinta”, sostuvo. Cuestionó además la necesidad de sostener equipos de 80 personas en un set solo porque esa es la estructura habitual de producción. “No sé si puedo soportar eso”, agregó Fincher sobre el funcionamiento tradicional de los rodajes a gran escala, en una crítica directa al modelo que domina la industria desde hace décadas.

FOTO DE ARCHIVO: El guionista Quentin Tarantino, el actor Brad Pitt y el director David Fincher asisten al estreno de la película "Las nuevas desventuras de Cliff Booth" en Los Ángeles, California, EEUU. 16 de noviembre de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

El desgaste físico de los rodajes

El cineasta también habló del costo físico que le implica dirigir. Recordó las semanas de 90 horas de trabajo durante la segunda temporada de Mindhunter como un punto de quiebre en su relación con el ritmo de producción. Hoy, Fincher fijó un límite personal: “No quiero trabajar más de 10 horas”, dijo. Sin embargo, durante el rodaje de “Cliff Booth” las jornadas se extendieron a 12 horas diarias. El director relató, entre risas, cómo él y Brad Pitt se convirtieron en los dos que más se quejaban del dolor de espalda en el set, al punto de presionar para terminar antes. “Son las ocho de la noche. Necesito estar en la cama”, comentó sobre esas jornadas extendidas.

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Pese al tono de la entrevista, Fincher aclaró que su relación con las películas no se deterioró. Según contó, sigue viendo entre dos y tres filmes por semana y continúa intercambiando ideas de proyectos con Pitt. Lo que parece agotarlo, según sus propias palabras, no es el cine como forma de expresión sino el proceso que rodea su producción. “No quiero ser especial. Solo quiero que me dejen en paz”, dijo el director, en referencia a la presión de sostener su rol dentro del catálogo de Netflix. Al cierre de la charla, el conductor Sean Fennessey le pidió a Fincher que prometiera no dejar que Cliff Booth fuera su última película. La respuesta del director fue escueta: “Está bien. Está bien.”