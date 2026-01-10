España Cultura

Richard Linklater y su homenaje a la Nouvelle Vague en Francia: “Quería abordar la libertad artística, cómo el cine puede ser una revolución”

Tras su paso por el Festival de Cannes y San Sebastián, ‘Infobae’ entrevista al director de películas como ‘Boyhood’ o ‘Antes del amanecer’, que estrena una oda al cine de resistencia

Richard Linklater en el rodaje
Richard Linklater en el rodaje de 'Nouvelle Vague'. (Cedida)

El cineasta estadounidense Richard Linklater ha estrenado dos películas este año, Blue Moon, en la que ha vuelto a colaborar con Ethan Hawke, y Nouvelle Vague, que se presentó en el pasado Festival de Cannes y con la que presta homenaje a la revolución artística que provocó el surgimiento de la nueva ola francesa.

Rodada en blanco y negro, la cinta recrea el rodaje de Al final de la escapada de Jean-Luc Godard, considerada una obra fundamental en la historia del cine. Este tributo de Linklater no solo se apoya en el relato de la gestación de la célebre ópera prima de Godard, sino que también rescata la efervescencia creativa de toda una generación que transformó la manera de entender y hacer cine.

La película emplea las mismas cámaras y objetivos que utilizó Godard en su rodaje original, proponiendo una inmersión en los métodos y en la estética de la época. Guillaume Marbeck encarna a Godard en la ficción, junto a un reparto coral que da vida a otros cineastas y figuras clave como François Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Éric Rohmer, Jean Seberg y Jean-Paul Belmondo.

Tráiler 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater

Entre los intérpretes figuran Adrien Rouyard, Antoine Besson, Jonas Marmy, Côme Thieulin, Zoey Deutch y Aubry Dullin. Linklater ha optado en esta ocasión por actores poco conocidos, reforzando así la intención de romper con toda ‘mitificación’ y acercar al público a unos jóvenes creadores que, en aquel momento, no eran iconos, sino cineastas dispuestos a recorrer caminos inéditos.

Revolución cinematográfica y homenaje colectivo

Nouvelle Vague recrea episodios clave de la eclosión de la nueva ola francesa, desde la actividad en la redacción de la revista Cahiers du Cinéma (donde estos cineastas compartían sus críticas) hasta el legendario estreno de Los cuatrocientos golpes de Truffaut en Cannes, el rodaje de obras de Bresson y los encuentros con figuras internacionales como Roberto Rossellini.

Secuencia a secuencia, la película de Linklater reconstruye las discusiones, estrategias y debates que dieron forma a una auténtica revolución fílmica. Tal como subrayó el propio director en su paso por el Festival de San Sebastián para presentar la película, la energía que impulsó este movimiento surgió en buena medida de la necesidad de cambio y de un marcado espíritu insurgente.

Una imagen de 'Nouvelle Vague',
Una imagen de 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater. (Netflix)

“A mí me encanta la época, me encantan las películas, pero solo soy un fan de lejos. Quizá eso es lo que me ha hecho encontrar más humor y más humanidad. Yo no estaba haciendo una película sobre iconos, estaba haciendo una película sobre jóvenes cineastas que descubren nuevos caminos en el cine”, cuenta Richard Linklater a Infobae.

Linklater ha concebido la película como una celebración del trabajo en equipo, reivindicando el cine como arte comunal. Según ha declarado el propio director, el rodaje de Nouvelle Vague se ha planteado como una observación sobre “un equipo”, incidiendo en la colaboración y la tensión creativa que surgen en el proceso colectivo.

El legado de la Nouvelle Vague

El espíritu revolucionario que encarnó la Nouvelle Vague sigue constituyendo, 65 años después, un modelo de ruptura y modernidad. Para Linklater, obras como Al final de la escapada mantienen su vigencia porque “siempre hay espacio para lo nuevo, para la revolución… Es importante que el artista se sienta así”.

El cineasta ha destacado cómo la introducción de tecnologías ligeras permitió entonces dar el salto a un cine personal y directo, situando a los directores en abierto desafío frente a las imposiciones de la industria dominante de la época.

Linklater ha insistido en que la película aborda la libertad artística y la valentía de quienes buscaron nuevos lenguajes: “La película trata sobre la libertad artística, cómo el cine puede constituir una revolución. Si quieres hacer un tipo nuevo de película, tienes que hacerlo de una manera nueva, tienes que usar herramientas diferentes y hacer algo distinto. Así es como funciona ese tipo de originalidad”, ha comentado.

Imagen de 'Nouvelle Vague', la
Imagen de 'Nouvelle Vague', la nueva película de Richard Linklater

Coescrita junto a Holly Gent Palmo, Laetitia Masson, Vincent Palmo Jr. y Michèle Pétin, Nouvelle Vague aspira a dejar constancia del profundo impacto provocado por aquella generación de creadores. Richard Linklater, al presentar la película en el Festival de San Sebastián, compartió cómo el cine también le ha rescatado y le ha dado amistades para toda la vida, como sucedió a los protagonistas de la nueva ola francesa.

El director concluye su reflexión con una cita de Godard: “Hago películas para hacer que el tiempo pase”, máxima a la que se suma la confesión de Truffaut, quien aseguraba que ver películas le libraba “del miedo de la verdadera vida”. Esa experiencia cinematográfica ha sido clave también en su propia vida y trayectoria. “No hay lugar que más me inspire que el cine y las películas”.

