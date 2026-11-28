Avance promocional de la película del director Lisandro Alonso distribuida por Atalante. El metraje muestra la rutina de un trabajador forestal en un entorno rural, quien realiza labores de aseo frente a un refugio y tala madera en el bosque con un hacha. Las imágenes incluyen menciones a reconocimientos obtenidos en festivales cinematográficos como la Seminci, así como citas de la crítica especializada.

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En las últimas semanas se ha producido un fenómeno que pocos hubieran vaticinado. Salió el Grand Theft Auto VI, el GTA como lo conocen todos, y conforme la gente empezaba a jugar a él, lo que más se repetían no eran escenas de grandes atracos o asesinatos. “Mira, se pueden hacer muebles para poner una cafetera”; “anda, hay que llevar a tu pareja de compras”, eran algunos de los comentarios más repetidos. Una fascinación incipiente por la cotidaneidad, por detenerse en los momentos más mundanos dentro de un juego de mundo abierto en el que, cuando puedes hacer literalmente cualquier cosa, la gente elige hacer lo más ordinario posible.

Esa cotidaneidad la captó en el cine como nadie Lisandro Alonso hace justo 25 años, cuando estrenó una película tan arriesgada pero adelantada a su tiempo como La libertad. En ella se narraba un día cualquiera en la vida de Misael, un leñador argentino que con su hacha y su gran técnica se dedicaba a cortar árboles para sobrevivir en los montes de la Pampa, sin apenas contacto con el mundo exterior. Podía parecer algo demasiado marciano y osado para su tiempo, y en su estreno fue así, pero un programador de Cannes decidió llevarla a la edición de 2001 y la película terminó convirtiéndose en un antes y un después para el slow cinema, una forma distinta de hacer cine que han cultivado también cineastas de distintos países como Tsai Ming Liang, Kelly Reichardt o Gus Van Sant y títulos recientes como la monumental Resurrection de Bi Gan.

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“Cuando filmamos La libertad, en 2001, Misael se interpretaba a sí mismo. Vivía y trabajaba de esa manera”, recalca Lisandro Alonso en su entrevista con Infobae, en la que aclara que 25 años después, con el estreno de La libertad doble en cines, hay un pequeño matiz. “En la nueva película, Misael no vuelve a encarnar su vida actual. Asume un trabajo como actor y recrea un personaje construido a partir de aquella experiencia. Conoce muy bien el monte y el oficio porque trabajó como hachero durante 18 años, desde muy joven, pero esta vez responde a una propuesta mía de continuar aquella historia”, explica el cineasta, que después de hacer películas mucho más grandes en cuanto a producción e incluso con toques de fantástico como Jauja o Eureka, tenía ganas de regresar tanto al bosque de Misael como a otra forma de hacer cine.

Misael junto a su perro en una imagen de 'Libertad', la película y el personaje a la que regresa Lisandro Alonso con 'La libertad doble'

Cuánto ha cambiado Argentina...

“Quise volver a filmar con herramientas semejantes a las que utilizaba hace 25 años. Fue una elección estética, pero también una forma de preguntarme si las posibilidades del cine argentino, tanto las mías como las de otros colegas, avanzaron o retrocedieron”, desarrolla Alonso, aunque asegura que no por ello desdeña sus anteriores trabajos. “Aprendí mucho con esas producciones más grandes y disfruté especialmente el proceso de Jauja. En Eureka hubo otras dificultades: la pandemia, los protocolos de cada país y cuestiones climáticas que retrasaron el rodaje. Pero volver a un método de filmación más directo me permitió trabajar en un territorio que conozco, con una historia que no requería demasiada intervención ni una maquinaria de producción tan pesada”.

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En esta nueva historia nos encontramos de nuevo con Misael, visiblemente más mayor pero manteniendo en gran medida su rutina: sigue cortando árboles con gran destreza, buscando provisiones, calentándose en la hoguera y siendo acompañado por una mascota. Sin embargo, La libertad doble introduce un aparentemente leve pero gran cambio al llevar a Misael a entrar en contacto con el resto del mundo, cuando va a un centro sanitario para visitar a su hermana Micaela, quien lleva internada y en tratamiento desde hace años. “Misael funciona como un ejemplo de lo que les ocurre a muchas familias argentinas. Aunque viva apartado y parezca alejado del sistema, las decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia también tienen consecuencias sobre él”, desgrana Alonso.

“He querido dejar constancia de lo que sucede hoy en Argentina y de cómo muchas personas padecen recortes que considero crueles. Me parecía necesario que una película registrara esa situación”, destaca el autor de Liverpool, que introduce a un médico en la película para explicarle a Misael la externalización del servicio y cómo tiene que hacerse cargo de su hermana, aunque puedan seguir costeando sus medicamentos. “Los recortes en salud me parecen especialmente crueles. Quitar presupuesto y partidas destinadas a personas con discapacidad afecta de forma directa a las familias, sobre todo a aquellas que tienen menos recursos. No se trata de un asunto menor ni de una demanda caprichosa: son políticas que sostienen la vida cotidiana de mucha gente”, defiende el cineasta.

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Imagen de 'La libertad doble'

El sentido de la libertad

En esta crítica a la deriva del gobierno está la clave para entender el doble sentido del título de la película: “Hay coincidencias inevitables entre el título de la película y el uso actual de la palabra ‘libertad’, tanto en el lema ‘La Libertad Avanza’ como en consignas como ‘libertad, carajo’. Es una palabra cuyo significado siempre me resultó complejo y contradictorio”, confiesa el cineasta, quien se cuestiona el verdadero significado de la palabra en la actualidad. “Entiendo que la libertad debería ampliar las opciones de las personas: permitirles decidir cómo vivir, con quién hacerlo, qué trabajo tener y qué sueños proyectar. Sin embargo, percibo que las políticas actuales reducen esas posibilidades y acotan los horizontes de mucha gente. Cuando cuesta sobrevivir, también cuesta proyectarse y sostener sueños. Por eso me parece que, en lugar de avanzar, la libertad puede retroceder”.

Cuesta encontrar hoy día películas críticas con el sistema de una forma tan calmada y hasta cierto punto sutil, pero La libertad doble echa mano de su estilo pausado como ninguna para exponer esta cuestión. “Me pareció sensato, y quizá también audaz, recordar a través de una película pequeña que las decisiones electorales tienen consecuencias. Incluso una persona que vive aislada, como Misael, queda alcanzada por las decisiones del poder político”.

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Alonso no lo sabe, pero creó escuela hace 25 años, y la llegada de esta suerte de secuela o falsa continuación no es sino la confirmación de que el público está encontrando placer en observar las acciones más cotidianas. A veces, mirando en ellas, es donde uno se da cuenta de lo que está sucediendo entre bambalinas.