16/11/2026 Robert Pattinson será el nuevo James Bond en el filme dirigido por Denis Villeneuve. Robert Pattinson es oficialmente el nuevo James Bond. El actor británico, de 40 años, recogerá el testigo de Daniel Craig en la próxima película del agente 007, dirigida por Denis Villeneuve y producida por Amy Pascal y David Heyman. SOCIEDAD CULTURA PRIME VIDEO

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David Mitchell, protagonista de la serie Ludwig, se perfila como el candidato principal para interpretar a Q en la nueva etapa de James Bond, la que tendrá a Robert Pattinson como el nuevo agente 007. Según The Sun, una fuente cercana a la producción asegura que el actor británico, de 52 años, es considerado “el cerebrito nerd perfecto” para el papel, en un relanzamiento que busca renovar el elenco tras la salida de Daniel Craig. El personaje de Q, abreviatura de Quartermaster, es el jefe de la rama de investigación y desarrollo del MI6 y es célebre por proveer a Bond de armas y vehículos poco convencionales. Antes de Mitchell, el rol estuvo en manos de John Cleese, Desmond Llewelyn y, en la etapa más reciente, Ben Whishaw.

Una fuente vinculada a la producción explicó los motivos detrás del interés en el actor: “Mitchell es visto como el cerebrito nerd perfecto para interpretar a Q y hace tiempo que está en los planes de los jefes”. La misma fuente agregó que el actor “es un gran fan de la franquicia Bond y conoce el papel a la perfección, pero querría imprimirle su propio sello”. También señaló que la incorporación de Mitchell representaría “una gran oportunidad para hacerse un nombre del otro lado del charco”, un mercado que el actor busca explorar.

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Mitchell, conocido además por su participación en Would I Lie To You?, sumaría a la nueva etapa de la saga un perfil con trayectoria en la comedia británica. Su posible llegada responde también a la intención de los responsables del filme de mantener el carácter británico del elenco pese al relevo generacional que representa Pattinson en el papel principal. Q apareció por primera vez en la novela Casino Royale, publicada en 1953. Su debut en el cine llegó en 1962 con Dr. No, la película que marcó el estreno de Sean Connery como James Bond. Desde entonces, el personaje se mantuvo como una de las piezas más reconocibles de la saga, casi al mismo nivel que el propio espía. Su función dramática no cambió con los años: equipar a Bond con la tecnología necesaria para sus misiones, generalmente con un tono de humor que contrasta con la acción del resto del relato.

David Mitchell en 'Ludwig'

Las críticas de Mitchell a la última etapa de Bond

Mitchell escribió previamente columnas de opinión sobre distintas películas de la franquicia y se mostró crítico con la decisión de los productores de matar al personaje en Sin tiempo para morir, el último filme protagonizado por Craig. El actor sostuvo: “James Bond no debería morir. Es un atributo clave del personaje que no muera”. Según su planteo, existen tres elementos que no deberían alterarse en la saga: que el personaje se llame James Bond, que se meta en situaciones de peligro extremo y que sobreviva a ellas.

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Para Mitchell, el resto de los elementos de la saga admite variaciones. En sus palabras: “Todo lo demás está sujeto a cambios: su apariencia, su acento, el alcance y la naturaleza de su misoginia, su elección de arma, su auto favorito”. El actor también se refirió a un cambio puntual de las últimas películas: “Lo tuvieron bebiendo Heineken en las últimas películas y más o menos se sostiene, y todos entendemos que probablemente nos compre un par de persecuciones de coches extra. Está bien”. Sobre la posibilidad de que el personaje muera en pantalla, Mitchell fue tajante: “Si lo hacen morir, podrían cambiarle el nombre a Eric”.