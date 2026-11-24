Los personajes principales, Holden Ford y Bill Tench, están basados en los agentes reales del FBI John E. Douglas y Robert K. Ressler, pioneros en la elaboración de perfiles criminales. (Créditos: Netflix)

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David Fincher explicó que Mindhunter quedó suspendida indefinidamente porque Netflix consideraba que su audiencia no compensaba un presupuesto de 100 millones de dólares por temporada. El director rechazó modificar la serie para acercarla a un formato policial más convencional, con el objetivo de sumar espectadores. Durante una entrevista en el pódcast Happy Sad Confused, Fincher detalló que la plataforma le comunicó que unos dos millones de personas seguían la ficción. Según su relato, Netflix buscaba llevar esa cifra a entre 10 y 12 millones, pero él no encontró una forma de hacerlo sin alterar el enfoque de la producción.

Fincher afirmó que Netflix planteó una ecuación directa: la serie costaba USD 100 millones por temporada, mientras que su público rondaba los dos millones de espectadores. El director, que ahora presentea Las nuevas desventuras de Cliff Booth, describió cómo la empresa resumía la propuesta: agentes sentados en mesas de acero inoxidable, con vasos de poliestireno en las manos. La plataforma le preguntó si podía ampliar el alcance de la historia. Entre las alternativas que mencionó estaban mostrar a los agentes persiguiendo a alguien armado y hacer concesiones para que la trama se pareciera más a CSI.

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El cineasta rechazó ese camino. “No, no puedo. No lo haré. Y no creo que ustedes realmente quieran que lo haga”, respondió, según recordó. Fincher señaló que Netflix coincidió en que no quería esa versión de la serie, aunque tampoco encontró otra fórmula para aumentar su audiencia. El director dijo que no veía qué modificaciones podían llevar a Mindhunter de dos millones a 10 o 12 millones de espectadores. También comparó esas cifras con House of Cards, cuya audiencia máxima, según él, alcanzó entre siete y ocho millones y comenzaba a justificar el costo de producción.

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Los retrasos y los problemas con los guiones

Fincher describió la producción de las dos temporadas como un proceso conflictivo. Durante la primera, aseguró que trabajaba jornadas de 90 horas incluso cuando no estaba a cargo de la dirección de los episodios. La segunda entrega también atravesó dificultades. Un nuevo showrunner supervisó entre ocho y nueve guiones mientras Fincher filmaba en Pittsburgh. Cuando regresó a Los Ángeles, el director leyó esos textos y decidió descartarlos. “No era nuestra serie”, sostuvo Fincher sobre esa versión de los libretos. El reinicio del trabajo, de acuerdo con su relato, implicó casi un año adicional de preparación antes de avanzar con la temporada.

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El intervalo entre las dos primeras entregas fue de 22 meses: la primera temporada llegó a Netflix el 13 de octubre de 2017 y la segunda se estrenó el 16 de agosto de 2019. Fincher recordó que esperaba un lapso de alrededor de 24 meses para una eventual tercera parte. También explicó que las nuevas temporadas elevaban los costos porque los actores pasaban a otra estructura salarial. Esa situación se sumaba a las exigencias de producción y a la falta de una vía que permitiera multiplicar el público sin modificar la identidad de la ficción.

El director afirmó que no quiso aparecer acreditado como showrunner de Mindhunter y que tampoco pretendía asumir ese puesto. Aun así, terminó ejerciendo esa función durante el proceso de producción. La primera temporada comenzó con una biblia de la serie y unos seis guiones del creador Joe Penhall. Fincher indicó que la mayoría de esos textos sufrió cambios amplios y que se incorporaron otros guionistas en una etapa posterior. El cineasta cuestionó el funcionamiento de las salas de escritores televisivas. Según dijo, los guionistas le proponían ideas, él reaccionaba a ellas y el libreto que recibía después no reflejaba lo que creía haber pedido. Fincher contrastó esa experiencia con su trabajo junto a Aaron Sorkin, Quentin Tarantino, Steven Zaillian, Andrew Kevin Walker y Eric Roth. Dijo que no había tenido el mismo problema con esos autores.

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Un gran recuerdo pese a todo

Pese a las dificultades, el director expresó orgullo por la primera temporada. La definió como una oportunidad para desarrollar, en un entorno de laboratorio, elementos que había intentado abordar en Zodiac. Fincher recordó que Jonathan Groff fue la primera persona que envió una audición para la serie. El actor no había obtenido el papel de Sean Parker en The Social Network, según relató el director. También dijo que Holt McCallany entró a la prueba con la apariencia que asociaba con Bill Tench. Sobre Anna Torv, afirmó que fue un “descubrimiento fabuloso”.

Nada de lo dicho por Fincher indica que Netflix prepare una tercera temporada. El director bromeó con que quienes quieran nuevos episodios deberían conseguir 10 millones de amigos y pedir a cada uno que le envíe 10 dólares para reunir el presupuesto de una temporada. Netflix suspendió indefinidamente Mindhunter en enero de 2020 y liberó al elenco de sus contratos. En 2023, Fincher declaró al diario francés Le Journal du Dimanche que la ficción no había reunido una audiencia lo bastante amplia para justificar su costo.

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