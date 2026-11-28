Un hombre circula con su patinete eléctrico por las calles de Sevilla. (María José López / Europa Press)

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Los patinetes eléctricos se han consolidado como una alternativa de movilidad en las ciudades españolas, donde comparten las calles con peatones, bicicletas, coches y transporte público. Su expansión también ha aumentado su presencia en los partes de siniestralidad.

En Málaga, la Policía Local ha contabilizado 264 accidentes con vehículos de movilidad personal entre enero y octubre, una cifra que ha reabierto el debate sobre la formación de quienes los utilizan. La Fiscalía de Seguridad Vial para Andalucía, Ceuta y Melilla ha planteado que los conductores de patinetes reciban una formación básica en las autoescuelas antes de circular.

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La iniciativa, expuesta esta semana en un congreso sobre siniestralidad vial en Vícar, Almería, apunta a que ese aprendizaje sea obligatorio, aunque por ahora no existe una norma que imponga el curso ni un programa oficial aprobado.

Los accidentes se concentran en los meses de verano

Los 264 siniestros registrados en la capital malagueña durante los diez primeros meses del año equivalen a casi nueve accidentes cada diez días. En 250 casos hubo daños personales, ya fuera de manera exclusiva o junto con desperfectos materiales.

El mes con más incidentes fue septiembre, con 40 accidentes, seguido por agosto, con 38. Julio registró 30; abril y mayo superaron los 25, mientras que junio alcanzó esa cifra. En enero se contabilizaron 23 siniestros; en febrero, 17; en marzo, 20, y en octubre, otros 17.

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Ya no se puede usar un patinete eléctrico si tienes menos de 15 años (Roboflow Universe)

El número de accidentes descendió frente al mismo tramo de 2025, cuando se produjeron 282 casos hasta octubre. Aun así, la cifra de personas lesionadas mantiene la atención sobre este medio de transporte, que puede circular por la calzada y comparte espacio con vehículos de mayor tamaño y velocidad.

Durante todo 2025, Málaga sumó 327 accidentes vinculados a patinetes eléctricos. Los repuntes también se concentraron entonces en verano, con 39 casos en julio, 33 en agosto y 43 en septiembre.

Curso sobre normas y riesgos

El fiscal delegado de Seguridad Vial, Luis Carlos Rodríguez León, ha propuesto que las personas que compren o utilicen un patinete eléctrico acrediten una formación previa. El planteamiento parte de una situación habitual, ya que un usuario puede adquirir el vehículo y comenzar a circular sin que se le exija conocimiento alguno sobre normas de tráfico o convivencia en la vía pública.

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La Fundación Torcal de Seguridad Vial respalda la medida y plantea una formación de entre tres y cuatro horas. El contenido incluiría normas de circulación, riesgos asociados a la conducción y obligaciones del usuario frente a peatones, ciclistas y conductores.

Patinetes eléctricos en una calle de Madrid (Foto: Ayuntamiento de Madrid)

El curso podría impartirse de forma presencial o telemática. En el segundo caso, la entidad defiende que haya mecanismos para comprobar que los alumnos han comprendido los conceptos y que la formación no quede reducida a un trámite administrativo.

La iniciativa no establece todavía si habría examen, qué organismo certificaría la formación ni cómo se aplicaría a quienes ya utilizan estos vehículos. Para que se convierta en un requisito obligatorio sería necesario un desarrollo normativo que defina los contenidos, las condiciones de impartición y la forma de acreditarlo.

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Las lesiones y un accidente mortal elevan la preocupación

Un estudio de la Universidad de Málaga ya había advertido del aumento de los incidentes tras la modificación de la normativa de 2021, que permitió a los patinetes circular por la calzada. La investigación situó la tasa de accidentes en la ciudad en 80 por cada 100.000 habitantes en 2023, frente a los dos casos por cada 100.000 registrados en 2018.

En los accidentes con lesiones, las contusiones fueron las más frecuentes, con el 72% de los casos analizados. Les siguieron las fracturas, con el 12,9%, y las heridas, con el 12,6%. Las fracturas afectaron sobre todo a la cara, la cabeza y las extremidades superiores.

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Control Visual e Inspección del Vehículo de Movilidad Personal, CONVIVE, es el nombre que propone AECA-ITV para la realización del control periódico de los patinetes eléctricos

El pasado octubre, una joven de 17 años murió después de sufrir una caída con su patinete eléctrico en el túnel de la Alcazaba. La víctima fue trasladada a un hospital de la capital, donde falleció horas después.

La propuesta de formación llega, por tanto, en un contexto en el que los patinetes eléctricos ya forman parte de la movilidad cotidiana de Málaga, pero sus usuarios no tienen la obligación de acreditar conocimientos básicos antes de utilizar la vía pública.