Un cartel de "Se alquila" en un poste callejero se ubica frente a un edificio residencial de ladrillo visto bajo un cielo nublado en Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pese a presentarse como fórmulas para aliviar la crisis de vivienda, los subsidios al alquiler y los avales públicos para la compra de inmuebles pueden terminar trasladándose a precios más altos en lugar de abaratar el acceso. Bajo el nombre Políticas de vivienda en la Unión Europea: evidencia empírica y lecciones para España, el informe de Fedea concluye que, cuando la oferta de vivienda no responde con rapidez, buena parte del dinero destinado a ayudar a los hogares termina capitalizado en precios más altos.

En la antesala de las elecciones generales del 29 de noviembre, estas herramientas vuelven a ocupar un lugar central en los programas de los principales partidos. El Partido Popular y el PSOE han defendido ampliar los avales públicos y crear nuevas líneas de ayuda al alquiler, mientras que formaciones como Frente Amplio y Podemos han evitado proponer ayudas directas a la compra, al considerar, en línea con lo que se desprende de la mencionada publicación, que pueden trasladarse a los precios si no aumenta la oferta disponible.

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El informe identifica un mecanismo recurrente: cuando la oferta de vivienda muestra “una rigidez permanente”, las ayudas que aumentan la capacidad de pago de los hogares estimulan la demanda y pueden trasladarse, al menos en parte, a mayores precios. Si no existen suficientes viviendas disponibles, inyectar más poder adquisitivo en la demanda no genera oferta nueva, sino que intensifica la competencia por el stock existente, y los propietarios o vendedores terminan capturando parte de ese incremento. Este fenómeno se conoce como capitalización de la ayuda en el precio.

Qué muestra la evidencia sobre las ayudas al alquiler

Los estudios citados revelan resultados dispares. En Francia, Fack estimó en 2006 que, de cada euro adicional de subvención al alquiler, 0,78 euros se trasladaron a la renta pagada, sin mejoras apreciables en la calidad de las viviendas. Grislain-Letrémy y Trevien, en 2022, identificaron efectos alcistas persistentes sobre los alquileres franceses, que afectaron incluso a inquilinos no beneficiarios.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que su gobierno ha hecho "mucho" en vivienda y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha reprochado que "hay más pisos en sumarios de corrupción que los edificados".

En Reino Unido, Brewer y otros autores mostraron en 2019 que, tras la reducción de las ayudas en 2011 y 2012, cerca del 90% de esa pérdida fue absorbida a corto plazo por los propios arrendatarios. Finlandia constituye la excepción: Eerola y Lyytikäinen, en 2021, no detectaron incrementos significativos de los alquileres tras aumentar las subvenciones, lo que permitió a los beneficiarios reducir su gasto neto. El informe explica que esto ocurrió porque, en los casos finlandeses, la demanda apenas respondía al incremento de las prestaciones.

Los avales a la compra tampoco escapan al patrón

El documento examina también el programa británico Help to Buy, que busca cubrir un alto porcentaje de la financiación hipotecaria mediante avales públicos, de forma similar a las propuestas de PP, PSOE y Vox en España. Tracey y van Horen, en 2025, encontraron un aumento de las compras de primera vivienda, con beneficios concentrados en hogares de renta relativamente elevada. Carozzi y otros autores, en 2024, identificaron aumentos de precios en Londres sin incrementos significativos de construcción, frente a una respuesta más intensa de la oferta en otras zonas del país. Boileau y su equipo, en una evaluación de 2026, subrayaron que los avales hipotecarios apenas permiten superar las restricciones de endeudamiento que afectan a los hogares de menor renta, cuyo problema suele ser la insuficiencia de ingresos y no solo la falta de ahorro previo.

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En Países Bajos, Löffler y Wogh analizaron en 2026 una exención fiscal para compradores jóvenes, una medida que figura en los programas electorales de PP y Vox: el beneficio se capitalizó en los precios entre un 1,2% y un 1,8%, frente a una reducción impositiva de dos puntos porcentuales, y las ganancias se concentraron en hogares de renta media-alta, sin aumentar de forma significativa la proporción de propietarios.

La elasticidad de la oferta determina el resultado

El factor que explica las diferencias entre Finlandia y el resto de los casos es la elasticidad de la oferta y la demanda en cada mercado. Donde la oferta responde con rapidez, una parte mayor de la ayuda llega al hogar beneficiario. Donde permanece rígida, como ocurre en zonas urbanas españolas con fuertes tensiones entre oferta y demanda, el riesgo de capitalización en el precio aumenta de forma considerable.

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Las recomendaciones del informe para España

El documento no descarta la utilidad de las ayudas, pero plantea que su diseño debe responder a necesidades bien identificadas, de forma selectiva, en lugar de aplicarse de manera generalizada. En materia de avales, el documento plantea condicionar cualquier ampliación a un diagnóstico previo de mercado y evitar que sustituyan los criterios de solvencia bancaria, algo que no aparece en las propuestas del Partido Popular ni del PSOE, que apuntan a una ampliación general del alcance de estos instrumentos.

La ciudadanía protesta por el alto coste de vida, la crisis de la vivienda y la inflación. Comparamos la situación española con la de otros países europeos.

Sobre los beneficios fiscales generalizados a la compra, la recomendación es explícita: “no consideramos justificado recuperar los beneficios fiscales generalizados a la adquisición de vivienda habitual”, señala el texto. Esta indicación choca de forma directa con la propuesta de Vox, que plantea recuperar la deducción fiscal por vivienda habitual eliminada en España en 2013.

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En cuanto a las ayudas al alquiler, el informe recomienda priorizar transferencias monetarias o créditos fiscales reembolsables frente a deducciones no reembolsables en el impuesto sobre la renta. Esta última fórmula, que ha sido la elegida para los planes de vivienda de la mayoría de los partidos, puede dejar fuera a los hogares de menores ingresos, según apunta el informe.