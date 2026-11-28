El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Matias Chiofalo/Europa Press)

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España votará este domingo 29 de noviembre en unas elecciones generales que decidirán si Pedro Sánchez prolonga una etapa iniciada en 2018 o si el país abre un nuevo ciclo político.

El presidente adelantó los comicios tras el rechazo del Congreso a dos decretos sobre vivienda, en un escenario marcado por la fragmentación parlamentaria, el encarecimiento del alquiler y el desgaste de varias crisis políticas y judiciales.

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Sánchez llegó a La Moncloa el 1 de junio de 2018, después de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel. Desde entonces, el líder del Partido Socialista superó dos elecciones generales en 2019, formó el primer Gobierno de coalición de la democracia reciente y obtuvo una nueva investidura en 2023 con el respaldo de Sumar y de partidos nacionalistas e independentistas.

El primer Gobierno de coalición y la gestión de grandes crisis

Tras la repetición electoral de noviembre de 2019, Sánchez pactó con Unidas Podemos un Ejecutivo que asumió el poder en enero de 2020. La pandemia de COVID-19 alteró desde el comienzo los planes del Gobierno, que aprobó confinamientos, expedientes de regulación temporal de empleo, ayudas para autónomos y transferencias sociales.

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La gestión de la emergencia sanitaria abrió una disputa política que se prolongó durante años. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos aspectos del primer estado de alarma, aunque validó el uso de esa herramienta excepcional para responder a la pandemia.

Personal de emergencia trabaja junto a uno de los trenes involucrados en el accidente de Adamuz, en Córdoba. (Susana Vera/Reuters)

El mandato también enfrentó la erupción del volcán de La Palma, la invasión rusa de Ucrania, la crisis energética y la inflación. Y en su última legislatura, el Ejecutivo ha afrontado la DANA de Valencia de 2024, con 234 muertos; el apagón de 2025; la crisis migratoria de Ceuta y Canarias y los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, con 115 fallecidos en conjunto que derivaron en la dimisión de Óscar Puente.

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El empleo alcanza máximos, pero la vivienda concentra el malestar

La economía española llega a las elecciones con un crecimiento superior al de la eurozona. El producto interno bruto ha avanzado un 2,7% interanual en el tercer trimestre de 2026 y la Encuesta de Población Activa registra 22.852.600 ocupados, el mayor nivel de empleo de la serie.

El paro se sitúa en el 10,18%, con 2.591.200 personas desempleadas. Aunque esa tasa queda lejos de los máximos de la crisis financiera, España mantiene uno de los porcentajes más altos de la Unión Europea.

La reforma laboral de 2021 redujo el peso de la contratación temporal. A ello se sumaron las subidas del salario mínimo interprofesional, que ha pasado de 735,9 euros en 2018 a 1.221 euros en 2026, y la revalorización de las pensiones.

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La crisis de vivienda en España centra el debate sobre acceso, precios y propuestas políticas.

Esos indicadores han convivido con una pérdida de poder adquisitivo para parte de los hogares tras el repunte de los precios. El encarecimiento de los alimentos, los suministros y el alquiler ha reducido el margen de muchas familias, incluso entre quienes conservan o encuentran empleo. La vivienda se ha consolidado como el principal problema social: el Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística reflejó un aumento interanual del 12,2 % en el segundo trimestre de 2026. Todo ello ha llevado a una huelga general en la parte final de esta legislatura.

La Ley de Vivienda, aprobada en 2023, permitió limitar rentas en zonas tensionadas y fijó obligaciones para grandes propietarios. El Gobierno defendió que protegía a los inquilinos, pero el sector inmobiliario y la oposición atribuyeron a la regulación parte de la reducción de viviendas disponibles para alquilar. El 2 de octubre, el Congreso rechazó dos decretos sobre arrendamientos y desahucios, vinculados al caso de Maricarmen. Tres días después, Sánchez anunció el adelanto electoral.

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La amnistía aseguró la investidura y elevó la tensión territorial

Sánchez fue investido de nuevo en noviembre de 2023 con el apoyo de Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, Bloque Nacionalista Galego y Coalición Canaria. La ley de amnistía para los encausados por el procés catalán fue la pieza central de esos pactos.

La amnistía a los líderes del procès catalán ha sido uno de los elementos principales del mandato de Sánchez.

El Ejecutivo presentó la norma como un instrumento de normalización política en Cataluña. El PP y Vox sostuvieron que se trató de una concesión para garantizar la continuidad de Sánchez. El Tribunal Constitucional avaló en lo sustancial la ley en 2025, aunque su aplicación mantuvo la controversia política y judicial.

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La dependencia de una mayoría heterogénea permitió aprobar parte de la agenda del Gobierno, pero complicó reformas como la financiación autonómica, la reducción de la jornada laboral y nuevas medidas de vivienda.

Los casos de corrupción

La continuidad de Sánchez en La Moncloa ha respondido, en buena medida, a su capacidad para recomponer alianzas tras cada episodio de desgaste. Gobernó primero con una minoría parlamentaria, después con Unidas Podemos y, desde 2023, con Sumar y los partidos del denominado bloque de investidura.

La estrategia le permitió superar la repetición electoral de 2019, las tensiones dentro del primer Gobierno de coalición, el desgaste de la pandemia y la ruptura entre PSOE y Podemos. La amnistía facilitó la reelección, aunque profundizó la confrontación con la oposición y generó discrepancias dentro de la izquierda.

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El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García entran en el Tribunal Supremo. (Europa Press)

El último tramo del mandato ha estado marcado por causas judiciales que han afectado a antiguos dirigentes socialistas y al entorno del presidente. El Tribunal Supremo condenó al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el caso de las mascarillas.

Además, la Audiencia Nacional mantiene investigaciones sobre el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y sobre la ‘fontanera’ del partido Leire Díez. David Sánchez, hermano del presidente, fue condenado en primera instancia a nueve años de inhabilitación por prevaricación, mientras Begoña Gómez, esposa del jefe del Gobierno, está pendiente de un juicio con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. El PP y Vox han hecho de estos casos un eje de su campaña. Sánchez ha respondido con cambios internos en el PSOE y la defensa de su gestión.

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Menos leyes y más decretos

La XV Legislatura cerró con 34 leyes aprobadas, frente a las 118 de la anterior. Aunque los recuentos varían según incluyan decretos-ley u otras iniciativas, la menor producción legislativa refleja las dificultades del Gobierno para reunir mayorías.

Pedro Sánchez recibe el aplauso de la bancada socialista durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. (Gustavo Valiente/Europa Press)

El Ejecutivo recurrió con frecuencia al decreto-ley, una práctica cuestionada por la oposición y atribuida por Sánchez a la fragmentación del Congreso. Tampoco hubo nuevos Presupuestos Generales del Estado, por lo que se prorrogaron las cuentas de 2023.

Pese a esas limitaciones, desde 2018 los gobiernos de Sánchez han aprobado el ingreso mínimo vital, la ley de eutanasia, normas de igualdad, la ley trans, la ley de memoria democrática, la ley ELA y ampliaciones de permisos de nacimiento.

Cientos de personas transitan por la costa rocosa de Ceuta para acceder a España. (EFE)

En política exterior, España apoyó a Ucrania y reconoció al Estado palestino en 2024, lo que tensionó la relación con Israel. En 2022, Sánchez respaldó el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental para recomponer la relación con Rabat tras la crisis de Ceuta de 2021. El giro recibió críticas de la oposición y de parte de sus socios, y la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma en 2026 ha reabierto el debate sobre esa estrategia.