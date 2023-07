Auge y caída de Kevin Spacey, el actor que triunfó con ‘House of Cards’ al que ahora acusan de ser un “depredador sexual”

El actor Kevin Spacey en 'House of Cards'

Desde hace ya bastante tiempo es más fácil ver a Kevin Spacey en los tribunales que en una película o serie de televisión. El actor, que desde 2017 está acusado de más de una docena de casos de agresión sexual, ha vuelto a la palestra tras pasar por juicio en Reino Unido durante la semana pasada, en la que se han presentado nuevos testimonios en su contra e incluso se le ha llegado a comparar con su famoso personaje de la película Seven dentro de las desagradables descripciones de los demandantes.

El pasado 28 de junio, Spacey acudió a Londres para comparecer ante la justicia inglesa por los doce cargos de agresión sexual que se le imputan entre 2001 y 2013. El actor dos veces ganador del Oscar fue primero acusado en el estado de Massachusetts por haber puesto las manos en los genitales de un hombre de 18 años en julio de 2016, cargos que finalmente fueron retirados en 2019. En octubre del año pasado, la justicia neoyorquina lo absolvió en un proceso civil por tocamientos sexuales al también actor Anthony Rapp en 1986. No obstante, el actor aun cuenta con una docena de cargos a sus espaldas, entre los que hay que contar los que se le agregaron entre mayo y noviembre de 2022, los primeros por su paso como director por el teatro Old Vic de Londres.

En ese histórico teatro, del que Spacey fue director entre 2005 y 2013, tuvieron lugar algunas de las agresiones que se le imputan ahora al actor. El hombre en cuestión explicaba detalladamente cómo fue su relación con Spacey quien lo colmó de halagos y cumplidos y terminó realizándole tocamientos inapropiados y desde luego no deseados. “Casi, desde el principio, me estaba preparando. Me agarraba de la mano y ponía mi mano sobre sus partes íntimas”, dijo el hombre. “Yo le llamaba raro. Le decía: ‘Eres un puto bicho raro’. Él se reía, le hacía gracia... no le daba vergüenza”, explicaba la víctima en un vídeo durante el juicio.

Kevin Spacey en 'Seven'

“Era un poco como su personaje en ‘Seven’, aunque no tan malo”

Dentro del testimonio también ha habido lugar para una curiosa declaración, la que ha comparado a Spacey con uno de sus personajes. En concreto, con el John Doe de Seven, el villano de la película de David Fincher que traía más de un quebradero de cabeza a los inspectores policía a los que daban vida Morgan Freeman y Brad Pitt. “Era un poco como su personaje en Seven. Un poco espeluznante, aunque quizá no tan malo”, declaraba la víctima.

En todo este tiempo, tanto Kevin Spacey como su propio abogado a través de él han negado enérgicamente cualquier acusación de agresión sexual, y en todo momento han colaborado con la justicia. Esa cooperación ha propiciado que el actor se mantenga en libertad sin medidas cautelares, lo que le ha permitido seguir trabajando hasta cierto punto, pues Spacey está declarado persona non grata dentro de Hollywood y apenas se le ha visto desde que las denuncias prosperaron, de hecho famoso es el caso en el que lo sustituyeron por Christopher Plummer en el filme Todo el dinero del mundo.

Porque hay que recordar que hasta el momento por lo que sí ha tenido que pagar es por su salida de House of Cards, la cual le costó una indemnización de 31 millones a pagar a la productora por los distintos perjuicios que ha ocasionado el caso, tal y como ratificó un tribunal de Los Ángeles. Desde entonces el actor apenas ha podido encontrar proyectos y mucho menos en Estados Unidos, aunque parece que próximamente podríamos empezar a verle en alguna película tras las absoluciones en el país. En cualquier caso, habrá que esperar a ver cómo se resuelve el juicio que tiene estos días lugar en Inglaterra, mientras el caso permanece abierto.

Absuelto de nueve delitos de agresión sexual

La resolución del juicio en Londres finalmente ha traído buenas noticias para Spacey. El actor ha sido declarado inocente de los nueve delitos sexuales contra cuatro hombres. En el día de su cumpleaños, el actor de American Beauty ha visto cómo ha sido absuelto por el tribunal de Londres después de más de 12 horas de deliberación y casi un mes de juicio.

Esta absolución se suma a la de Los Ángeles el pasado mes de octubre, por la que también se le retiraron los cargos contra un actor de 14 años al que supuestamente había agredido sexualmente. En el juicio de Londres, el actor insistió en su inocencia y en todo el daño que le había provocado todas estas acusaciones, no solo a nivel laboral de perder un montón de papeles sino evidentemente a nivel financiero: “El dinero no entra, y tengo muchas facturas legales y cosas contra las que luchar”. Puede que esta sentencia sea el principio de una nueva vida para Spacey, pero está por ver si lo es también para su carrera como actor.

