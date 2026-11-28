Julián Álvarez. (EFE/Pablo Miranzo)

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El Martínez Valero recibía a uno de los aspirantes al título. El Altético de Madrid era el primero de los ‘tres grandes’ en presentar su oposición a un premio que de por sí ya tiene a dos grandes favoritos: Real Madrid y FC Barcelona. Los del Cholo no podían fallar; bien porque eso significaba despegarse de la cabeza, bien porque tres puntos significaba meter presión a los dos grandes rivales. El caso es que le bastaron siete minutos para poner patas arriba el partido. En primera instancia Grimaldo desde los once metros; acto seguido Kang-in Lee. No obstante, enfrente había un Elche muy necesitado que no iba a renunciar a su condición de local (pese a no haber ganado en lo que llevamos de temporada); iba a usar el aliento de su gente para salir del pozo y, por supuesto, una victoria ante un rival superior siempre sube la moral.

Pero el Atlético, como decimos, no tardó en fraguar las esperanzas de los ilicitanos. Redondo pisó al lateral izquierdo dentro del área y el ‘golfista’ se encargó de meterla en la portería. Golpe duro nada más empezar y de estas en el que aturdimiento dura más de lo debido, el coreano, rápido e inteligente, robó el balón y lo cruzó imposible para Dituro. Tierra de por medio y la sensación de que la fiesta rojiblanca (hoy de negro) acaba de empezar.

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Y podía haber sido una gran celebración para los intereses cholistas. Había presión asfixiante, se robaba muy arriba y, sobre todo, no se sufría. La guinda del pastel la puso el gol de Julián Álvarez, pero antes, una pifia de Marc Pubill, de esas que no le gustan al del traje negro, volverían gris la recta final de la primera parte. Pase atrás comprometido hacia Oblak, que se queda corto, y aprovecha Neto para dar vida al Elche. No habría tiempo para mucho más salvo una amarilla para el central, que se perderá el próximo partido, ante el FC Barcelona.

Alejandro Grimaldo. (EFE/Pablo Miranzo)

La segunda parte arrancó con los mismos protagonistas. No tardaría en cambiar. El Elche metió una marcha más y obligó al Cholo a reaccionar. Tarde. Valera se fue por la izquierda, puso un centro a la frontal donde apareció Sangaré y el balón se coló en la red previo toque de Hancko. El Elche se volvía a meter de lleno en el partido. Cambios. Fuera Baena y dentro Jontahan David (el 10 estaba apercibido). El caso es que el canadiense estuvo a punto de darle la razón al Cholo tras una mala cesión de Chust a Dituro.

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El duelo entró entonces en un intercambio de golpes en el que nadie castigó. El ‘cholito’ desperdició dos contras con dos malos controles y una falta desde la frontal de Julián se marcharía alto por poco después de que el 19 la acariciara. Los fantasmas volvían y tocaba sufrir. Oblak tuvo que volver a demostrar el portero que es con varias paradas de mérito y salidas en los balones aéreos y centro al área. El Elche rozaba el empate. El Atleti lamía el cuarto. Y lo tuvo... en fuera de juego. Julián recibió en posición adelantada y le regaló el tanto a Jonathan David. No vale.

Jan Oblak. (EFE/Pablo Miranzo)

Los cambios volverían a sucederse en busca de dinamita por parte de los locales o de control por los visitantes. Le sentaron mejor a los segundos, que volvieron a tener las principales ocasiones de la mano de sus arietes... y como es costumbre esta temporada, sin pólvora. Todos bloqueados por una defensa que llegaba al límite, pero achicaba y lograba mantener el resultado por la mínima. A pesar de ello, no hubo premio a la rebeldía. El Atlético de Madrid se llevó los tres puntos y metió presión a los cabeza de clasificación; volverá a viajar al Mediterréneo en busca del liderato el próximo miércoles.

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