La prestigiosa revista Cahiers du Cinema ha sido la primera en lanzar su lista de mejores películas de 2026

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La revista francesa Cahiers du Cinéma publicó su lista de las diez mejores películas de 2026, una de las primeras grandes selecciones anuales que ordenan la conversación cinéfila antes del cierre de la temporada. El primer puesto fue para Notre Salut -que llegará a nuestros cines como Un hombre de nuestro tiempo-, de Emmanuel Marre, mientras que el top incluye dos producciones que ya están disponibles en España: The Mastermind, de Kelly Reichardt, en MUBI, y Ella McCay, de James L. Brooks, en Disney+. La selección deja fuera a La Bola Negra, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi que ha encabezado la taquilla española en 2026 y que llegará a Movistar Plus+ tras su recorrido en salas. La ausencia no implica una valoración general de la revista sobre el cine español del año, pero sí marca una primera distancia entre el reconocimiento comercial y la mirada crítica de una cabecera que suele anticipar algunos de los títulos de referencia de la temporada.

Cahiers du Cinéma nació en Francia en 1951 y se convirtió en una de las revistas de cine con mayor influencia crítica. Entre sus redactores estuvieron François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Jacques Rivette y Claude Chabrol, quienes defendieron la política de los autores antes de pasar a la dirección y formar parte de la Nouvelle Vague. Sus listas anuales no funcionan como premios, pero mantienen peso en el circuito internacional por la tradición de la publicación y por su atención al cine de autor. El listado, divulgado el 26 de noviembre, reúne películas francesas, estadounidenses, coreanas y japonesas. El número uno, Notre Salut, es un largometraje de 158 minutos ambientado en septiembre de 1940. Se presentó en España en la Semana Internacional de Cine de Valladolid y cuenta con distribución de Elástica Films. Su estreno comercial español está previsto para el 6 de enero de 2027.

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La película de Marre se impuso a Dao, de Alain Gomis, y La Gradiva, de Marine Atlan, que ocupan el segundo y el tercer lugar. En cuarta posición aparece The Mastermind, la nueva película de Reichardt, protagonizada por Josh O’Connor. El filme sitúa su acción en 1970 y sigue a un hombre que organiza, junto a dos cómplices, el robo de cuatro cuadros de un museo. El plan se complica después del golpe, cuando conservar las obras resulta más difícil que sustraerlas. MUBI incorporó la película a su catálogo, donde forma parte además de una colección dedicada a relatos criminales.

'Un hombre de nuestro tiempo' llegará a cines españoles el 6 de enero.

Dónde ver el resto

La quinta plaza fue para Ella McCay, comedia dramática de Brooks sobre una joven política que intenta compaginar su carrera y los conflictos familiares. La película se estrenó en España el 5 de febrero y puede verse en Disney+. Aunque está disponible para compra o alquiler digital en determinados mercados a través de Amazon Prime Video, en España su estreno por suscripción se produjo en la plataforma de Disney. La lista continúa con Marie Madeleine, de Gessica Généus; All of a Sudden, de Ryusuke Hamaguchi; The Unknown, de Arthur Harari; Hope, de Na Hong-jin, y Merci d’être venu, de Alain Cavalier.

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El séptimo puesto corresponde a All of a Sudden, la producción franco-japonesa de Hamaguchi que pasó por el Festival de San Sebastián dentro de la sección Perlak. La película, de 196 minutos, cuenta con Caramel Films como distribuidora en España y tiene previsto llegar a los cines el 19 de febrero de 2027. Por ahora no figura entre las plataformas de suscripción disponibles en el país. El top de Cahiers du Cinéma presenta una mezcla entre autores consolidados y directores con trayectorias menos difundidas en España. Reichardt ya había obtenido reconocimiento por títulos como First Cow y Showing Up, mientras que Brooks regresó al largometraje con Ella McCay después de más de una década sin dirigir cine.

Dos de las diez películas seleccionadas ya pueden verse en plataformas españolas, un dato poco habitual en una lista de esta clase tan temprana. A ellas se sumarán, al menos en salas, Notre Salut y All of a Sudden durante los primeros meses de 2027. La llegada de La Bola Negra a Movistar Plus+ está anunciada para el 2 de diciembre, después de su estreno en cines el 25 de septiembre. Su exclusión de esta primera selección francesa no impedirá que siga presente en las listas y premios que se conocerán en las próximas semanas.

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