Vinícius Jr. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

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El Santiago Bernabéu recibía a su Real Madrid en racha. Son 10 partidos sin conocer la derrota desde aquel derbi en el Metropolitano. Además, afrontaba la noche sabiendo que el Atlético había hecho los deberes, con lo que eso supone en la clasificación. Motivos de más para que Bellingham, Mbappé, Vinícius y compañía salieran con garra a por los tres puntos. Y vaya si lo hicieron. Salieron con el cuchillo entre los dientes, aunque sin premio. Primero porque el Alavés asestó el primer golpe, y después porque balón que entraba en ‘área chica’, manos de Sivera que lo repelían. Así se llegó hasta el segundo premio de los babazorros, aprovechando una desconexión que obligaría a Mourinho a sacar toda la artillería a la desesperada. No fue posible. El VAR y el poste no sonrieron a los blancos, que acaban la jornada dando una oportunidad al Barça de despegarse en solitario.

El partido comenzó como cabría esperar. Dominio blanco que hundía cada vez más a los visitantes. Se llegaba a ver las dos líneas blanquiazules (de 5 y de 4) en la frontal del área. Poco espacio y poco tiempo para mantener el balón en los pies. No obstante, las ocasiones se iban a suceder. Primero con un pase ‘picado’ de Bellingham a la carrera de Mbappé, control exquisito, aunque escorado; y el francés jugó con Vinícius que venía en carrera. Remate de primeras y paradón de Sivera. Poco antes, el guardameta ya tuvo que intervenir en un tuya-mía vertiginoso entre el 5 y el 10, anulado por fuera de juego.

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Hasta ahí poco que achacar a un Real Madrid que había hecho el partido completamente suyo. El campo estaba inclinado hacia un solo lado. Pero no solo eso, en el momento en el que se perdía el balón, el chip cambiaba. Al Alavés no le duraba. No cruzaba línea divisoria. Y llegó la sorpresa. Un error de Huijsen regabala el uno para uno a Toni Martínez. Achicó Courtois todo lo que pudo, pero la pelota entró llorando. Tanto que despejó Konaté, recogió Mariano, recortó al de los guantes y fusiló a la red. Celebración y perdón. Tardó el del silbato en concederlo en la primera acción. Tercer partido consecutivo que la grada blanca ve cómo hay que remar. No hay problema. Hablamos del Madrid.

Mariano Díaz. ( EFE/Borja Sanchez-Trillo)

Y vuelta a empezar. El Madrid mandaba y el Alavés se multiplicaba. Tenaglia, el más providencial, sacó bajo palos un cabezazo de Bellingham tras un córner y poco después llegó con la punta de la bota para desviar un disparo de Mbappé pegadito al palo. Entretanto, Güler orquestaba. Era momento para los de segunda línea. Puede que de tercera, porque Cucurella y Valverde fueron los siguientes en probar fortuna, sin puntería. La que sí tendría ‘Kiki’ si no fuera porque Jhonny Otto llegó ‘in extremis’ para desviar lo suficiente. El Bernabéu olía el gol. Se podía palpar la tensión. La misma que tenía Mourinho, que vio la tarjeta tras una protesta que acabó de despertar a la grada. Sonido de viento y descanso.

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A la vuelta, cambio de cromos. Dentro Diomandé y Bernardo Silva. Alineación ultraofensiva. Casi que temeraria. Porque nada más arrancar el segundo acto, el Alavés se volvió a encontrar con un robo cerca de los dominios de Courtios. Golazo de Rebbach, pero en fuera de juego. Salvado el primero; no el segundo. Desconexión en un saque de banda que acabó con Ángel Pérez llegando a regatear al belga. Tierra de por medio. Plan de partido soñado para los blanquiazules. Sorpresón en el Bernabéu.

Ángel Pérez. (EFE/ JJ Guillén)

Ahora sí, Mourinho recurría a su ángel: Carlos Espí. No obstante, y sin quererlo, señalaba al extremo izquierdo. Fuera Arda Güler y la grada dictaba sentencia. Cada vez que ‘Vini’ tocaba el balón recibía una sonora pitada. El plan era claro: centro al área. Hundir más al rival. Y si el segundo del Alavés había llegado tras una desconexión blanca, Mbappé iba a recortar distancias tras un fallo de concentración babazorro. Saque en corto y dentro del área, el 10, con la uña, fusilaba tras previo recorte de mago. Caldera, y remontada, en modo ‘on’. Había tiempo.

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Precisamente el mismo que los blanquiazules quería que corriera. Tocaba parar los ataques una vez superaban al hombre, respirar en cada falta a favor y achicar agua en cada acercamiento local. Todo lo contrario, el Real Madrid, que seguía hundiendo a la defensa. Bellingham cabeceó forzado, Mbappé probó con un tiro raso y Carlos Espí se estrelló con el palo. Tocaba sufrir. Y el guion pudo cambiar. Bellingham llegó con la puntera y cayó en el área. Penalti de primeras. Pero había que acudir al VAR. El chivato dictaminó piscinazo. Al monitor. Y efectivamente, el inglés simuló... y tenía tarjeta. Expulsado.

Ahora la remontada ya era casi imposible, pero se podía rascar el empate. Y a punto estuvo de hacerlo el de siempre. Un taconzao de Carlos Espí a un centro raso se fue lamiendo el poste de la portería de Sivera. Era la última. No había tiempo para más. El Real Madrid acaba la jornada por detrás del Atleti y a la espera de lo que haga el FC Barcelona, que tiene la oportunidad de ganar colchón antes de la visita de los del Cholo.

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