Los cuatro candidatos en el debate a cuatro de esta semana. (Europa Press)

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Vivienda, impuestos, jornada laboral y pensiones concentran las promesas de las cuatro principales formaciones que se disputan los 350 escaños del Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre. El PSOE, el PP, Vox y Frente Amplio han presentado programas con recetas que van del intervencionismo estatal a la rebaja fiscal generalizada, en una campaña marcada por la preocupación de los ciudadanos por el precio de la vivienda y el poder adquisitivo. Tras una adelanto electoral motivado en gran parte por la respuesta ciudadana a la crisis habitacional, las tragedias de Adamuz y Urda, que pusieron el foco en el estado de las infraestructuras, se sumaron en las últimas semanas a estos ejes centrales del debate electoral.

La vivienda repite el guion de intervención contra desregulación

El PSOE propone movilizar cada año el 1% del producto interior bruto (PIB), unos 17.000 millones de euros, mediante un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 dotado con 7.000 millones de euros y un parque público estatal de 100.000 viviendas. El partido plantea además préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros, más de 25.000 millones canalizados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la adquisición y construcción de vivienda asequible, y la congelación temporal de las rentas de alquiler que superen los índices de referencia en zonas tensionadas.

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El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, apuesta por una nueva Ley del Suelo para desbloquear la construcción de un millón de viviendas durante la legislatura, la derogación de la Ley de Vivienda de 2023 y el desalojo de okupas en 48 horas, junto con avales públicos de hasta el 100% del valor de la vivienda para jóvenes. Vox plantea su propia reforma de la Ley del Suelo para agilizar la construcción, prioridad nacional para acceder al parque protegido y el desalojo de okupas en menos de 24 horas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que su gobierno ha hecho "mucho" en vivienda y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha reprochado que "hay más pisos en sumarios de corrupción que los edificados".

Frente Amplio, que ha convertido la vivienda en el eje de su campaña bajo el lema “un voto como una casa”, propone topar los alquileres en zonas tensionadas según una fórmula vinculada al 25% de la renta media del hogar, con un máximo de 600 euros mensuales en pisos de 80 metros cuadrados. La coalición extiende esa lógica a la vivienda de uso turístico: plantea extinguir en un máximo de tres años las licencias en zonas tensionadas y crear un impuesto del 10% sobre el valor de los pisos en manos de grandes tenedores, una medida que busca reducir la presión sobre el parque de alquiler residencial.

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La fiscalidad vuelve a dividir entre rebajas y gravámenes a las grandes fortunas

El PSOE plantea un nuevo impuesto para los patrimonios de más de 100 millones de euros y una tributación progresiva de las rentas del capital, con un tipo de hasta el 35% para las ganancias superiores a 300.000 euros. El PP concentra su propuesta en una rebaja del IRPF: plantea deflactar sus tramos para adaptarlos a la inflación y aplicar una reducción fiscal escalonada a jóvenes y autónomos de 18 a 35 años, del 100%, 75%, 50% y 25% durante sus primeros cuatro años de actividad. El programa incluye también un IVA del 0% para alimentos básicos.

Vox propone simplificar el IRPF a solo dos tramos, del 15% y el 25% a partir de 70.000 euros de ingresos anuales, además de rebajar el IVA y reducir el Impuesto de Sociedades hasta el 15%.

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Frente Amplio plantea la dirección contraria: elevar los tipos marginales del IRPF hasta el 52% para las rentas desde 300.000 euros y crear un impuesto anual del 3% sobre los patrimonios superiores a 50 millones de euros, conocido de forma informal como tasa a las grandes fortunas. La coalición propone además limitar las herencias más altas a un máximo de 10 millones de euros por heredero, con un tipo del 100% sobre lo que supere esa cifra.

El empleo enfrenta la reducción de jornada con la derogación de la reforma laboral

El PSOE busca blindar por ley el salario mínimo interprofesional (SMI) por encima del 60% del salario medio y completar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El PP apuesta por rebajas fiscales para elevar el salario neto de los trabajadores, con cuota cero para autónomos como medida que también sostiene Vox, aunque este último se opone a cualquier recorte del tiempo de trabajo por ley y plantea derogar la reforma laboral vigente, además de abaratar las cotizaciones empresariales.

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El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y cabeza de lista al Congreso por Sevilla el 29N, Juan Bravo, ha garantizado este viernes que si el Partido Popular llega al Gobierno de la nación, con Alberto Núñez Feijóo como presidente, se elaborarán "tres" presupuestos generales del estado (PGE) en un año.

Frente Amplio propone reducir progresivamente la jornada a 32 horas semanales sin recorte salarial, la medida más alejada de las posiciones del PP y Vox en este bloque y uno de los puntos que la coalición de izquierdas más destaca en su programa.

Las tragedias de Adamuz y Urda devolvieron las infraestructuras a la agenda

El PP ha incorporado a su programa un Plan Nacional de Infraestructuras que movilizaría, junto al sector privado, más de 300.000 millones de euros en 15 años, con la revisión de las más de 1.000 limitaciones temporales de velocidad detectadas en la red ferroviaria como medida prioritaria. El PSOE, por su parte, comprometió unos 19.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para la conservación de las vías y un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, además de la renovación de 5.000 kilómetros de carreteras estatales. Vox, por su lado, plantea su propio plan de infraestructuras, centrado en la electrificación de líneas convencionales para conectar a la España rural.

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Los recortes de gasto público abrieron una grieta dentro del propio bloque de derecha

El plan de ajuste expuesto por Figaredo, de 112.000 millones de euros sobre un total de 224.000 millones analizados por Vox, generó controversia por su potencial impacto en sanidad, educación y pensiones. Abascal evitó precisar en los debates qué partidas concretas sufrirían el ajuste, y Feijóo tampoco aprovechó el episodio para marcar distancia con su eventual socio parlamentario, pese a que el PP limita su propia propuesta a una auditoría del gasto durante los primeros cien días de gobierno, con reducción de ministerios, altos cargos y asesores.

El debate sobre las pensiones mira a la privatización sin propuestas concretas

Durante meses, los dirigentes de la derecha advirtieron sobre un colapso inminente del sistema público. El portavoz económico de Vox, José María Figaredo, llegó a describirlo como “un zombi” al que “han quebrado”, mientras la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, sostuvo en octubre que el sistema “va a petar”. Esta última frase obligó a Alberto Núñez Feijóo a desautorizar públicamente a su propia portavoz.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanza un dardo a los líderes del Partido Popular y Vox sobre sus intervenciones en la televisión pública: "Feijóo no va a la televisión pública para que le pregunten de las pensiones y por eso Abascal no va a Broncano, o si va es con un público que él decida".

El punto más comentado fue la insinuación de Vox de transitar hacia un sistema mixto de pensiones, que combinaría el reparto público actual con cuentas de capitalización individual gestionadas por bancos y aseguradoras. Esa idea, que también defendió la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, desapareció del discurso de cara a la recta final de la campaña: Santiago Abascal afirmó que “las pensiones habrá que pagarlas como sea, porque son derechos adquiridos”, y el programa definitivo del partido evita cualquier mención al modelo mixto, al limitarse a vincular la sostenibilidad del sistema a una economía “más productiva”.

Más allá de ese episodio, las formaciones terminaron por coincidir en mantener la revalorización anual conforme al índice de precios al consumo (IPC). El PSOE plantea blindar esa fórmula en la Constitución y reducir las penalizaciones en jubilaciones anticipadas involuntarias con largas carreras de cotización, mientras el PP promete reconstruir el Pacto de Toledo mediante una comisión parlamentaria y blindar legalmente la caja única de la Seguridad Social. Frente Amplio va más lejos: propone recuperar la edad ordinaria de jubilación a los 65 años, equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional (SMI) y prohibir por ley la privatización de la gestión del sistema, una garantía que ningún otro partido incluye de forma explícita.

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