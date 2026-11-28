Feijóo pasa en Ceuta el día de reflexión con Juan Jesús Vivas (Europa Press)

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La campaña electoral ha llegado a su fin. Este sábado, los partidos ya no pueden pedir el voto ni organizar actos públicos: España atraviesa la jornada de reflexión, el último paso antes de que abran los colegios electorales el domingo, cuando más de 38,7 millones de españoles están llamados a votar. Los candidatos, que hoy no pueden hacer nada que pueda interpretarse como un intento de movilizar el voto, se dedican, cada uno, a sus agendas personales.

Sánchez, Montero y Abascal, con sus respectivas familias

El presidente español, Pedro Sánchez, en una publicación de marzo practicando ciclismo de montaña. / Captura de pantalla

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha dedicado el sábado al deporte y a su entorno familiar, tras 15 días de campaña electoral, según han indicado fuentes de Ferraz a EFE.

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El domingo votará en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, el mismo centro del distrito madrileño de Moncloa-Aravaca donde acudió en las elecciones generales de 2023 junto a su esposa, Begoña Gómez.

Irene Montero pasa la jornada de reflexión en familia tras cerrar su campaña con un llamado a la movilización (Europa Press)

La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha salido esta mañana a caminar por el campo junto a su perra Rumba durante la jornada de reflexión, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido consultadas en la víspera de los comicios.

Según las mismas fuentes, la secretaria política de la formación morada dedicará el resto del día a su entorno familiar, en su domicilio, con el objetivo de “reponer fuerzas después de dos semanas de campaña electoral”.

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Santiago Abascal, por su parte, también pasará el día en familia “tras mes y medio recorriendo el país”, han comentado fuentes del partido a EFE.

Feijóo visita Ceuta

Feijóo visita Ceuta en la jornada de reflexión (EFE)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pasado la mañana del sábado en Ceuta. La visita responde a un acuerdo personal que Feijóo había sellado con Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, según han confirmado a Europa Press fuentes del PP consultadas sobre la agenda del candidato.

Durante su estancia, el candidato popular no ha desarrollado actividades políticas ni ha mantenido encuentros programados con medios o militantes, en línea con las restricciones que marca la jornada de reflexión. Las mismas fuentes del partido han explicado que su presencia busca únicamente transmitir “apoyo y solidaridad al pueblo ceutí”.

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Pasado el mediodía, Feijóo dejará atrás la agenda institucional para dedicar la tarde a su esfera personal, en compañía de su pareja y de su hijo, de acuerdo con el detalle que han trasladado desde su entorno.

Colau viaja a Barcelona

Ada Colau pasa la jornada de reflexión en familia en Barcelona (Europa Press)

Ada Colau pasa la jornada de reflexión en Barcelona, ciudad en la que reside y donde ejercerá su derecho al voto este domingo. La candidata de Frente Amplio viajó esta mañana en tren desde Madrid para pasar el día “en familia”, tras una campaña que sumó más de 12.000 kilómetros por España, según han informado fuentes del partido a Europa Press.

*en ampliación