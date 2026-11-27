Danny Boyle predijo que Robert Pattinson sería el nuevo James Bond

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Danny Boyle aseguró que supo que Robert Pattinson sería una futura estrella de Hollywood desde sus primeras apariciones en la saga Crepúsculo, mucho antes de que el actor fuera confirmado como el nuevo James Bond. El director británico hizo esta revelación en el podcast Alchemy with Anthony Mason, donde también respaldó a Jack O’Connell como posible villano de la próxima entrega 007. Boyle, quien iba a dirigir la anterior película de la saga, No Time to Die, antes de abandonar el proyecto por diferencias creativas, habló sobre el talento que detectó en Pattinson años atrás. “Es una estrella de cine, y pude ver eso desde las primeras películas de Crepúsculo”, afirmó el director, en referencia al actor y a su compañera de reparto, Kristen Stewart.

Boyle reveló que ya en 2019, menos de un año después de dejar la franquicia Bond, había sugerido públicamente que Pattinson debía reemplazar a Daniel Craig en el papel del espía británico. La declaración surgió después de ver la actuación del actor en High Life, película dirigida por Claire Denis. En aquella ocasión, Boyle contó a The Guardian la impresión que le había generado esa actuación. “Era tan extraño, porque estaba sentado ahí pensando: ‘Dios mío, deberían conseguir que él sea el próximo Bond’”, relató el director.

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Siete años después de aquella declaración, y con Pattinson ya confirmado oficialmente como el nuevo agente 007, Boyle sostuvo que podía percibir las capacidades del actor para el papel desde mucho antes. Según explicó Boyle, tanto Pattinson como Stewart mostraban desde sus primeros trabajos una cualidad que distingue a las verdaderas estrellas de cine. “Eran estrellas de cine. Es como algo dado”, señaló el director sobre el dúo protagonista de la saga juvenil. El cineasta agregó que ese tipo de presencia escasea en la industria. “No hay tantos de ellos por ahí”, comentó, al tiempo que destacó que la nacionalidad británica de Pattinson representa una ventaja adicional dentro del universo de James Bond.

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El respaldo a Jack O’Connell como villano

Durante la misma conversación, Boyle se refirió a los rumores que circulan sobre Jack O’Connell, protagonista de su película Ink, como posible antagonista en la próxima cinta de la saga. El director reconoció que la gente “había comenzado a hablar de Jack O’Connell como un posible villano”. Boyle explicó que tanto O’Connell como Pattinson comparten una cualidad difícil de describir. “Tienen esa cosa [por la que] querés mirarlos”, afirmó. “Y es imposible cuantificar qué es, si no todos la compraríamos para nosotros mismos. Pero está ahí y querés seguirlos”.

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El director también mencionó que O’Connell había figurado entre los nombres considerados para interpretar al propio 007 antes de que el papel recayera en Pattinson. Sobre esa posibilidad, Boyle opinó que el actor “también habría sido un gran Bond”. La relación de Boyle con la saga Bond quedó marcada por su salida de No Time to Die, la última película protagonizada por Daniel Craig como el agente británico. El director dejó el proyecto por diferencias creativas con la producción antes de su estreno. Ese antecedente da contexto a las opiniones que Boyle expresó ahora sobre el casting de la nueva entrega, encabezada por Pattinson en el papel principal.