La campaña de Feijóo. (Feijóo)

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La batalla decisiva de las elecciones de este 29-N no se libra únicamente en los programas electorales ni en los mítines tradicionales, sino en el terreno de la identidad personal. Así lo sostiene la experta en marca personal Ana Jiménez en un análisis sobre cómo los dirigentes políticos gestionan su exposición pública, su forma de hablar y su cercanía con la ciudadanía en un momento en el que cada gesto adquiere un peso estratégico.

Cada uno de los principales candidatos, según esta experta, propone un modelo de comunicación diferente: desde el ecosistema audiovisual y de cultura pop de Pedro Sánchez hasta la reiteración simbólica de Santiago Abascal, pasando por el anclaje en causas y movimientos colectivos de Ada Colau. En cuanto a Alberto Núñez Feijóo, el punto de partida del análisis sobre el líder popular es el arranque de su carta a la ciudadanía: “A guapo, dicen, me gana Sánchez. A fuerte, sin duda, Abascal”. Para Ana Jiménez, resulta especialmente llamativo que Feijóo abra su mensaje apelando a atributos que no constituyen el centro habitual de su posicionamiento: “Introduce el humor, reconoce las comparaciones que existen entre los candidatos y utiliza la ironía para abordar algunas de las percepciones que rodean su figura pública”.

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Tradicionalmente asociado a la experiencia, la gestión y la institucionalidad, Feijóo incorpora en este texto un registro más cercano, en el que asoman “sus orígenes, su edad, sus aficiones, sus equipos de fútbol” y rasgos de su personalidad, incluido el matiz de que no baila en los mítines, explica Jiménez. Según ella, ese movimiento responde a una lógica precisa de construcción de identidad y “delimita una manera propia de presentarse”: “La humanización de una figura pública no consiste necesariamente en mostrar su intimidad, sino en permitir que el público descubra dimensiones de su identidad que van más allá de su profesión o de su cargo”.

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este jueves en el debate a cuatro a dimitir si no preside el Gobierno tras las elecciones del 29N y ha retado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a hacer lo mismo. "Si no preside el gobierno, ¿asume usted la responsabilidad de dimitir después de las elecciones, dejar el acta de diputado y renunciar al aforamiento? Yo sí", ha afirmado Feijóo dirigiéndose a Sánchez. El líder del PP ha respondido así a una insistente pregunta previa de Sánchez sobre si piensa reconocer los resultados electorales.

Marcar distancias con otros estilos ayuda a trazar un contorno, pero no basta por sí solo para sostener una propuesta sólida en vísperas de las elecciones: “Una marca personal no se define únicamente por aquello que la diferencia de los demás, sino por el significado propio que consigue asociar a su nombre. Reconocer que no se comparte el estilo de otros candidatos puede contribuir a delimitar una identidad, pero esa identidad también necesita tener contenido por sí misma”, señala Jiménez.

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Para la experta, este es un reto compartido con los otros candidatos: presencia mediática no equivale automáticamente a confianza ciudadana, y confundir cercanía con espectáculo entraña un riesgo evidente. “Existe una tendencia a confundir la humanización de los candidatos con su conversión en personajes de entretenimiento. Mostrar aficiones, utilizar el humor, participar en formatos digitales o compartir aspectos personales puede ampliar la percepción de una figura política. Pero cuando esos elementos adquieren demasiado protagonismo, existe el riesgo de que la personalidad termine desplazando la conversación sobre sus propuestas y responsabilidades”.

Feijóo, en la campaña. (Europa Press)

A diferencia de una celebridad, un representante político está sometido a una responsabilidad pública que trasciende su carisma o su capacidad para generar conversación en redes. Con las elecciones del domingo como horizonte inmediato, Ana Jiménez recuerda que ningún mensaje de última hora sustituye el recorrido previo de un candidato, aunque sí condensa la forma en que la ciudadanía interpreta su figura en el momento decisivo del voto: “La reputación no empieza a construirse durante una campaña electoral. Es el resultado de todas las experiencias, decisiones, declaraciones y comportamientos que la sociedad ha ido asociando a una persona a lo largo del tiempo”.

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