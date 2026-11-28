Blanca Romero en el plató de '¡De Viernes!'. (Mediaset)

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Tras salir a la luz esta semana el fin de su relación después de un año juntos, Blanca Romero se sentó este viernes 27 de noviembre en el plató de ‘¡De Viernes!’ para ofrecer su versión de los hechos. La actriz asturiana, habitualmente reacia a hablar de su vida sentimental en televisión, decidió hacer una excepción motivada por el recuerdo de su padre, fallecido este pasado verano, quien siempre le insistió en que debía defenderse públicamente ante las especulaciones mediáticas.

Con esta intervención, Romero buscaba zanjar los rumores procedentes del entorno del entrenador de fútbol, que apuntaban a los supuestos celos excesivos de la modelo como el detonante de la separación. Lejos de quedarse callada, la intérprete no solo desmintió esa versión, sino que señaló directamente a su expareja, asegurando que la relación estuvo marcada por las constantes idas y venidas y por una falta de respeto que terminó dinamitando la confianza entre ambos.

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A pesar de la contundencia de sus declaraciones y de no ocultar su malestar por las filtraciones sobre su carácter, Blanca quiso dejar claro que no pretende iniciar una guerra mediática. Durante su paso por el programa de Telecinco, combinó la firmeza para reprochar los comportamientos que le dolieron con el reconocimiento hacia las virtudes de Sánchez Flores, definiéndolo como un hombre generoso con el que vivió una etapa muy intensa, aunque marcada por el desgaste.

Las primeras sospechas y un adiós en PortAventura

Según relató la actriz, las primeras crisis serias surgieron cuando descubrió que Quique Sánchez Flores mantenía contacto habitual a través de las redes sociales con otras mujeres y con algunas de sus exparejas, borrando posteriormente el contenido de los chats. “Fui viéndolo más adelante también. Y él me decía: “No, si son ellas, son ellas. Yo no les contesto”. Y yo le decía: “Coño, llevan un año hablando solas”. Porque veo cuando aparecen, pero está todo borrado. Es algo con lo que yo no puedo. Me parece una falta de respeto", aseguró tajante. Romero añadió que esta dinámica se repetía incluso en fechas muy señaladas: “Sale de mi casa en Nochevieja y empieza a hablar con ellas. Conversaciones de: “Me encantaría ir a verte a no sé dónde”, “venir aquí”, “venir allí”…“.

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La ruptura definitiva, tras meses de bloqueos y reconciliaciones en los que aseguró que “lo dejábamos todos los días”, se precipitó el pasado domingo 1 de noviembre. Mientras ella disfrutaba de una jornada en PortAventura, el técnico retiró su fotografía de perfil de WhatsApp, un gesto que Blanca interpretó como el punto final: “Estamos peor que unos niños de quince años. El amor a esta edad se vive así. Como quitó la foto, dije: “Pues ahora sí que ya… Olvídate, que me has destrozado. No quiero volver a verte en mi vida”. Y me monté en el Shambhala. Yo no me monto en una atracción en mi vida. Dije: “Lo suelto”. Me monté en ese Shambhala, lo disfruté y ahí lo olvidé“.

Un reproche sobre los celos y el control del móvil

El momento más tenso de la entrevista llegó cuando la modelo pidió mirar directamente a cámara para responder a las acusaciones de celos vertidas desde el círculo cercano del entrenador. “Señor Enrique Sánchez Flores, usted, por medio de su entorno, ha dicho que yo soy celosa. ¿Tú? ¿Precisamente tú me vas a decir a mí que yo soy celosa? Tú, que eres el rey de los celos, tú que los inventaste. ¿Por qué no cuenta tu entorno tus defectos y no los míos? Porque me ganas en celos", espetó con dureza.

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La entrevista a Blanca Romero. (Mediaset)

Acto seguido, Blanca detalló varios episodios de control que vivió durante su noviazgo: “Usted, señor Enrique, cogió mi teléfono varias veces y se lo quedaba durante dos horas. Yo no podía ir a tomar un café porque tenía ahí la tarjeta para pagar. No podía ni entrar en el gimnasio. Tú entraste en mi Instagram y yo seguía a 2.600 personas y me quedé con siete. Sigo a siete personas. Me hiciste un blackout. Tú”. Pese a este duro alegato, la actriz quiso poner punto final a la polémica con una advertencia clara antes de cerrar su intervención: “Esto va a quedar aquí. Pero no vuelvas a obligarme a defenderme ni a contar mis defectos. No me vuelvas a tirar a los leones”.