Las recomendaciones musicales de la semana de Pedro Sánchez: “Pensabas que tú y yo podríamos cambiar el mundo”

Pedro Sánchez publica en sus redes sociales nuevas recomendaciones musicales y literarias. / Imagen de archivo

El análisis de las redes sociales de los políticos españoles bien trae de qué hablar. Si no, que le pregunten a Pedro Sánchez. Su tono jovial y discernido en las recomendaciones musicales y literarias ya es habitual y recurrente en su perfil de Instagram y TikTok. Semanalmente, el presidente español propone algunos hábitos culturales a sus seguidores, con tal de acercar sus preferencias a todo aquel que se pase por su perfil.

Esta semana, Sánchez ha optado por sugerir un grupo de música indie pop/rock con raíces mallorquinas llamado Cora Yako, a la par que un escritor habitual en muchas de las estanterías españolas: Javier Cercas. En sus redes sociales, Pedro Sánchez varía de semana a semana en sus preferencias, con tal de ofrecer una gama amplia de posibilidades por las que decantarse.

Una historia de amor musical para parar la guerra: ‘Pesadillas’, de Cora Yako

En términos musicales, Pedro Sánchez posee cierta cultura producto de su curiosidad continua por profundizar en distintos géneros musicales. Esta semana, el indie pop/rock ha sido el elegido. Para ello, el presidente se decanta por la banda mallorquina Cora Yako, afincada en Madrid. El grupo, formado actualmente por los músicos Luis de Oleza y Carlos Sennacheribbo, bebe su nombre del personaje de la obra Prohibido suicidarse en primavera (Alejandro Casona, 1937): aquella excéntrica cantante de ópera que busca quitarse la vida por motivos superficiales.

“A veces da miedo el futuro/ En serio pensabas que tú y yo/ Podíamos cambiar el mundo”, cantaba el dueto en Pesadillas. Esta canción de 2026 es la nueva sugerencia de Sánchez, quien se decanta por el último disco de la banda, Mil pequeños cortes, para poner punto y final a la Semana Santa. “Me encanta”, afirma el presidente sobre la canción del álbum.

El habitual Javier Cercas se cuela entre las recomendaciones de Sánchez: “Si no lo habéis leído, hacedlo”

En cuanto a literatura, Pedro Sánchez también tiene algo que decir. Con un estilo más clásico, el presidente recomienda la lectura de Javier Cercas para estas vacaciones que llegan a su fin. Es más, su sugerencia se enmarca en un contexto geopolítico cambiante: “Ahora que estamos viendo, desgraciadamente, estas guerras por todo el mundo, me he acordado de una de las primeras novelas de Javier Cercas”.

La afortunada es La velocidad de la luz (2005), en la que Cercas narra la amistad entre un joven escritor y un veterano de guerra. En la obra, se aborda la memoria y el trauma de lo sucedido, con tal de encontrar redención en el intercambio de palabras. “Es altamente recomendable”, sentencia Sánchez en su vídeo subido a su perfil de Instagram. “Es un alegato contra la guerra y también contra las cicatrices de la guerra”, cuenta antes de que finalice la grabación.

Pedro Sánchez recomienda a la banda mallorquina Cora Yako a la par que sugiere la lectura de Javier Cercas como alegato contra la guerra. / Captura de vídeo - Instagram

Por ello, de igual manera que recomienda escuchar a Cora Yako en los tiempos que corren, Pedro Sánchez afirma sin tapujos que el libro publicado en 2005 de Javier Cercas es “una de las mejores novelas de un gran escritor”. Por lo que insta a leerlo cuanto antes a todo aquel que se acerque a su perfil en redes sociales: “Si no lo habéis leído, hacedlo”.