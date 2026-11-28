Un grupo de jabalíes (Freepik)

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Hace un año, el 28 de noviembre de 2025, saltaron las alarmas después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirmase que se habían detectado dos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en nuestro país. En concreto, se trataba de dos jabalíes que habían sido hallados muertos en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en Bellaterra (Barcelona).

Esta enfermedad vírica, altamente contagiosa y que tiene un índice de mortalidad que puede alcanzar el 100 % en cerdos domésticos y silvestres, era un viejo conocido de nuestro país. No era la primera vez que se detectaba en España, pero hacía ya 31 años desde que se produjo el último caso, en 1994.

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Mapa del lugar en el que se encontraron los dos primeros cadáveres de jabalíes con peste porcina africana. (Ministerio de Agricultura)

España perdió entonces su estatus de país libre de la PPA, provocando el bloqueo de varios países a las exportaciones de cerdo español. De hecho, en la actualidad no todas se han reabierto, como es el caso de muchas de las que tenían como destino Japón o México. Las pérdidas económicos han sido millonarias desde entonces; sin embargo, no se ha detectado ningún caso positivo en explotaciones comerciales, algo que se temía cuando saltó la noticia del reintroducción de la PPA en España.

Nuestro país todavía está lejos de alcanzar la normalidad y recuperar su condición de país libre —para lo que debe pasar un año sin casos confirmados—, pues aún se siguen detectando jabalíes infectados en el radio de afectación. Los últimos, 10 casos informados por el Ministerio de Agricultura el pasado jueves: tres en Barcelona, tres en Sant Quirze del Vallès, tres en Cerdanyola del Vallès y uno en El Papiol. En total, desde aquellos primeros jabalíes muertos de noviembre de 2025, se han localizado 458 casos positivos en 13 municipios.

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Mapa de los casos de peste porcina africana en Cataluña. (Ministerio de Agricultura)

El origen del brote de la PPA todavía no está claro

Un año después del regreso de la PPA a España, todavía se desconoce la causa del origen del brote. Fueron varias las hipótesis que se plantearon entonces y que, en la actualidad, permanecen como tal, sin que haya podido confirmarse el motivo por el que aquellos jabalíes se contagiaron.

Una de ellas fue la entrada de comida contaminada en un bocadillo procedente de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea en los que el virus está actualmente presente. La teoría estuvo principalmente motivada por la cercanía de los primeros cadáveres de jabalíes positivos a la AP-7.

El foco también se ha puesto sobre el laboratorio IRTA-CReSA, uno de los cinco centros de investigación animal situados en un radio de 20 kilómetros y el más cercano al campus de la UAB. En sus instalaciones se han llevado a cabo distintas diligencias en estos meses para comprobar un posible escape biológico.

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Registro del IRTA-CReSA en diciembre de 2025. (Albert Gea/Reuters)

Más de 13.000 jabalíes capturados o abatidos en Cataluña

Para evitar la expansión de la enfermedad vírica a otras zonas de Cataluña o incluso a otras comunidades autónomas, la Generalitat lleva a cabo desde noviembre del año pasado un operativo de restricciones, batidas y capturas de jabalíes que se ha saldado con la captura de más de 13.000 ejemplares.

En el área afectada, que incluye el parque de Collserola y municipios de las comarcas del Vallès y Baix Llobregat, ya solo quedan poco más de un centenar de ejemplares, según ha señalado Óscar Ordeig, consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat. Esta reducción drástica de la población ha provocado que se pase de tener 20 jabalíes por kilómetro cuadrado a solamente uno.

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El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, que también es propietario de una granja de cerdos en Ivars d'Urgell (Lleida), y el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, han cifrado en 24 millones de euros las pérdidas semanales del sector porcino español por la peste porcina africana (PPA). (Europa Press)

Esta medida se corresponde con la sobrepoblación de jabalíes que desde hace años los profesionales del medio rural denuncian que hay en esta y otras comunidades autónomas, como Aragón, la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia. Así lo señalaba precisamente el Ministerio de Agricultura en un informe de 2024: “Este crecimiento se ha acelerado con el tiempo, hasta el punto de que actualmente se estima que en España haya torno a 1.200.000 jabalíes, una cantidad que podría verse duplicada en 2025″.

Mientras los controles continúan en Cataluña, los accesos al medio natural continúan restringidos en casi dos decenas de municipios. El parque de Collserola se encuentra cerrado desde el pasado mes de marzo. Desde la Generalitat ya valoran la posibilidad de iniciar una desescalada progresiva, permitiendo el acceso a determinados caminos y pistas; el parque natural de la sierra, sin embargo, por el momento continuará clausurado.

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