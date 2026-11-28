Voto en el extranjero para las elecciones del 29-N. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

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Las elecciones generales del 29 de noviembre movilizarán un presupuesto de 243,4 millones de euros y permitirán elegir a 350 diputados y 209 senadores. Y los partidos que obtengan representación recibirán 21.167,64 euros por cada escaño logrado en el Congreso de los Diputados o el Senado, según ha destacado este sábado la agencia Europa Press. La cuantía por parlamentario se mantiene en el mismo nivel fijado para las elecciones de 2016. La única excepción desde entonces ha sido la repetición electoral de noviembre de 2019, cuando la cifra descendió un 30%, hasta 14.817 euros. Para el Congreso se presentan 1.939 candidatos titulares hombres y 1.881 mujeres, mientras que al Senado concurren 447 hombres y 355 mujeres.

El Ministerio de Hacienda ha fijado también una subvención de 0,81 euros por cada voto que obtenga una candidatura al Congreso, siempre que haya conseguido al menos un escaño. Para el Senado, las formaciones percibirán 0,32 euros por cada voto que haya recibido un candidato elegido. Ambas cantidades coinciden con las establecidas en las elecciones generales de 2023. La orden publicada en el Boletín Oficial del Estado determina además el máximo de gasto electoral. El cálculo parte de 0,37 euros por cada habitante de las circunscripciones en las que una candidatura presente listas.

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El Estado financiará también parte de los envíos de sobres, papeletas y propaganda electoral. La ayuda ascenderá a 0,26 euros por elector en cada circunscripción donde las candidaturas concurran al Congreso y al Senado. Esa partida exige que la formación haya constituido grupo parlamentario propio en alguna de las dos Cámaras. La compensación aumenta tres céntimos respecto de los 0,23 euros por elector establecidos en los comicios generales anteriores. Hacienda ha indicado que el gasto de esos envíos no computará dentro del límite electoral, siempre que las candidaturas acrediten que realizaron efectivamente la distribución.

Los 243,4 millones de euros de presupuesto de los comicios superan en 23 millones la cifra de las pasadas generales, el 23 de julio de 2023. La mayor partida corresponde al operador postal, con 104 millones de euros, equivalentes al 42,73% del total. Las administraciones públicas recibirán 89,5 millones para afrontar los gastos de la convocatoria. La logística electoral dispondrá de 36 millones de euros. Otros casi 11 millones se destinarán a la difusión del escrutinio provisional y a las telecomunicaciones, mientras que 2,8 millones quedan reservados para imprevistos.

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Alberto Nuñez Feijóo, candidato a la presidencia del Gobierno del Partido Popular, cierra la campaña electoral en Sevilla, junto a Juanma Moreno, presidente de Andalucía.

Las cifras de la jornada electoral

La convocatoria reúne este 29-N a 38.616.949 electores, incluidos quienes residen fuera de España. Los colegios electorales abrirán entre las 09.00 y las 20.00 horas. La difusión de los resultados provisionales comenzará a partir de las 21.00 horas, una vez que cierren los colegios de Canarias. El Ministerio del Interior prevé que los primeros datos puedan conocerse alrededor de las 22.30 horas.

El voto por correo admitido para la jornada alcanza 1.012.033 envíos. La cifra supera en un 8,86% los 929.674 registrados en las generales de noviembre de 2019, que se toman como referencia por haberse celebrado en el mismo período del año.

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Esta será la primera elección general en la que los ciudadanos podrán identificarse con el DNI digital. La jornada dispondrá de más de 60.000 terminales de lectura para verificar los códigos QR generados en la aplicación MiDNI. La persona deberá abrir la aplicación MiDNI ante la mesa y generar en ese momento un código QR temporal. El sistema de verificación permitirá confirmar de forma segura la autenticidad de los datos. Las mesas tendrán 549.297 integrantes, entre titulares y suplentes.