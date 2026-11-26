Metrika para la promoción de 'La orden'. (Universal Music)

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El mismo día que Metrika cumple 23 años, tiene una ronda de entrevistas. A una de las últimas llega cansada. “Perdóname, llevo tres hoy y estoy ya desorientada”, dice, que además ha empalmado durante el fin de semana Los 40 Music Awards con su fiesta de cumpleaños. Eso no lo impide, pese a estar sentada en un sofá y fumarse dos cigarros en aproximadamente 20 minutos, prestar atención y responder con ímpetu las preguntas. A través de la pantalla se ve que lleva restos de su full face habitual: una base blanca azulejo con el corrector marcándole la mandíbula, bien de colorete fucsia y unas cejas finísimas. Su estilismo también es classic Metrika: un crop top y unas botas de pelo rosas que combina con calentadores color blanco roto. Es como ver una Monster High en carne y hueso.

En realidad, el nombre real de la artista revelación de este 2026 es Thais Amores (Castellón de la Plana, 2003), pese a que el año pasado empezó a despegar gracias a Toto de loca y que lleva los últimos cinco haciéndose un hueco en la industria. Solo este año ha publicado dos proyectos: en enero, un EP, Jane Doe in the Dream House, y en octubre, La Orden, un disco en forma de grimorio en el que se convierte en una vampimbo. Es misándrica declarada. Porque, como canta, el diablo nunca pasa de moda. En breve empezará su gira por Latinoamérica, que terminará en mayo con un Movistar Arena. “[Este año] ha estado increíble, la verdad. He desfilado dos veces, he salido en La 1 [en el programa La Casa de la Música], he sacado el disco. También saqué Jane Doe al principio de año. Ha ido bastante bien la cosa”, resume con su característica cadencia de voz, casi sin darle demasiada importancia.

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La Orden World Tour 2026-2027.

Ni Metrika ni Thais —ya no se sabe dónde empiezan quién— entienden de formalismos. Tampoco de clean looks. Esto es clave para entender por qué la reina del reguetón oscuro es ya un fenómeno. Impresiona. “Siempre he causado bastante impacto. O me amas o me odias, ¿no? No hay punto medio conmigo. No causo indiferencia a nadie, y eso me gusta. Me gusta porque el arte tiene que incomodar”, cuenta para Infobae. “Soy muy polémica -por ejemplo, en enero acudió a cantar en los Army Awards donde se corearon consignas políticas de ultraderecha-, pero soy muy graciosa cuando quiero también. Eso siempre raya a la gente. Al final, caiga bien o mal, si te gusta mi música, la vas a escuchar igual”.

La apodada como Madre Fundadora canta sobre sexo, pero como vienen haciendo ellos desde hace siglos. “Es justicia poética. No hemos sido escuchadas durante mucho tiempo”, apostilla. “La verdad es que las que más impacto causamos siempre somos las mujeres. Normal, porque somos las que más nos lo curramos”. (Parte de la) crítica y el público se llevan las manos a la cabeza por el alto contenido sexual de sus letras: “Si me invita’ a tu casa, te follo y te robo”, canta en Toto de loca. “Con la polla en la mano, con la lefa en la alfombra”, dice en Terror en la disco.

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Metrika para la promoción de 'La orden'. (Universal Music)

¿Se escandaliza alguna vez de lo que escribe? “No, qué va, qué va”, niega. “Yo soy totalmente yo misma escribiendo. Nadie me dice qué tengo que decir y qué no, tampoco a nadie se lo permito. Mi música es mía. A mí me da igual, porque eso es lo que me hace ser yo”. Desde que arrancó en 2021 hasta el año pasado era una artista independiente. En noviembre fichó por la major de las major, Universal, con la que le levantó el típico rapapolvo del artista que se vende a una discográfica. Por lo que sea, ellos tampoco le dicen qué hacer. “La gente se piensa que ahora estoy sacando reguetón porque se me obliga, y no. Es porque me apetece comercializarme a mí. Luego volveré a hacer otra cosa o no sé. Yo cambio como me da la gana”.

“No causo indiferencia a nadie, y eso me gusta. El arte tiene que incomodar”

¿Tiene algún límite? “Yo creo que no”, afirma de primeras, pero rectifica. “Jamás haría algo rollo Angie Corine -rapera que se hizo viral el año pasado por cantar “¡Viva el comunismo! Jaja, ¿te imaginas? Que entro en mi casa y tengo un okupa en la cocina...“-. “Meterme en hacer propaganda a partidos y cosas así que hacen otros artistas es algo que jamás haría. No es para nada lo que quiero representar”. Eso no significa que Thais vaya a quedarse en casa este domingo 29 de noviembre: “He pedido el voto por correo, porque el domingo justamente no estoy en España. Ya está todo mandado”.

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Metrika arrancó en el rap, como muestran los vídeos que todavía circulan por redes de una Thais adolescente participando en batallas de gallos. Pero su mayor influencia ha sido la del rey del pop. “Michael Jackson siempre ha sido un referente muy fuerte para mí a nivel personal y profesional. No sé, he tenido diversos referentes de todo, pero él siempre ha sido el que me ha acompañado durante todo este tiempo”. También menciona a otras como Britney Spears, Amy Winehouse, Bad Gyal, La Zowi, Yung Beef e incluso Aitana. “Me he nutrido mucho durante mi vida de las cosas mainstream, pero también de lo urbano y creo que eso también es bacano”. ¿Sigue considerándose rapera? “Me considero artista”, afirma. “Creo que mi música va mucho más allá del género que haga. Y es lo que más me gusta realmente. A la gente le gusto yo y lo que represento, más que la música o el género”.

Metrika para la promoción de 'La orden'. (Universal Music)

Y cada vez le gusta a más gente. Ya está cerca de conseguir el medio millón de seguidores en Instagram, tiene más de 831.000 en TikTok y 1,3 millones de oyentes mensuales en Spotify. Ha llegado hasta las cayetanas. “Para mi sorpresa, hay muchísimas, la verdad. Pero bueno, bienvenidas son, ¿no? Todas somos chicas. Me gusta a mí que se chonifiquen”. Chicos heterosexuales, también. “La mayoría son gays, pero sí, hay heteros también; están un poco infiltrados. También son bienvenidos mientras no se pasen”.

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La última eclosión de fans ha llegado de la mano de La Orden, un álbum publicado el pasado 29 de octubre inspirado en La llave menor de Salomón —sí, va de satanismo— cuyo libro es uno de los más famosos del esoterismo, el misticismo y la demonología. Su biografía de Instagram ya avisa: “Si has llegado hasta aquí, Dios te ha abandonado”.

“Vivo en base a las ciencias ocultas, igual que otras personas viven con la palabra del de arriba [de Dios], igual que el que es budista, igual que la que es más bruja de Wicca”, explica. “La gente tiene miedo porque es por lo que nos han inculcado”, reflexiona. “Realmente es una creencia más, totalmente respetable y que no hace daño a nadie. Yo tengo experiencias cercanas a otro tipo de entidades y también está bien. Cada uno conecta con lo que conecta”.

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Aitana desveló en el escenario aspectos desconocidos de su relación y ruptura con Sebastián Yatra durante el concierto de Rosalía en Madrid

La cantante apunta al trap como el siguiente palo a tocar. “No sé por dónde tirarlo exactamente, pero tengo la idea un poco en la cabeza. Ya se verá el año que viene qué es lo que nos depara”. En tanto, Metrika y Thais están diluidas. “Estoy muy Thais últimamente, pero es que Thais está evolucionando y Metrika también”. En su tiempo libre Thais “fuma tabaco, bebe cerveza, está con las amigas y va a pilates”, enumera. “O estar apuntada, más bien, porque, a decir verdad, no voy”. Se ríe. Últimamente no tiene tiempo ni para eso.