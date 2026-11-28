Vista de la central nuclear de Almaraz. (Carlos Criado - Europa Press)

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La central nuclear de Almaraz y el reparto del último diputado por Cáceres han concentrado buena parte del debate electoral en Extremadura, una comunidad que elige nueve escaños este domingo y donde la campaña ha tenido un marcado acento regional. La continuidad de la planta hasta 2030, el empleo de Campo Arañuelo, las infraestructuras y la financiación autonómica han aparecido en los mensajes de los partidos, aunque la región ha quedado al margen de los grandes actos de los candidatos nacionales.

La situación de Almaraz resume parte de las diferencias entre las candidaturas. El PP y Vox prometen eliminar el calendario de cierre nuclear, mientras el PSOE defiende mantenerlo hasta 2035 con proyectos de transición justa. Frente Amplio y Podemos también apuestan por el cierre, aunque con distintos plazos y condiciones para las empresas propietarias y los municipios afectados.

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La discusión parte de una decisión ya tomada. El Gobierno autorizó en agosto el funcionamiento de los dos reactores de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, lo que aplazó el cierre inicialmente previsto para 2027 y 2028. La campaña no ha resuelto qué ocurrirá cuando venza esa licencia ni qué alternativa económica tendrá Campo Arañuelo si no hay una nueva extensión.

Los líderes nacionales dejaron el protagonismo a Guardiola y Cotrina

La campaña extremeña ha transcurrido con más presencia de dirigentes autonómicos y candidatos provinciales que de los aspirantes a La Moncloa. María Guardiola, presidenta de la Junta y líder regional del PP, y el secretario general socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, han capitalizado los actos de sus formaciones en la comunidad.

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Abascal en un mitin en Plasencia.

Alberto Núñez Feijóo dirigió a los extremeños un vídeo difundido el 15 de noviembre, en el que se comprometió a mantener abierta Almaraz, mejorar el ferrocarril, defender el campo e impulsar proyectos industriales y tecnológicos. No participó en un gran mitin en la región durante la campaña. Santiago Abascal sí acudió a Extremadura durante la precampaña, con una visita a Almaraz y otro acto en Plasencia, pero tampoco incorporó la comunidad a su agenda principal durante las dos semanas electorales.

Pedro Sánchez participó en un acto de cierre en Plasencia el viernes 27 de noviembre, la última jornada de campaña. Antes de esa cita, el socialista Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno y natural de la región, había participado en encuentros en Badajoz, Cáceres y Olivenza.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña en Plasencia, Cáceres. (Juanma Jiménez - Europa Press)

La presencia limitada de los candidatos nacionales contrasta con las referencias a Extremadura en el discurso de campaña. Los partidos han presentado a la comunidad como un territorio afectado por el aislamiento ferroviario y viario, el reto demográfico, la falta de inversión y la dificultad para retener población joven. Almaraz se ha convertido, dentro de ese marco, en el asunto con mayor carga económica y política en el norte de Cáceres.

PP y Vox plantean prolongar la vida de la central

El Partido Popular plantea en su programa eliminar el calendario de cierre de las centrales nucleares durante los primeros 100 días de un eventual Gobierno de Feijóo. La propuesta prevé tramitar una extensión de la vida útil de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo, condicionada al visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear.

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un vídeo de campaña electoral donde pide el voto y expone compromisos políticos relativos a la financiación autonómica, las infraestructuras ferroviarias, la industria, el sector agrario y la continuidad de la central nuclear de Almaraz en Extremadura. (Europa Press)

El programa no precisa una fecha hasta la que seguiría operativa la instalación extremeña ni concreta las inversiones necesarias para prolongar su funcionamiento más allá de 2030. Las candidatas populares por Badajoz y Cáceres han vinculado la continuidad de Almaraz con el empleo, la actividad de las empresas auxiliares y la llegada de nuevos proyectos industriales.

Vox también propone derogar el calendario de cierre, recuperar el plan nuclear nacional y garantizar la actividad de las centrales actuales. Su programa añade el estudio de nuevos reactores en terrenos próximos a las instalaciones existentes si los proyectos resultan viables. En Extremadura, la formación ha situado la central entre sus prioridades por su impacto en el empleo y la economía comarcal.

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El PSOE mantiene el cierre y la izquierda plantea volver a 2027 y 2028

El Partido Socialista Obrero Español defiende conservar el calendario de cierre progresivo hasta 2035 y desarrollar proyectos de transición justa en las comarcas afectadas. Esa posición es compatible con la autorización actual de Almaraz hasta junio de 2030, aunque el programa no detalla inversiones, plazos ni proyectos concretos para Campo Arañuelo.

Frente Amplio plantea que las dos unidades de Almaraz cierren en 2027 y 2028, las fechas previas a la prórroga aprobada por el Gobierno. Para aplicar esa propuesta sería necesario modificar o revocar la autorización vigente. La coalición rechaza beneficios fiscales para las empresas propietarias y pide que estas asuman los costes del desmantelamiento y de la gestión de residuos.

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Central nuclear de Almaraz. (Europa Press)

Podemos también apuesta por cumplir el calendario de cierre, empezando por Almaraz, con planes de transición justa, reindustrialización verde y alternativas laborales para trabajadores y ayuntamientos. Además, plantea que cualquier almacén de residuos nucleares requiera una consulta popular en el municipio afectado.

La fiscalidad añade otro elemento al debate. Unidas por Extremadura ha pedido recuperar y elevar la ecotasa a las eléctricas propietarias de la planta, tras la rebaja aprobada por la Junta. El PP regional sostiene, por el contrario, que esa reducción tributaria ayudó a facilitar la prórroga.

El debate termina sin que se haya difundido el informe íntegro de Red Eléctrica sobre Almaraz. La orden que autorizó la prórroga hasta 2030 señala que la central aporta al sistema eléctrico, aunque de forma limitada. El Ministerio aplazó la respuesta a una petición de acceso, por lo que el documento no se conocerá antes de votar.

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El sondeo del CIS y las encuestas privadas dibujan escenarios opuestos

Extremadura elige cinco diputados por Badajoz y cuatro por Cáceres. En las generales de 2023, el PSOE y el PP lograron cuatro escaños cada uno y Vox obtuvo uno por Badajoz. Los últimos estudios conocidos no coinciden en el resultado. El barómetro de GAD3 proyectó cuatro diputados para el PP, tres para el PSOE y dos para Vox. Una proyección elaborada a partir de los seguimientos de 40dB y simulaciones provinciales, apuntó al mismo reparto: dos escaños para cada uno de los tres partidos en Badajoz y un 2-1-1 para PP, PSOE y Vox en Cáceres.

La macroencuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dibujó el escenario inverso: entre cuatro y cinco diputados para el PSOE, tres para el PP y entre uno y dos para Vox. El organismo otorgó a los socialistas dos escaños en Cáceres, uno al PP y uno a Vox, mientras dejaba abierto el quinto diputado de Badajoz entre PSOE y Vox.

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Ciudadanos ejercen su derecho al voto con motivo de las elecciones autonómicas en Extremadura en un colegio electoral, a 21 de diciembre de 2025, en Mérida. (Javier Cintas / Europa Press)

La discrepancia entre sondeos sitúa la atención en Cáceres. Allí, el ascenso de Vox puede alterar el reparto que en 2023 se dividió en dos diputados para el PSOE y dos para el PP. Los modelos privados coinciden en que ese escaño puede decidirse por una diferencia estrecha, aunque no todos asignan el mismo ganador.

El domingo no decidirá de forma inmediata el funcionamiento de Almaraz, que seguirá autorizado hasta junio de 2030. Sí condicionará el marco político de la siguiente discusión sobre la central: la posibilidad de una nueva prórroga, el regreso al calendario de cierre o la concreción de una transición industrial para una comarca que lleva décadas ligada a la planta.