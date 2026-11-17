La secuela de "Había una vez en Hollywood" expandirá el universo de Quentin Tarantino con Brad Pitt retomando el papel del doble de riesgo

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Ocho años después de los hechos narrados en Érase una vez e ... Hollywood, el universo creado por Quentin Tarantino vuelve a la pantalla con una secuela centrada en uno de sus dos protagonistas, Cliff Booth. La expectación por el regreso del dúo que definió el filme de 2019 se ha mantenido hasta último momento entre los fans de la película.

Sin embargo, Brad Pitt, el protagonista de Las nuevas desventuras de Cliff Booth, ha terminado por confirmar lo que ya se sospechaba: su compañero de reparto, Leonardo DiCaprio, no aparecerá en la nueva película, ni siquiera en una participación breve.

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El actor explicó los motivos durante el estreno en Los Ángeles, en declaraciones a The Hollywood Reporter. Según detalló, la opción de que regresara Leonardo DiCaprio se evaluó durante un tiempo, pero terminó descartada por razones de producción y costo.

Por qué no aparece Leonardo DiCaprio

DiCaprio había confirmado el año pasado, en declaraciones a Deadline, que su personaje no formaría parte de la nueva historia. Pitt amplió ahora esa decisión con detalles técnicos concretos.

Incluir a Rick Dalton habría requerido un trabajo de prótesis que implicaba varias semanas de preparación, algo que no se justificaba para una aparición puntual. “Habría sido muy divertida, pero habría requerido muchas prótesis, lo que implica un par de semanas de preparación para tenerlo. No compensa el costo para un cameo”, dijo el actor.

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Brad Pitt en 'Érase una vez en Hollywood'

Pitt agregó que la posibilidad “se habló durante un tiempo”, pero terminó pareciendo “una exigencia demasiado grande” frente al resultado que ofrecía.

Pese a la ausencia física de Dalton, Pitt adelantó que la película incluye un par de referencias al personaje. El actor no detalló en qué consisten, pero confirmó que buscan mantener presente ese vínculo dentro de la trama.

La nueva historia está dirigida por David Fincher a partir de un guion escrito por Tarantino. Se ambienta en 1977 y sigue en solitario a Cliff Booth, el especialista interpretado por Pitt, quien ahora trabaja como ‘bartender’, proyeccionista y ‘solucionador’ de problemas en el ambiente más oscuro de Hollywood.

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La relación entre los personajes originales

Érase una vez... en Hollywood presentaba a Rick Dalton como un actor de televisión en decadencia dentro de una industria cambiante, y a Cliff Booth como su especialista y mejor amigo. El vínculo entre ambos, desigual pero sostenido por una larga historia compartida, funcionó como eje central del filme y le valió a Pitt el Oscar al mejor actor de reparto.

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en 'Érase una vez en Hollywood'

La trama original culminaba con un ataque de miembros de la Familia Manson contra ambos personajes, episodio que la secuela deja atrás al avanzar casi una década en el tiempo. En la nueva historia, Booth ya no trabaja junto a Dalton y construye un camino independiente.

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Junto a Pitt, el elenco incluye a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Wellery Timothy Olyphant. La música corre a cargo de Trent Reznor y Atticus Ross, dupla que ya había ganado un Oscar por La red social. La película comenzará su exhibición exclusiva en salas IMAX el 25 de noviembre, por un período de dos semanas, antes de su llegada a Netflix el 23 de diciembre.