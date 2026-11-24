Sale a la luz el testamento de Antoni Gaudí cien años después de su muerte.

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El testamento de Antoni Gaudí sale a la luz cien años después de su muerte con un inventario de bienes que incluye una casa en el Park Güell, dos cuentas bancarias con 2.991,62 pesetas y lo que es más importante, un deseo muy personal. El arquitecto dispuso que el dinero obtenido de sus propiedades se destinara a las obras de la Sagrada Familia. El Colegio de Notarios de Cataluña mostró en Barcelona las 12 páginas manuscritas del inventario otorgado el 12 de noviembre de 1926. El documento puede consultarse al cumplir un siglo y perder su carácter secreto, según explicó la institución.

La relación patrimonial de Gaudí era breve. El inventario incluye una residencia unifamiliar en el Park Güell, dos saldos bancarios y una obligación anual vinculada al solar donde estaba construida la vivienda. La casa estaba valorada en 42.000 pesetas a precio de mercado, aunque en el primer recuento del patrimonio se la cifra en 45.000 pesetas. Gaudí había recibido el inmueble en dos partes, tras las muertes de su padre, Francesc Gaudí, y de su sobrina, Rosa Egea Gaudí, ambos en 1912.

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El arquitecto dejó 1.870,8 pesetas en una cuenta corriente de la sucursal del Banco de España en Barcelona. También tenía 1.121,54 pesetas en una libreta de ahorro de la entonces Caixa de Pensions per a la Vellesa i l’Estalvi. El documento registra una carga de 564 pesetas al año que pagaba a la familia Güell por el terreno de la casa. Los notarios entienden que la Sagrada Familia asumió después ese compromiso. José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña, sostuvo que el patrimonio reflejaba la austeridad material de los últimos años de Gaudí. El arquitecto vivía entonces en el taller situado en el solar de la basílica.

Gaudí quería que su dinero fuese destinado a apoyar la Sagrada Familia.

La voluntad de financiar la Sagrada Familia

Gaudí no dejó esos bienes a familiares ni a herederos personales. Sus personas de confianza declararon ante notario que su voluntad era vender todas sus propiedades y destinar el importe a continuar la construcción de la Sagrada Familia. El inventario conocido ahora no es el testamento original. Marín lo definió como el equivalente al “negativo del testamento original”, ya que recoge la voluntad comunicada tras la muerte del arquitecto. Gaudí había otorgado su testamento en 1911 ante el notario Ramon Cantó, en Puigcerdà. Se encontraba allí por motivos de salud, después de enfermar de fiebre de Malta.

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El arquitecto no nombró beneficiarios concretos. Recurrió a la figura de los herederos de confianza, prevista en la legislación catalana y navarra para que determinadas personas revelen la voluntad del testador cuando este fallece. Los designados fueron el sacerdote de la Sagrada Familia Gil Parés, el médico Pere Santaló y el discípulo Domènech Sugrañes. También nombró como sustituto a Francesc Berenguer, colaborador suyo en la construcción de la casa del Park Güell, aunque murió antes que Gaudí.

Imagen de Antoni Gaudí

La firma de Manuel Azaña y el archivo notarial

Antoni Gaudí murió en junio de 1926 tras ser atropellado por un tranvía. Después de su fallecimiento, Parés, Santaló y Sugrañes viajaron a Puigcerdà para conocer la disposición testamentaria. Los tres regresaron a Barcelona y otorgaron el inventario ante el notario Luis Rufasta. El texto que se ha mostrado públicamente recoge ese trámite y la declaración sobre el destino de los bienes.

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El testamento original ya no existe. Se destruyó en 1936, durante un incendio en la notaría de Puigcerdà en el contexto de la Guerra Civil. Esa pérdida convierte al inventario en el principal documento conservado sobre la última voluntad del arquitecto. También permite conocer que Gaudí había vendido con anterioridad los bienes que podía haber heredado de su familia. El documento indica que murió sin herederos, pese a que tuvo tres hermanos y una sobrina. Incluye términos notariales de la época, como “célibe”, “premorir” y “metálico”, utilizado para identificar el dinero depositado en las entidades bancarias.

La última página incorpora una firma de Manuel Azaña, que años después sería presidente de la Segunda República. En 1926 era funcionario del Ministerio de Justicia y ejercía como jefe del Registro General de Actos de Última Voluntad. Azaña firmó el certificado de últimas voluntades incorporado a la documentación de Gaudí. El Colegio de Notarios de Cataluña sitúa el hallazgo dentro de un fondo vinculado a la historia jurídica y patrimonial de la Sagrada Familia. El archivo notarial conserva documentos sobre la compra de los terrenos del templo en 1881 y sobre la colocación de la primera piedra, el 19 de marzo de 1882. La institución también autorizó el documento firmado por el papa León XIV y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, durante la visita del pontífice en junio de 2026 para bendecir la torre de Jesucristo.

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