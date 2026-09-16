Quentin Tarantino publicará la novela sobre ‘Cliff Booth’ antes de que la película de Brad Pitt llegue a Netflix

Un breve adelanto introduce el título oficial de la nueva película de Brad Pitt (Netflix)

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Quentin Tarantino publicará una novela protagonizada por Cliff Booth antes de que el personaje vuelva al cine con Brad Pitt en una película dirigida por David Fincher para Netflix. El escritor ha adaptado a libro el universo de Érase una vez… en Hollywood y ha firmado también el guion del largometraje.

The Adventures of Cliff Booth se publicará el 8 de diciembre de 2026, tras las dos semanas de exhibición mundial en salas Imax de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, que comenzarán el 25 de noviembre, y antes de su llegada a Netflix el 23 de diciembre. HarperCollins editará el libro.

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La historia transcurre en Hollywood en 1977, ocho años después de los hechos de la película de 2019. Pitt retoma el papel del especialista Cliff Booth, por el que obtuvo en 2020 su primer Óscar interpretativo, en un momento en que el personaje debe adaptarse a una industria cinematográfica muy distinta.

Qué contará la novela sobre Cliff Booth

La novela llevará un título ligeramente distinto al de la película: The Adventures of Cliff Booth, frente a The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. Tarantino ya había publicado una ‘novelización’ de Érase una vez… en Hollywood, el filme que escribió y dirigió para Sony Pictures.

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HarperCollins describe el punto de partida del libro con estas palabras, recogidas: “Hollywood, 1977. Los Swinging Sixties han quedado muy atrás, pero Clifford Booth sigue adelante… Héroe de guerra, especialista, camarero, proyeccionista de cine… y, de vez en cuando, presta ‘servicios clandestinos’ a sus amigos”.

La novela que sacará Quentin Tarantino sobre las aventuras de Cliff Booth. (Harper via AP)

La trama concreta de la continuación cinematográfica se mantiene en secreto. La película sitúa a Booth ante un Hollywood transformado, mientras que el resumen de la novela amplía sus ocupaciones más allá del trabajo como doble de acción.

En Érase una vez… en Hollywood, Leonardo DiCaprio interpretaba a un actor en declive y Pitt a su especialista y amigo, dos profesionales que intentaban conservar su lugar en el negocio. La película rendía homenaje al Hollywood de finales de los años sesenta y situaba su relato bajo la sombra de los asesinatos de la familia Manson, con Margot Robbie como Sharon Tate, actriz y esposa del director Roman Polanski.

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El estreno de Sony recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 90 millones. Obtuvo 10 nominaciones a los Óscar y ganó dos estatuillas, mientras que Netflix produce la continuación con un presupuesto de 200 millones.

Una película de Tarantino sin Tarantino

Tarantino ha decidido no dirigir la secuela porque pretende retirarse como realizador después de completar 10 películas y ya ha firmado nueve, entre ellas Pulp Fiction, Malditos bastardos y Reservoir Dogs. No quería que una continuación fuese su último trabajo tras la cámara.

El cineasta explicó el año pasado en el pódcast The Church of Tarantino por qué renunció a ponerse al frente del proyecto: “Me encanta este guion, pero sigo recorriendo el mismo terreno que ya he recorrido. Me desanimó un poco. En esta última película tengo que no saber otra vez qué estoy haciendo. Tengo que estar en territorio inexplorado”.

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Brad Pitt volverá a interpretar a Cliff Booth, el carismático doble de riesgo que conquistó al público en 'Érase una vez... en Hollywood'

David Fincher dirigirá el largometraje con Pitt como protagonista y Tarantino como guionista. Pitt y Ceán Chaffin figuran como productores de una película cuyo reparto incluye a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Grove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian.

El equipo creativo reúne a varios colaboradores habituales de David Fincher: Erik Messerschmidt será el director de fotografía, Donald Graham Burt ejercerá como diseñador de producción y Kirk Baxter se encargará del montaje. Laray Mayfield dirige el reparto, Trish Summerville diseña el vestuario, Ren Klyce asume el diseño de sonido y Dave Macomber coordina las escenas de especialistas.

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