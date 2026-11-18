The Further Mis-adventures of Cliff Booth presenta su tráiler.

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Brad Pitt vuelve a interpretar a Cliff Booth en Las nuevas desventuras de Cliff Booth, la continuación de Érase una vez... en Hollywood centrada en esta ocasión en este personaje y que ha sido escrita por Quentin Tarantino y dirigida por David Fincher. La película se estrenará en salas Imax el 25 de noviembre de 2026 y llegará a Netflix el 23 de diciembre y ya han aparecido las primeras reacciones de la prensa tras un pase en Los Ángeles.

La nueva historia transcurre en 1977, ocho años después de Érase una vez... en Hollywood. Pitt retoma el papel del especialista de cine que ahora trabaja como ‘solucionador’ de problemas para un estudio de Hollywood, una labor que lo lleva a involucrarse en un encargo ligado a un actor conocido y a una situación que supera sus previsiones.

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La película reúne por primera vez a David Fincher y Quentin Tarantino: el primero se encarga de la dirección y el segundo firma el guion. Tarantino no asumió la puesta en escena porque mantiene su intención de dirigir solo un largometraje más antes de retirarse de esa función.

Las dificultades que planteaba esta secuela

El reparto incorpora a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino y Peter Weller. La película dura dos horas y 23 minutos. Fincher contó a Empire que el primer borrador tenía 230 páginas y que recortó 60 antes del rodaje. El director describió ese material inicial como “dos películas” y explicó que buscó concentrar la narración en los encuentros entre los personajes de los márgenes de Hollywood.

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David Fincher, Brad Pitt y Quentin Tarantino en la premiere en Los Angeles de 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth'. (Reuters/Mario Anzuoni)

Esa decisión permite anticipar una diferencia frente a la obra de 2019. Érase una vez en... Hollywood seguía en paralelo a Cliff Booth y al actor Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, dentro de una versión alternativa de Los Ángeles en 1969. La continuación concentra el relato en Booth y traslada la acción a otra etapa de la industria.

El propio Fincher señaló que el nuevo filme no se limita a una historia de especialistas ni a una película sobre rodajes. Lo definió como una historia de Los Ángeles, una idea que también aparece en los comentarios de quienes asistieron a las primeras funciones.

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Primeras reacciones de crítica sobre ‘Cliff Booth’

Las impresiones publicadas hasta ahora no son críticas completas. El embargo para las reseñas extensas vence el 19 de noviembre de 2026, pero Netflix autorizó reacciones breves después de la presentación en Los Ángeles. El consenso inicial es favorable y se apoya en el regreso de Pitt, la ambientación setentera y el encuentro entre el guion de Tarantino y la dirección de Fincher.

Clayton Davis, de Variety, la calificó como una película desenfadada, salvaje y divertida. También sostuvo que Pitt ofrece “su mejor interpretación” desde Érase una vez... en Hollywood y destacó a Debicki, Caan y Weller. Para Davis, la fotografía refuerza el vínculo entre la ciudad y el cine que ya definía a la producción anterior.

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Simon Thompson describió el largometraje como una carta de amor a Los Ángeles, con un reparto diverso y un cierre “ardiente”. Su comentario también apunta a una de las características que podrían dividir al público: definió la película como una obra de desarrollo más lento que la original, con una construcción pausada antes del último tramo.

'Las nuevas desventuras de Cliff Booth' (Netflix)

Zach Pope celebró la “trifecta cinematográfica” entre el caos de Tarantino, la atención de Fincher al detalle y el personaje de Cliff Booth. Drew Taylor, reportero de cine de The Wrap, comparó a los dos cineastas con mantequilla de cacahuete y chocolate, y recomendó verla en la pantalla más grande posible.

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Los elogios sitúan entre sus virtudes la química entre Pitt y Debicki, la reconstrucción del Hollywood de los años setenta y el carácter de película de convivencia entre personajes. Courtney Howard consideró que el filme tarda en tomar forma, aunque destacó su tono de cine negro y el trabajo de Debicki y Weller.

No todas las reacciones fueron igual de entusiastas. Erik Anderson, de AwardsWatch, señaló que la película tiene secuencias enérgicas y divertidas, pero la consideró irregular en el tono. También opinó que la propuesta de cine negro de los años setenta podría haber tenido mayor desarrollo. Esas reservas contrastan con las valoraciones que destacan su humor, violencia y desenlace.

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Un antecedente difícil de superar

Cliff Booth apareció por primera vez en Érase una vez... en Hollywood, escrita y dirigida por Tarantino. Pitt interpretó al doble de riesgo y asistente de Rick Dalton, un actor de televisión que intenta sostener su carrera en un Hollywood que cambia durante 1969.

Brad Pitt en 'Érase una vez en Hollywood'

La película recaudó 410 millones de dólares en la taquilla mundial y recibió 10 nominaciones a los Premios Oscar. Pitt ganó la estatuilla al mejor actor de reparto por su trabajo como Booth, mientras que la producción también obtuvo el premio al mejor diseño de producción.

Ese antecedente explica parte de la expectativa alrededor de la nueva entrega. Las nuevas desventuras de Cliff Booth parte de un personaje que ya tuvo reconocimiento crítico y comercial, pero cambia de director, época y estructura. Las primeras opiniones apuntan a una película menos centrada en la nostalgia de 1969 y más enfocada en la deriva de Booth por el Los Ángeles de 1977.

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