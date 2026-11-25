La historia de Ana Orantes. (Archivo Europa Press)

Guardar

Cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los informativos recuperan la imagen de Ana Orantes sentada en el plató de De tarde en tarde (Canal Sur). Aquel 4 de diciembre de 1997, su relato de cuarenta años de maltrato no solo sacudió la conciencia social y empujó la reforma del Código Penal; también obligó a la televisión española a mirarse al espejo y a transformar de raíz la manera en que contaba estos asesinatos.

Hasta finales de los años noventa, la violencia contra las mujeres ocupaba un espacio marginal en la pequeña pantalla. Cuando un hombre asesinaba a su pareja o expareja, la noticia solía quedar relegada a la sección de sucesos bajo etiquetas como “crimen pasional”, “reyerta familiar” o “problemas conyugales”. En las piezas informativas de la época era habitual buscar justificaciones en los celos, el alcohol o una supuesta enajenación mental, e incluso recoger testimonios de vecinos que definían al agresor como una persona “normal” o “trabajadora”, desplazando el foco del problema estructural.

PUBLICIDAD

El asesinato de Ana Orantes el 17 de diciembre de 1997, apenas trece días después de su intervención televisiva, dinamitó ese marco narrativo. Por primera vez, millones de espectadores habían puesto rostro y voz a la víctima antes del crimen. Ya no era posible despachar lo ocurrido en una breve cola de sucesos: la noticia saltó a la apertura de los telediarios y a los debates de máxima audiencia, evidenciando que aquello que hasta entonces se trataba como un asunto privado era, en realidad, un problema social de primer orden.

Los primeros manuales de estilo en televisión

El impacto de aquel diciembre abrió un debate profundo dentro de las redacciones sobre la responsabilidad de las cámaras. La propia presentadora de De tarde en tarde, Irma Soriano, recordó en el especial que El Objetivo (laSexta) dedicó al 25º aniversario del caso en 2022 hasta qué punto Ana confiaba en el poder protector de la pantalla: dejaba mensajes a diario en el contestador del programa convencida de que, si contaba su historia en televisión, su exmarido dejaría de hacerle daño. Aquella tragedia demostró que la televisión tenía una capacidad inmensa para visibilizar el maltrato, pero también que necesitaba herramientas y rigor para no caer en el sensacionalismo.

PUBLICIDAD

Ana Orantes. (Crédito: Noemi López)

Ese proceso de autocrítica cristalizó pocos años después en los primeros protocolos periodísticos específicos. En 2002, el Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV) de RTVE y el Instituto de la Mujer publicaron el Manual de urgencia sobre el tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres, una guía pionera que sentó las bases del periodismo actual en esta materia. El documento instaba a las redacciones a desterrar definitivamente términos como “crimen pasional” o “violencia doméstica”, sustituyéndolos por violencia de género o violencia machista, a evitar detalles escabrosos sobre el método del asesinato y a no dar voz a testimonios vecinales que blanquearan la figura del agresor.

El 016 en pantalla y el reto de la época

La consolidación de ese cambio llegó de la mano de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 y, tres años más tarde, con la puesta en marcha del teléfono 016 en septiembre de 2007. Desde entonces, sobreimpresionar el número gratuito de atención a las víctimas, recordando que no deja rastro en la factura telefónica, se convirtió en un estándar asumido por las cadenas públicas y privadas cada vez que se informa de un asesinato machista o se aborda el maltrato en un programa.

PUBLICIDAD

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

A lo largo de las últimas dos décadas, la televisión ha dado pasos adicionales para blindar ese rigor, desde el trabajo de espacios veteranos como Informe Semanal (TVE) hasta la creación de figuras específicas como la editora de igualdad en RTVE para velar por el tratamiento informativo. Casi treinta años después de que Ana Orantes rompiera el silencio en Canal Sur, el lenguaje de los informativos ya no habla de “celos” ni de “asuntos de pareja”, aunque el reto de este 25N sigue abierto: mantener esa misma exigencia ética en los magacines en directo y frente a la expansión de discursos negacionistas en el entorno digital.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

PUBLICIDAD