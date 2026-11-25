Encendido de Luces de Navidad en Sevilla (Junta de Andalucia)

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La Navidad transforma cada año el paisaje de las ciudades y los pueblos, decorándolos con luces y mercadillos. Calles, plazas y paseos se iluminan, suenan villancicos y las casetas de madera anuncian la llegada de las fiestas. Entre finales de noviembre y los primeros días de enero, miles de personas recorren estos espacios en busca de piezas únicas, dulces típicos y el ambiente festivo que solo ofrece esta época del año.

En el caso de los mercadillos navideños, cumplen una función que va más allá de lo comercial. Sostienen a federaciones de artesanos, asociaciones locales y pequeños comercios que durante semanas exhiben trabajos en cuero, madera, cerámica y textil, además de figuras para el belén, uno de los elementos más arraigados en la cultura andaluza. Muchas de estas citas acumulan décadas de historia y se han convertido en parte del calendario festivo de sus respectivas ciudades, al punto de marcar el inicio simbólico de la Navidad en cada capital.

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Andalucía reúne varios mercadillos, repartidos entre sus ciudades y pueblos. La oferta combina tradición belenista, artesanía local y gastronomía en escenarios como Sevilla, Granada o Málaga. A continuación, una recopilación de los mejores mercados navideños de la comunidad andaluza, según el portal de viajes Cogetumochila.

Mercado Navideño de Artesanía de Sevilla

Sevilla concentra la mayor parte de su programación navideña en el casco histórico. El Mercado Navideño de Artesanía de Sevilla, instalado en los Jardines de Cristina, reúne unos 80 puestos de cuero, madera, cerámica, jabones y ropa, organizados por la Federación de Artesanos de Sevilla junto al Ayuntamiento, del 5 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027.

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La Feria del Belén, con más de tres décadas de historia, se monta entre la Catedral y el Archivo de Indias del 7 de noviembre al 22 de diciembre, organizada por la Asociación de Comerciantes del Belén de Sevilla. La ciudad suma además mercadillos en Nervión, la Plaza de la Magdalena y las Setas de Sevilla.

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Mercado de Belenes de Granada

La histórica Plaza Bib-Rambla de Granada acoge una treintena de puestos dedicados al belén tradicional, de ahí que también se le conozca como Mercado de Belenes de Granada, del 14 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027. La ciudad complementa su oferta con la Feria de Artesanía de Navidad, instalada en la Puerta Real de la Plaza Fuente de las Batallas, del 4 de diciembre al 6 de enero.

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Mercadillo de Muelle Uno

Además de su célebre iluminación en la calle Larios, Málaga cuenta con el mercadillo de Muelle Uno, frente al Mediterráneo y cerca de la playa de la Malagueta, reconocido en el top 20 de los mejores mercadillos de Europa por European Best Destinations. Sus casetas ofrecen artesanía, juguetes, adornos y figuras de belén, acompañadas por La Aldea de las Nieves, con zonas de juego infantil, del 27 de noviembre de 2026 al 5 de enero de 2027.

Córdoba traslada su gran cita al Paseo de la Victoria

La tradicional Plaza de las Tendillas de Córdoba mantiene su árbol navideño y la muestra de dulces conventuales de la Hermandad del Calvario, aunque el mercado de mayor envergadura se trasladó a la Carpa del Paseo de la Victoria, con más de tres décadas de trayectoria, del 20 de noviembre de 2026 al 7 de enero de 2027.

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Cádiz, Benalmádena y Fuengirola completan el circuito

Málaga Larios street at night with Christmas lights turned on. (Getty Images)

La Feria de Artesanía de Cádiz, con más de veinte años de historia, se instala en la Plaza de la Catedral con una veintena de puestos, del 27 de noviembre de 2026 al 5 de enero de 2027. En Benalmádena, el mercado de Arroyo de la Miel ocupa la Avenida de la Constitución frente a la Casa de la Cultura, del 28 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027. Fuengirola, por su parte, instala cerca de veinte casetas en la Plaza de la Constitución, del 26 de noviembre al 20 de diciembre, con las figuras del belén como principal atractivo.

Iznájar, el pueblo que apuesta por la Navidad

Con su lema “Iznájar Saborea la Navidad”, este municipio de la Subbética cordobesa instala un poblado navideño en el Paseo de la Constitución, acompañado de pasacalles, conciertos y concurso de escaparates. En 2023 compitió con Benasque, Celanova, El Burgo de Osma, La Alberca y Ribadesella por la iniciativa “Juntos Brillamos más” de Ferrero Rocher. Su inauguración se prevé para el 4 o 5 de diciembre de 2026, coincidiendo con el puente de la Constitución.

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Jaén, Almería y Huelva completan el mapa navideño andaluz con mercados en el Parque de la Concordia, la Avenida Federico García Lorca y la Plaza de las Monjas, respectivamente, mientras que la provincia de Málaga suma mercadillos en la práctica totalidad de sus municipios durante estas fechas.