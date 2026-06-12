Quién es quién en ‘El día de la revelación’, la nueva película de Spielberg: De Emily Blunt y Colin Firth a la gran sorpresa con la hija de Bono

El filme reúne a Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo en una producción de ciencia ficción

Han pasado cuatro años desde que Steven Spielberg había estrenado su última película, la muy personal Los Fabelman, así que cuando se supo que el director volvía al terreno de la ciencia ficción, la emoción de los fans fue máxima. Suponía regresar a sus inicios, a hace 50 años cuando filmó la mítica Encuentros en la tercera fase, que supuso un antes y un después dentro del género.

El director, que alcanzó la fama internacional gracias al éxito de Tiburón, ha ido encadenando a partir de ese momento éxito tras éxito hasta alcanzar una de las carreras más impresionantes dentro del cine de Hollywood que incluye las sagas de Indiana Jones, las de Parque Jurásico, películas icónicas como E.T. el extraterrestre, La lista de Schindler, Salvar al soldado Ryan o La guerra de los mundos. Ha tocado prácticamente todos los géneros, pero la fantasía es quizás su campo predilecto.

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Sus repartos siempre han estado cuidados al milímetro, y siempre ha sabido elegir las mejores opciones para cada papel, aunque ha tenido algunos actores fetiche con los que ha trabajado en varias ocasiones, como ha sido el caso de Harrison Ford, Tom Hanks, Tom Cruise o Richard Dreyfuss.

Repasamos los papeles principales de El día de la revelación, así como los actores que los interpretan para que sirvan de guía para su visionado.

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Emily Blunt es Margaret Fairchild

Emily Blunt en 'El día de la revelación', de Steven Spielberg (Universal Pictures)

La actriz británica interpreta a una meteoróloga de la televisión de Kansas que sueña con presentar los informativos. Mantiene una relación con un músico Jackson (Wyatt Russell) y siente que todavía no ha encontrado su lugar en el mundo. Un día, tras un extraño suceso, comenzará a hablar todas las lenguas, a entender a los demás y saber qué piensan por dentro, un poder que no sabrá descifrar hasta que reciba la ayuda indicada.

Emily Blunt debutó en el cine a principio de los dos mil y destacó en la película de Pawel Pawlikowski Mi verano de amor, ganadora del BAFTA en 2024. Su desembarco en Estados Unidos sería, nada más y nada menos que En el diablo viste de Prada, de la que ahora se acaba de estrenar su segunda parte. Ha protagonizado películas como La reina Victoria, Destino oculto, Al filo del mañana, Sicario, La chica del tren, El regreso de Mary Poppins o Un lugar tranquilo. Fue nominada al Oscar por su papel en Oppenheimer, de Christopher Nolan.

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Josh O’Connor es Daniel Kellner

Josh O'Connor en una escena de 'El día de la revelación' (Niko Tavernise / Universal Pictures / Amblin Entertainment / AP)

Otro actor británico en las filas de lo nuevo de Spielberg. En este caso, O’Connor interpreta a un experto en ciberseguridad de una empresa que guarda una serie de secretos sobre la existencia de vida extraterrestre. Él ha robado todos los archivos y será perseguido ya que quiere que vean la luz para que el mundo entero sepa que ha sido engañado durante décadas. También posee un extraño don para los números, es capaz de descifrar cualquier código encriptado, es un genio de las matemáticas.

Josh O’Connor, además de interpretar al Príncipe Carlos en la serie The Crown, siempre ha estado vinculado al cine independiente. Protagonizó la película queer Tierra de Dios, La quimera, de la italiana Alice Rohrwacher, Rivales, de Luca Guadagnino, The Mastermind, de Kelly Reichardt y Puñales por la espalda: De entre los muertos.

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Colin Firth es Noah Scanlon

Colin Firth en 'El día de la revelación', de Steven Spielberg

El más veterano del reparto y también inglés de pura cepa encarna al villano de la función, el jefe de la empresa para la que trabaja Daniel Kellner y dispuesto a preservar el secreto que se ha mantenido oculto sea como sea. Cuenta con un ejército privado a su entera disposición y con todos los medios tecnológicos habidos y por haber, así como, incluso, aparatos de procedencia alienígena que le otorgan poderes especiales.

Ha estado dos veces nominado a los Oscar y lo ganó por El discurso del Rey. Es un actor de lo más versátil y encaja en cualquier tipo de rol. Comenzó su carrera en los años ochenta y lo vimos el drama homosexual Otro país. Entre sus principales papeles, Valmont, El diario de Bridget Jones, La joven de la perla, Un hombre soltero, Love Actually, Mamma Mia! La película.

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Colman Domingo es Hugo Wakefield

Colman Domingo en 'El día de la revelación' (Universal Pictures)

Fue fiel colaborador de Noah Scalanlon, pero sus caminos se separaron cuando se dio cuenta de que su amigo había perdido la perspectiva. Es quien sabe más acerca de Margaret y Daniel y los acompañará en sus respectivos itinerarios de huida hasta que se encuentren. También sabe la verdad sobre los Aliens, y está a favor del entendimiento con otras civilizaciones.

Colman Domingo es en la actualidad uno de los grandes representantes del ‘star system’ afroamericano de Hollywood. Ha estado dos veces nominado al Oscar, por Rustin y Las vidas de Sing Sing. Siempre se ha caracterizado por su compromiso y activismo y ha trabajado con directores como Clint Eastwood, Spike Lee, Lee Daniels, Barry Jenkins o Ava DuVernay, también con Sam Levinson en la serie Euphoria. Es la segunda vez que trabaja con Spielberg tras participar en Lincoln.

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Eve Hewson es Jane Blankenship

Eve Hewson en 'El día de la revelación'

Su apellido la delata. Es hija de Paul David Hewson, más conocido como Bono o, lo que es lo mismo, el líder de U2. Nació en Irlanda y a pesar de que sus progenitores quisieron que se mantuviera alejada del mundo del espectáculo, la joven quiso dedicarse a la interpretación.

En El día de la revelación tiene un papel importante. Es la novia de Daniel y lo acompañará durante buena parte de su ruta de escape. Además, tendrá fragmentos que protagonizará de forma independiente junto a Colin Firth que no podemos desvelar, pero que resultan de lo más potentes y que tienen que ver con la manipulación mental. Será clave dentro de todo el entramado de la película.

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Ya había participado en El puente de los espías de Steven Spielberg, y la hemos visto en las miniserie Las Luminarias, La pareja perfecta o en las películas Jay Kelly o Flora y su hijo Max, así como en Un lugar donde quedarse, de Paolo Sorrentino