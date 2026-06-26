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Todo lo que sabemos de la nueva versión de ‘Sentido y sensibilidad’: el clásico de Jane Austen que regresa manteniendo su espíritu

La nueva adaptación está protagonizada por Daisy Edgar-Jones y George MacKay y se estrenará el próximo 23 de octubre

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La nueva versión sigue a tres hermanas que deben adaptarse a una nueva vida tras abandonar la casa donde crecieron

La actriz Daisy Edgar-Jones ya ha entrado en el universo cinematográfico de Jane Austen con el primer tráiler de Sentido y sensibilidad, una nueva adaptación que Focus Features estrenará en cines el 23 de octubre y que recupera una de las novelas fundacionales de la autora inglesa con Georgia Oakley en la dirección.

El avance sitúa a Daisy Edgar-Jones como Elinor Dashwood en una historia que arranca tras la muerte de su padre, Henry Dashwood, cuando su viuda y sus hijas quedan con una renta de 500 libras al año y pierden el control de la finca familiar.

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La nueva versión gira en torno a las hermanas Dashwood, obligadas a abandonar la propiedad familiar junto a su madre viuda para instalarse en una casa modesta. Allí afrontan por primera vez el amor, el desengaño y la fragilidad económica en un entorno marcado por las normas sociales de la Inglaterra del siglo XVIII.

Un drama romántico que no pasa de moda

La trama añadirá un dato material decisivo para entender el conflicto: gran parte de la herencia de Henry Dashwood pasa a un hijo de su primer matrimonio, John, interpretado por Tom Brooke, y su esposa Fanny, encarnada por Stacy Martin, que se instalará de inmediato en la gran casa familiar. Esa pérdida precipitará la caída social de las Dashwood.

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El avance también perfila el eje romántico de la historia. Elinor despierta el interés de Edward Ferrars, mientras Marianne oscila entre el impulsivo Willoughby y el más contenido coronel Brandon.

Daisy Edgar-Jones encabeza el reparto de la nueva versión de 'Sentido y sensibilidad'
Daisy Edgar-Jones encabeza el reparto de la nueva versión de 'Sentido y sensibilidad'

Junto a Edgar-Jones, el reparto reúne a Esmé Creed-Miles como Marianne Dashwood, Caitríona Balfe como la señora Dashwood, Bodhi Rae Breathnach como Margaret, George MacKay como Edward Ferrars, Frank Dillane como John Willoughby, Herbert Nordrum como el coronel Brandon y Fiona Shaw como la señora Jennings.

El tráiler dibuja una adaptación de corte clásico, con grandes paisajes, bailes de época, trayectos en carruaje y el tono sentimental asociado a la novela. La directora parece haber optado por una lectura fiel al debut literario de Austen.

La película adapta un guion de Diana Reid, autora ‘superventas’ y cuenta con producción de Tim Bevan y Eric Fellner para Working Title Films, junto a India Flint de November Pictures y Jo Wallett. Oakley firmó y dirigió Blue Jean, su debut en el largometraje, una obra que le valió una nominación al BAFTA a mejor debut.

Jane Austen
'Sentido y sensibilidad', de Jane Austen

Entre las líneas de diálogo que ya ha mostrado el tráiler figura la defensa del sentimiento sin reservas que hace Marianne. “Un hombre que me ame debe arder con ello, con todas sus pasiones, sin la menor contención ni vacilación”, dice el personaje.

Elinor, en cambio, encarna una mirada más contenida sobre la dependencia afectiva. “Es fascinante la idea de que la felicidad de una dependa por completo de otra persona. No siempre es posible”, afirma el personaje de Edgar-Jones en otro momento del avance.

Jane Austen, siempre

La nueva adaptación llega después de una versión especialmente recordada: la dirigida por Ang Lee en 1995, con Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant y Alan Rickman. Aquella película se llevó el Óscar al mejor guion adaptado para Thompson, que además protagonizó el filme, y sigue siendo la referencia más conocida de la novela en la gran pantalla.

Emma Thompson y Kate Winslet protagonizaron la versión de 1995 de 'Sentido y sensibilidad', dirigida por Ang Lee
Emma Thompson y Kate Winslet protagonizaron la versión de 1995 de 'Sentido y sensibilidad', dirigida por Ang Lee

La producción se suma a una nueva oleada audiovisual en torno a Austen, ya que también se espera otra nueva adaptación para Netflix de Orgullo y prejuicio, con Emma Corrin, Jack Lowden, Olivia Colman y Rufus Sewell.

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