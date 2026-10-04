Dakota Johnson a los 37: cómo el flequillo y los looks minimalistas se convirtieron en su marca personal

Dakota Johnson cumplió 37 años con una identidad visual basada en su cabello castaño, flequillo y prendas de líneas nítidas (REUTERS/Angelina Katsanis)

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En su cumpleaños número 37, Dakota Johnson vuelve a poner en primer plano un estilo que no necesita grandes giros para llamar la atención. Su fórmula es precisa: cabello largo castaño, flequillo recto y una selección de prendas que privilegia el corte, la caída y las proporciones.

Lejos de perseguir cada novedad, la actriz construyó una imagen reconocible a partir de elecciones sostenidas en el tiempo. En una premiere puede optar por un vestido de silueta depurada; fuera de cámara, trasladar esa misma lógica a un abrigo amplio, un pantalón sastrero o básicos de aire relajado.

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La clave de su estilo de moda está en la variación sin ruptura. Johnson mantiene sus rasgos distintivos, pero modifica los volúmenes, suma transparencias, juega con tejidos o cambia la estructura de las prendas. El resultado es un guardarropa coherente que se actualiza sin perder identidad.

La actriz conserva el mismo corte de cabello desde los cuatro años porque refleja su imagen personal (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

El flequillo convirtió un corte clásico en la firma de Dakota Johnson

El elemento más estable de ese lenguaje es el cabello. Dakota Johnson lleva una melena castaña, larga y con movimiento, enmarcada por un flequillo recto o abierto que suele rozar las cejas.

En ocasiones aparece con ondas suaves; en otras, con el pelo liso o recogido. Sin embargo, la estructura se mantiene y funciona como un punto de reconocimiento inmediato.

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La propia actriz explicó que ese vínculo viene de la infancia. “He tenido flequillo desde que era niña”, dijo a Vogue, y precisó que se lo cortó por primera vez cuando tenía unos cuatro años.

El estilista Mark Townsend busca que el peinado de la actriz conserve textura y movimiento natural (Vogue)

También contó que, salvo un intervalo entre los 10 y los 14 años, conservó el mismo corte durante toda su vida y que “me siento yo misma con flequillo”. Esa declaración ayuda a entender por qué el peinado no opera como un accesorio de temporada, sino como parte de su imagen personal.

La elección tiene además una función estilística. El flequillo introduce una referencia setentista y algo bohemia, mientras que el largo del cabello evita que el conjunto se vuelva excesivamente retro.

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El vestuario cotidiano de Dakota Johnson reúne prendas como jeans de tiro alto, abrigos largos y mocasines (REUTERS/Stephane Mahe)

Sobre una camisa blanca, un vestido de gala o un abrigo de cuero, el pelo suaviza la formalidad de las prendas y mantiene una continuidad entre registros muy distintos.

Su estilista habitual, Mark Townsend, describió esa búsqueda en una entrevista previa con Vogue: el objetivo era evitar un acabado completamente inmóvil y permitir que el cabello conservara movimiento, incluso con algunos mechones sueltos.

La combinación de pulido y textura natural explica buena parte de la eficacia del peinado. La imagen está trabajada, pero no exhibe un exceso de producción.

Sus prendas privilegian la silueta antes que la acumulación de tendencias

El vestuario cotidiano de Dakota Johnson reúne prendas como jeans de tiro alto, abrigos largos y mocasines (Backgrid/The Grosby Group)

Fuera de las alfombras rojas, el estilo de Johnson suele organizarse con piezas conocidas: jeans de tiro alto, remeras simples, chaquetas de cuero, tapados largos, mocasines, botas y lentes de sol.

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Son prendas con historia dentro del vestuario urbano, elegidas en proporciones que rara vez compiten entre sí. Si el pantalón tiene volumen, la parte superior tiende a ser más ajustada; si el abrigo domina el conjunto, el resto se mantiene sobrio.

Este criterio la aleja del atuendo construido para mostrar muchas referencias al mismo tiempo. Su sello personal se reconoce por la edición, es decir, por la selección de pocas prendas y accesorios en lugar de la suma de estímulos.

Sus apariciones públicas buscan un equilibrio entre la sencillez y el uso de transparencias o prendas de corte masculino (Grosby)

El efecto también depende de una paleta recurrente de negro, blanco, azul oscuro, marrón, gris y tonos borgoña, con apariciones puntuales de transparencias, brillos o estampados.

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En sus looks públicos, ese control se traduce en una tensión calculada entre sensualidad y sencillez. Un vestido lencero puede llevarse con el cabello suelto y maquillaje discreto; una falda transparente puede equilibrarse con una camisa masculina; un traje oscuro puede prescindir de joyería ostensible.

La ropa adquiere presencia sin que el estilismo cambie el foco del rostro o del peinado.

En la alfombra roja, la sencillez funciona como método de diferenciación

Dakota Johnson ejerció como embajadora de Gucci y lució vestidos de firmas como Chanel, Dior y Schiaparelli (REUTERS/Adam Gray)

La relación de Johnson con Gucci fue determinante para consolidar esa lectura. La actriz fue embajadora de la casa italiana y acudió a numerosas apariciones con diseños que combinaron encaje, transparencias, lentejuelas y escotes precisos.

También ha llevado piezas de Chanel, Dior, Schiaparelli y Stella McCartney.

La estilista Kate Young señaló que la actriz destaca con diseños simples que prescinden de distracciones (REUTERS/Mario Anzuoni)

Pese a esa variedad de firmas, las imágenes conservan una lógica. Los vestidos suelen privilegiar una línea vertical, la espalda descubierta, la caída de la tela o un detalle de color antes que los volúmenes arquitectónicos.

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La estilista Kate Young, colaboradora de la actriz, resumió el enfoque al señalar que Johnson luce mejor con vestidos muy simples porque no requieren distracciones. La prenda acompaña, no reemplaza, a la persona que la lleva.

Para el Festival de Cannes de 2025, Dakota Johnson eligió un vestido Gucci de flecos que combinó movimiento, transparencias y una silueta de líneas simples (REUTERS/Manon Cruz)

Esa fórmula se aprecia en sus elecciones de alfombra roja. Para el Festival de Cannes de 2025 usó un vestido Gucci con flecos; en otras presentaciones vinculadas a Materialists recurrió a siluetas de líneas limpias y a versiones actualizadas de su flequillo.

Cada aparición propone una variación, aunque la lectura general permanece intacta.