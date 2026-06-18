Robert Downey Jr. asegura que ‘Vengadores: Doomsday’ ha encontrado la solución para no ser una decepción: “Se trata de cómo se ha estructurado”

Robert Downey Jr. asegura que ‘Vengadores: Doomsday’ ha encontrado la solución para no ser una decepción

El actor Robert Downey Jr. ha afirmado que Vengadores: Doomsday representa un punto de inflexión para el universo cinematográfico de Marvel, al asegurar que la película ha encontrado la clave para no convertirse en una decepción tras el fenómeno generado por Infinity War y Endgame. “Se trata de cómo se ha estructurado”, explicó el actor, quien regresa a la franquicia en un papel radicalmente distinto, ahora como el villano Doctor Doom.

Durante una conversación con CBR junto al codirector Joe Russo, el ganador del Oscar declaró que el filme “aterrizó en un lugar que creo que más que satisfará a los fans”. Downey Jr. subrayó que la respuesta a la pregunta sobre cómo evitar que las nuevas entregas sean una frustración tras los éxitos anteriores está en el modo en que se ha construido la historia y en la interacción de los personajes. Según sus palabras, “hay algo en Doomsday y lo que viene después que es literalmente el único antídoto para: ¿Cómo lograr que estas películas no sean una decepción después de Infinity War y Endgame? Y vaya si hemos trabajado mucho para lograrlo”.

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Downey Jr. enfatizó que, más allá de su propia interpretación, el verdadero mérito se encuentra en la estructura narrativa y en el desarrollo coral del guion. “No se trata siquiera de cómo lo he ejecutado yo”, señaló. “Se trata de la forma en que se ha estructurado, y de los otros personajes”. Estas declaraciones refuerzan la expectativa de que la cinta, lejos de apoyarse únicamente en el regreso de figuras emblemáticas, buscará un equilibrio argumental para sostener la atención del público.

La expectativa generada por Vengadores: Doomsday es considerable. Downey Jr. ha insistido en que el largometraje ofrece una solución genuina al desafío de crear una película que no resulte insatisfactoria después de los eventos culminantes de la saga. El actor explicó que se ha dedicado un esfuerzo notable a este objetivo, convencido de que la película ha alcanzado un nivel que “más que bastará” para los seguidores del universo Marvel. Según Downey Jr., la clave radica en la estructura interna de la historia y en el modo en que los distintos personajes interactúan a lo largo de la trama. Esta estrategia busca diferenciar a Doomsday de otras producciones recientes, señalando que existe “algo” en la película y en su continuación, Avengers: Secret Wars, que constituye una respuesta inédita al riesgo de decepcionar a la audiencia.

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Avengers: Doomsday (Captura de tráiler oficial)

“La más compleja emocionalmente”

Joe Russo, codirector de la cinta, aportó su perspectiva al afirmar que la nueva entrega está repleta de sorpresas y que “es la más emocionalmente compleja de todas, y en muchos sentidos, la más madura”. Esto sugiere que la película no solo apuesta por el espectáculo visual, sino por una profundidad temática y emocional inusitada en la franquicia. Downey Jr. también expresó un sentimiento de gratitud por formar parte de este nuevo capítulo, describiendo la oportunidad como un privilegio tras su larga trayectoria como Iron Man. El actor destacó la importancia de afrontar la crítica constructiva y de aceptar los retos que implica responder a las altas expectativas del público: “La gratitud de poder hacerlo. De seguir interactuando con personas que son críticas cuando no alcanzamos el objetivo, pero que entienden lo difícil que es cuando lo logramos”.

El regreso de Downey Jr. adquiere una dimensión particular, ya que su personaje original, Iron Man, salió de escena tras los acontecimientos de Endgame en 2019. Ahora, su incorporación como Doctor Doom marca un cambio de rol significativo que añade una nueva capa de interés al filme. Este movimiento ocurre en un contexto donde Marvel ha alternado entre éxitos como Spider-Man: No Way Home y Deadpool vs. Wolverine, y fracasos en taquilla como The Marvels y Ant-Man y la Avispa: Quantumania. La decisión de confiar el papel central a una figura tan identificada con la saga, pero en un registro opuesto, refuerza la apuesta de Marvel Studios y Disney por revitalizar la franquicia a través de riesgos creativos.

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Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre, con la producción de Disney y Marvel Studios. El anuncio se realizó durante la presentación de Walt Disney Studios en CinemaCon 2026, celebrada en el Dolby Colosseum de Las Vegas, Nevada. La atención internacional está puesta en cómo esta nueva estructura narrativa y el giro en el reparto lograrán afrontar el reto de mantener la relevancia del universo Marvel, en medio de una industria cada vez más exigente y volátil.