España Cultura

Jeremy Renner no augura un gran futuro a los superhéroes de ‘Vengadores: Doomsday’ sin Ojo de Halcón: “No me llamaron, así que es culpa de ellos si pierden”

El actor, que sufrió un accidente en 2023, no regresará en la próxima película, aunque no descarta continuar con su personaje en la serie homónima

Jeremy Renner como Ojo de Halcón en 'Vengadores: Endgame'
Jeremy Renner como Ojo de Halcón en 'Vengadores: Endgame'
Guardar

El actor Jeremy Renner ha lanzado una advertencia sobre el destino de los Vengadores en la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El actor confirmó que no formará parte de Vengadores: Doomsday en el papel de Ojo de Halcón y aseguró que, sin él, el grupo de superhéroes corre un riesgo serio en la pantalla grande. Consultado en una entrevista reciente sobre si regresaría para la nueva película, Renner fue tajante. “No, no, no, no. En esa no”, respondió. La frase marcó el tono de una declaración que combinó el anuncio de su ausencia con un pronóstico poco alentador para sus excompañeros de elenco.

Jeremy Renner afirmó que no participará en Vengadores: Doomsday y vinculó directamente esa ausencia con el posible resultado de la trama: según el actor, los Vengadores “probablemente pierdan” en la nueva película porque nadie lo convocó para retomar a Ojo de Halcón, un personaje que encarnó en varias entregas del MCU desde 2012. “‘Doomsday’ no estoy, así que los Vengadores probablemente van a perder, que lo sepan... no me llamaron, así que es culpa de ellos si pierden”, declaró Renner. El comentario, formulado en tono de humor, no incluyó detalles sobre la trama de la película ni sobre los motivos por los que su personaje no fue convocado para esta entrega.

PUBLICIDAD

Aunque no integra el elenco de Doomsday, Renner expresó entusiasmo por la reposición en cines de Vengadores: Endgame, el filme de 2019 que llegó nuevamente a las salas como antesala del estreno de la nueva película. Vengadores: Doomsday tiene previsto su estreno para el 18 de diciembre. La vuelta de Endgame a la cartelera se dio como parte de la expectativa generada antes del lanzamiento del nuevo filme de la saga.

Imagen de la serie 'Ojo de Halcón'
Imagen de la serie 'Ojo de Halcón'

Pensando en continuar con el personaje

El actor interpretó a Ojo de Halcón en Los Vengadores, Vengadores: La era de Ultrón y Vengadores: Endgame. También tuvo apariciones breves con el personaje en Thor y en Captain America: Civil War. Renner protagonizó además la serie Hawkeye, centrada en su personaje dentro del catálogo de producciones del MCU. En 2025, Renner había señalado que estaba abierto a volver al universo Marvel, ya fuera para una segunda temporada de Hawkeye o para otro proyecto dentro de la franquicia.

PUBLICIDAD

“Siempre estoy feliz de estar en ese mundo, hombre. Amo a todos esos personajes, amo al personaje”, dijo Renner a la revista Empire en esa oportunidad. “Seguro terminaremos haciendo la temporada 2 de Ojo de Halcón, y otras cosas. Y estoy feliz de hacerlo. Mi cuerpo se está preparando para algo así. No sé si alguien quiere verme en mallas, pero mi cuerpo se va a ver bien en las mallas.” Esas declaraciones, previas al estreno de Doomsday, mostraban una disposición distinta a la que expresó en la entrevista más reciente, donde confirmó directamente que no formará parte de la nueva película.

En la misma entrevista de 2025 con Empire, Renner había indicado que se había recuperado “más del 150%” del accidente que sufrió en 2023, lo que según sus palabras lo dejaba en condiciones de realizar sus propias escenas de riesgo para futuras películas de Marvel. El actor había sido hospitalizado después de que un Sno-Cat, una máquina quitanieves de gran porte que pesa al menos 6.500 kilos (14.330 libras), lo atropellara. El accidente le provocó la fractura de ocho costillas en 14 lugares distintos, además de fracturas en la rodilla derecha, el tobillo derecho, la tibia de la pierna izquierda, el tobillo izquierdo, la clavícula derecha y el hombro derecho.

Temas Relacionados

Ojo de HalcónJeremy RennerActoresDisneyMarvelVengadores: DoomsdayCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Greta Gerwig consigue lo imposible: ‘Narnia: el sobrino del mago’ introduce ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin por primera vez en la historia

La directora obtuvo el permiso de Robert Plant y Jimmy Page para utilizar una canción con un inédito historial en la pantalla

Greta Gerwig consigue lo imposible: ‘Narnia: el sobrino del mago’ introduce ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin por primera vez en la historia

La reflexión de Han Kang, escritora surcoreana, sobre la honestidad en la literatura: “No por escribir ficción se pierde la verdad”

La Nobel de Literatura 2024 contó que llegó a dejar de escribir durante un año al sentir que no estaba siendo sincera con lo que escribía

La reflexión de Han Kang, escritora surcoreana, sobre la honestidad en la literatura: “No por escribir ficción se pierde la verdad”

El juicio por canibalismo que cambió la historia del derecho internacional: “Nos recuerda la importancia de reconocer el derecho a vivir”

En 1884, el asesinato de Richard Parker, cuyo cadáver fue devorado por sus compañeros de tripulación, desencadenó un proceso judicial sin precedentes en Europa

El juicio por canibalismo que cambió la historia del derecho internacional: “Nos recuerda la importancia de reconocer el derecho a vivir”

Michel Foucault, filósofo: “Cada individuo debe llevar su vida de tal forma que los demás puedan respetarla y admirarla”

El filósofo, responsable de transformar cómo entendemos la relación entre el poder, el saber y la subjetividad, llamaba a rebelarse contra la imposición de las normas morales de la sociedad

Michel Foucault, filósofo: “Cada individuo debe llevar su vida de tal forma que los demás puedan respetarla y admirarla”

El mundo entero alucina con Rosalía y su nueva canción: “Es el dúo musical más esperado del año”

La cantante española se ha convertido en la primera colaboración de la historia de Fontaines D.C., la famosa banda irlandesa de post-punk que ahora lanza su quinto disco

El mundo entero alucina con Rosalía y su nueva canción: “Es el dúo musical más esperado del año”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exjuez del 11-M y abogado de la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE inicia una nueva etapa profesional en el despacho de Cospedal

El exjuez del 11-M y abogado de la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE inicia una nueva etapa profesional en el despacho de Cospedal

Un método sencillo para eliminar el óxido de tu moto utilizando solo dos ingredientes caseros

Reacciones en Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta: del “seguirá siendo marroquí” a “una fiesta que no aporta nada a la historia”

Interior acaba de invertir 430.000 euros en mejorar la seguridad de Felipe VI y la Familia Real: inhibidores contra explosivos, sistemas antiespionaje y derribo de drones

La ‘ley de nietos’ suma 40.000 electores al censo gallego, donde el PP tiene su principal bastión entre el voto emigrante

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La inflación trepa al 4,9% en septiembre y obliga al Gobierno a mantener el descuento de 20 céntimos en los combustibles

M. A. Vázquez, presidente de los economistas: “España es uno de los países que más crece de Europa, pero muchas familias no llegan a fin de mes”

Con el tiempo, construir una autopista o un hospital beneficia más a la economía española que invertir en defensa

Los jóvenes ya no sueñan con trabajar en Google, prefieren ser funcionarios y priorizan la estabilidad laboral

DEPORTES

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray en Champions

El Villarreal remonta el duelo ante el Nápoles y se reencuentra con la victoria en Champions

La Champions aviva el dilema del Cholo con Julián Álvarez: un palo impide que se reencuentre con el gol y la afición y los cambios responden

Gordon, Fermín y Adeyemi hacen olvidar la baja de Raphinha por lesión en una brillante noche para el FC Barcelona en Champions