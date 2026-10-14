Jeremy Renner no augura un gran futuro a los superhéroes de ‘Vengadores: Doomsday’ sin Ojo de Halcón: “No me llamaron, así que es culpa de ellos si pierden”

Jeremy Renner como Ojo de Halcón en 'Vengadores: Endgame'

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El actor Jeremy Renner ha lanzado una advertencia sobre el destino de los Vengadores en la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El actor confirmó que no formará parte de Vengadores: Doomsday en el papel de Ojo de Halcón y aseguró que, sin él, el grupo de superhéroes corre un riesgo serio en la pantalla grande. Consultado en una entrevista reciente sobre si regresaría para la nueva película, Renner fue tajante. “No, no, no, no. En esa no”, respondió. La frase marcó el tono de una declaración que combinó el anuncio de su ausencia con un pronóstico poco alentador para sus excompañeros de elenco.

Jeremy Renner afirmó que no participará en Vengadores: Doomsday y vinculó directamente esa ausencia con el posible resultado de la trama: según el actor, los Vengadores “probablemente pierdan” en la nueva película porque nadie lo convocó para retomar a Ojo de Halcón, un personaje que encarnó en varias entregas del MCU desde 2012. “‘Doomsday’ no estoy, así que los Vengadores probablemente van a perder, que lo sepan... no me llamaron, así que es culpa de ellos si pierden”, declaró Renner. El comentario, formulado en tono de humor, no incluyó detalles sobre la trama de la película ni sobre los motivos por los que su personaje no fue convocado para esta entrega.

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Aunque no integra el elenco de Doomsday, Renner expresó entusiasmo por la reposición en cines de Vengadores: Endgame, el filme de 2019 que llegó nuevamente a las salas como antesala del estreno de la nueva película. Vengadores: Doomsday tiene previsto su estreno para el 18 de diciembre. La vuelta de Endgame a la cartelera se dio como parte de la expectativa generada antes del lanzamiento del nuevo filme de la saga.

Imagen de la serie 'Ojo de Halcón'

Pensando en continuar con el personaje

El actor interpretó a Ojo de Halcón en Los Vengadores, Vengadores: La era de Ultrón y Vengadores: Endgame. También tuvo apariciones breves con el personaje en Thor y en Captain America: Civil War. Renner protagonizó además la serie Hawkeye, centrada en su personaje dentro del catálogo de producciones del MCU. En 2025, Renner había señalado que estaba abierto a volver al universo Marvel, ya fuera para una segunda temporada de Hawkeye o para otro proyecto dentro de la franquicia.

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“Siempre estoy feliz de estar en ese mundo, hombre. Amo a todos esos personajes, amo al personaje”, dijo Renner a la revista Empire en esa oportunidad. “Seguro terminaremos haciendo la temporada 2 de Ojo de Halcón, y otras cosas. Y estoy feliz de hacerlo. Mi cuerpo se está preparando para algo así. No sé si alguien quiere verme en mallas, pero mi cuerpo se va a ver bien en las mallas.” Esas declaraciones, previas al estreno de Doomsday, mostraban una disposición distinta a la que expresó en la entrevista más reciente, donde confirmó directamente que no formará parte de la nueva película.

En la misma entrevista de 2025 con Empire, Renner había indicado que se había recuperado “más del 150%” del accidente que sufrió en 2023, lo que según sus palabras lo dejaba en condiciones de realizar sus propias escenas de riesgo para futuras películas de Marvel. El actor había sido hospitalizado después de que un Sno-Cat, una máquina quitanieves de gran porte que pesa al menos 6.500 kilos (14.330 libras), lo atropellara. El accidente le provocó la fractura de ocho costillas en 14 lugares distintos, además de fracturas en la rodilla derecha, el tobillo derecho, la tibia de la pierna izquierda, el tobillo izquierdo, la clavícula derecha y el hombro derecho.

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