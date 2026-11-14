‘Vengadores: Doomsday’ presentará a un Gambito mucho más serio y profundo por parte de Channing Tatum: “No es todo risas”

Él solía ser diferente. Avengers: Doomsday, estreno 17 de diciembre. Solo en cines. (Marvel)

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“No es todo risas”: así define Kevin Feige el regreso de Channing Tatum como Gambito en Vengadores: Doomsday, la próxima gran producción de Marvel Studios. El presidente del estudio adelantó que el personaje tendrá un desarrollo dramático inédito respecto a su primera aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Gambito debutó en el UCM en Deadpool & Wolverine (2024), donde funcionó principalmente como alivio cómico y pieza de acción junto a Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Su regreso en Doomsday, según adelantan los responsables del filme, buscará equilibrar ese carisma con una construcción de personaje más completa.

En diálogo con la revista Empire, Feige calificó a Tatum como “un standout” dentro del elenco de Doomsday. “Es divertido ver a Gambito tan carismático como fue en Deadpool & Wolverine, y sin embargo en Doomsday no es todo para risas. Es un personaje completamente desarrollado”, afirmó el ejecutivo. En Vengadores: Doomsday, Gambito dejará de ser un personaje secundario pensado solo para el chiste o la escena de acción vistosa. Según adelantó Kevin Feige, la nueva película le dará al personaje de Channing Tatum una construcción dramática propia, sin resignar el carisma que mostró en su debut en el UCM. La frase de Feige responde a una duda instalada entre los seguidores del personaje desde que se confirmó la participación de Tatum en el filme: cómo manejaría el UCM el tono del mutante más allá del registro casi exclusivamente humorístico de su primera aparición.

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En Deadpool & Wolverine, uno de los gags recurrentes giraba en torno al marcado acento cajún de Gambito, prácticamente incomprensible para el resto de los personajes. En un momento de la película, el Deadpool de Reynolds le lanza: “¿Quién es tu entrenador de dialecto? ¿Los Minions?”. Ese recurso cómico definió buena parte de la presentación del personaje ante el público del UCM, pero también marcó un límite: Gambit quedó asociado casi exclusivamente al humor, sin espacio para un desarrollo dramático propio.

Channing Tatum como Gambito

Una espera de años y una lesión en el rodaje

Tatum ya había anticipado este giro en una nota de tapa de Variety publicada el año pasado. Allí reveló que Gambit suavizaría su acento cajún en Vengadores: Doomsday, en contraste con la versión casi incomprensible que mostró en su debut. “No voy a ir full Cajún”, explicó el actor en aquella entrevista. Según detalló, los directores Anthony Russo y Joe Russo le transmitieron una indicación clara sobre el registro del personaje: “Quieren que las cosas sean divertidas, pero no quieren ir full Deadpool. Quieren mantener el drama y mantenerlo ajustado”. Tatum resumió además el cambio central que atravesará su personaje en la nueva película: “Cuando Gambito se pone serio, cuando se saca la máscara de Mardi Gras, las cosas sí importan”. El actor también le contó a Variety que los ejecutivos del estudio “realmente tuvieron que entender bien el acento y cómo la gente lo iba a comprender” a medida que Gambit avanza dentro del UCM más allá de su aparición en Deadpool & Wolverine.

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Antes de sumarse al UCM, Tatum pasó años intentando, sin éxito, sacar adelante una película propia de Gambito bajo el sello de 20th Century Fox, el estudio que originalmente tenía los derechos del personaje. Sobre el desarrollo de Doomsday, todavía se conoce poco acerca de cómo será utilizado Gambit dentro de la trama. Los tráileres difundidos hasta el momento lo muestran enfrentado en batalla contra el Shang-Chi de Simu Liu. Tatum le contó a Variety el año pasado que sufrió una lesión durante el rodaje, lo que lo obligó a tomar medicación para el dolor y a someterse a un proceso intensivo de rehabilitación física. A raíz de esa lesión, el actor debió quedar al margen de algunas escenas de acción: en esos casos, se limitó a grabar primeros planos de su rostro mientras un doble de riesgo se encargaba del trabajo físico más exigente. Vengadores: Doomsday se estrena el 18 de diciembre, de la mano de Disney y Marvel Studios.