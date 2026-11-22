Ciudadanos españoles residentes en México votan durante las elecciones generales de España este sábado, en el centro de votación del Hospital Español en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Guardar

Los españoles residentes en México han comenzado este sábado a depositar sus votos para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Y la jornada electoral en el exterior ha arrancado con una urna separada en los colegios electorales, bautizada informalmente por el personal consular como la urna no urna, destinada a recoger las papeletas de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, también conocida como Ley de Nietos, y cuyo derecho al voto se encuentra pendiente de resolución judicial.

Esta urna especial, diferenciada del resto de recipientes habilitados para los sufragios, está ahí por la incertidumbre jurídica que actualmente rodea a los votos de este colectivo a pocos días de los comicios. La suspensión cautelar dictada por el Tribunal Supremo sobre el derecho a votar de más de 163.000 personas inscritas al amparo de esta norma mantiene en suspense la validez de sus papeletas, por lo que los consulados han optado por separar estos sufragios del resto.

PUBLICIDAD

La medida ha marcado el inicio de la votación en México, donde 192.306 ciudadanos españoles están llamados a participar en las elecciones. La jornada inaugural ha transcurrido con una afluencia moderada, aunque dentro de las previsiones consulares, y también ha estado acompañada de quejas por los retrasos en la entrega de las papeletas por correo, que han obligado a algunos electores a desplazarse hasta los centros de votación para poder ejercer su derecho.

Una urna separada para los votos pendientes de resolución

En el colegio electoral instalado en el Hospital Español de Ciudad de México, los votantes han encontrado las urnas organizadas por provincias españolas y un recipiente adicional destinado exclusivamente a los sufragios de quienes adquirieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática. Se trata de una separación que busca distinguir estos votos mientras se resuelve el litigio sobre su validez.

PUBLICIDAD

El líder del partido político cuestiona las altas registradas en municipios como Tres Cantos, Murtas o Madracos y reclama que se determine cuántas nacionalizaciones se concedieron.

La decisión está vinculada a la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Supremo sobre el derecho al sufragio de más de 163.000 personas que se inscribieron al amparo de la Ley de Memoria Democrática, pero que no presentaron la certificación consular antes del cierre del censo. La controversia judicial ha generado dudas sobre qué ocurrirá con las papeletas de este grupo de ciudadanos, que han comenzado a votar en el extranjero sin tener certeza sobre si sus sufragios podrán incorporarse finalmente al escrutinio.

Esta urna ha llamado la atención de quienes han acudido a votar durante el primer día. Nisu Ardavín, nacionalizada española en 2025 por sus raíces asturianas, ha explicado a EFE cómo se les ha indicado que deben depositar sus papeletas en un recipiente distinto al del resto de electores. “Al momento de llegar aquí hicieron una distinción porque nos separaron a las personas que obtuvimos la nacionalidad por la ley de los nietos y nos dicen que tenemos que ponerlos en una urna especial”, ha relatado.

PUBLICIDAD

La situación ha provocado también críticas entre algunos ciudadanos, que consideran que la incertidumbre sobre la validez de los votos debería haberse resuelto con mayor antelación. Manuel, residente en México, ha cuestionado la gestión del procedimiento y ha expresado su malestar por la falta de claridad sobre el destino de estos sufragios. “Se tuvo que haber trabajado y regularizado hace mucho tiempo y me parece fatal de un modo u otro que no te puedan decir si tu voto vale o no”, ha señalado. Al mismo tiempo, ha puesto en duda que puedan participar en las elecciones descendientes de españoles que nunca han vivido en España ni mantienen vínculos directos con el país.

Trabajadores durante una visita al centro logístico electoral, en el Polígono La Garena, a 16 de noviembre de 2026, en Alcalá de Henares, Madrid (España). Alberto Ortega - Europa Press

192.306 españoles están llamados a votar en México

Más allá de la polémica sobre los votos de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, la votación en México ha comenzado con una asistencia moderada y sin grandes incidencias en la apertura de los colegios. Según las estimaciones del consulado, la afluencia durante la jornada inaugural se ha ajustado a lo previsto, con una presencia mayoritaria de votantes de más de 40 años.

PUBLICIDAD

Las autoridades consulares calculan que la participación podría situarse entre el 6% y el 7% del censo. En total, 192.306 españoles residentes en México tienen derecho a votar en estas elecciones generales, una cifra que se distribuye de manera desigual entre las tres principales demarcaciones consulares del país.

*Noticia elaborada con información de EFE.