Sebastian Stan aún no ha visto ‘Vengadores: Doomsday’, pero está seguro de una cosa: “Será desgarradora, veremos quién llega al siguiente nivel”

Avengers: Doomsday presenta un nuevo tráiler.

Guardar

El actor Sebastian Stan reconoció que todavía no vio Vengadores: Doomsday, la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel en la que regresa como Bucky Barnes, el Soldado de Invierno. El actor adelantó, sin embargo, que el desenlace de la película será “desgarrador” para buena parte de los personajes. “No he visto la película y no sé cómo quedó”, admitió Stan en una entrevista con Decider. “Estoy seguro de que va a ser probablemente desgarradora, en muchos sentidos. Veremos quién llega al siguiente nivel”, agregó, en una frase que los fanáticos interpretaron como un indicio de que varios personajes no sobrevivirán a la trama.

Más allá de la incertidumbre sobre el guion final, Stan sí pudo hablar sobre la experiencia de volver a compartir set con sus compañeros de reparto. El actor describió el rodaje como un regreso cargado de memoria compartida junto a colegas con los que lleva más de una década trabajando dentro del UCM. “Pude reencontrarme con todos”, contó Stan. “Fue muy nostálgico mirar atrás y pensar en todos estos años que nos conocemos y en los que crecimos juntos. Es increíble en ese sentido”, señaló. El actor fue más allá al describir el vínculo entre el elenco: “Ha sido una familia, y nunca deja de serlo”.

PUBLICIDAD

Esa dinámica de regreso no estuvo exenta de dudas sobre el rumbo narrativo del filme. Vengadores: Doomsday, la continuación directa de Vengadores: Endgame, llega a los cines sin que buena parte de sus protagonistas sepa con certeza qué lugar ocupará su personaje en la historia final, un dato que alimenta las especulaciones previas al estreno. Stan no es el único miembro del elenco que admitió desconocer los detalles de la trama. Alan Cumming, quien retoma su papel del mutante Nightcrawler tras haberlo interpretado por primera vez en X2: X-Men United (2003), hizo una confesión similar en una entrevista con SiriusXM.

Sebastian Stan como Bucky Barnes en 'Thunderbolts'

No todo el mundo siente lo mismo

“Para ser honesto, no entiendo completamente la trama”, declaró Cumming. El actor también precisó que filmó la mayoría de sus escenas “frente a una pantalla azul”, una técnica habitual en producciones con efectos visuales extensos que suele dificultar que los intérpretes tengan una visión completa del contexto narrativo en el momento del rodaje. Parte de esa falta de certeza entre los actores podría explicarse por la forma en que los codirectores, Joe Russo y Anthony Russo, encararon el rodaje. Según contó Joe Russo a la Associated Press el mes pasado, el equipo trabajó con un guion inconcluso que fue modificándose durante la producción.

PUBLICIDAD

“Siempre vemos el guion como un organismo vivo”, explicó Russo. “Somos directores que trabajamos desde la improvisación y el ensayo. Nos gusta ver qué aportan los actores a los personajes, y a veces no contamos con ellos hasta unos días o unas semanas antes de filmarlos. Y muchas veces, ahí es cuando sucede la magia”, agregó. Ese método, que privilegia los aportes de último momento de los actores sobre un libreto cerrado, coincide con los testimonios de Stan y Cumming sobre su desconocimiento del resultado final de la película.

Stan debutó como Bucky Barnes en Capitán América: el primer vengador en 2011. Desde entonces, el actor sumó apariciones en Capitán América: el soldado de invierno, Capitán América: Civil War, Vengadores: Infinity War y otras producciones de Marvel, consolidándose como uno de los intérpretes con mayor continuidad dentro de la franquicia. En paralelo a su regreso al UCM, Stan también tiene actividad en el circuito de cine independiente. Fjord, su más reciente filme, llega a las salas de cine este viernes. Vengadores: Doomsday, por su parte, se estrenará en los cines el 18 de diciembre.

PUBLICIDAD