España Cultura

Sebastian Stan aún no ha visto ‘Vengadores: Doomsday’, pero está seguro de una cosa: “Será desgarradora, veremos quién llega al siguiente nivel”

El actor de origen rumano, al que también veremos en ‘The Batman: Parte II’, podría cerrar su etapa en Marvel con esta película

Avengers: Doomsday presenta un nuevo tráiler.
Guardar

El actor Sebastian Stan reconoció que todavía no vio Vengadores: Doomsday, la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel en la que regresa como Bucky Barnes, el Soldado de Invierno. El actor adelantó, sin embargo, que el desenlace de la película será “desgarrador” para buena parte de los personajes. “No he visto la película y no sé cómo quedó”, admitió Stan en una entrevista con Decider. “Estoy seguro de que va a ser probablemente desgarradora, en muchos sentidos. Veremos quién llega al siguiente nivel”, agregó, en una frase que los fanáticos interpretaron como un indicio de que varios personajes no sobrevivirán a la trama.

Más allá de la incertidumbre sobre el guion final, Stan sí pudo hablar sobre la experiencia de volver a compartir set con sus compañeros de reparto. El actor describió el rodaje como un regreso cargado de memoria compartida junto a colegas con los que lleva más de una década trabajando dentro del UCM. “Pude reencontrarme con todos”, contó Stan. “Fue muy nostálgico mirar atrás y pensar en todos estos años que nos conocemos y en los que crecimos juntos. Es increíble en ese sentido”, señaló. El actor fue más allá al describir el vínculo entre el elenco: “Ha sido una familia, y nunca deja de serlo”.

PUBLICIDAD

Esa dinámica de regreso no estuvo exenta de dudas sobre el rumbo narrativo del filme. Vengadores: Doomsday, la continuación directa de Vengadores: Endgame, llega a los cines sin que buena parte de sus protagonistas sepa con certeza qué lugar ocupará su personaje en la historia final, un dato que alimenta las especulaciones previas al estreno. Stan no es el único miembro del elenco que admitió desconocer los detalles de la trama. Alan Cumming, quien retoma su papel del mutante Nightcrawler tras haberlo interpretado por primera vez en X2: X-Men United (2003), hizo una confesión similar en una entrevista con SiriusXM.

Sebastian Stan como Bucky Barnes en 'Thunderbolts'
Sebastian Stan como Bucky Barnes en 'Thunderbolts'

No todo el mundo siente lo mismo

“Para ser honesto, no entiendo completamente la trama”, declaró Cumming. El actor también precisó que filmó la mayoría de sus escenas “frente a una pantalla azul”, una técnica habitual en producciones con efectos visuales extensos que suele dificultar que los intérpretes tengan una visión completa del contexto narrativo en el momento del rodaje. Parte de esa falta de certeza entre los actores podría explicarse por la forma en que los codirectores, Joe Russo y Anthony Russo, encararon el rodaje. Según contó Joe Russo a la Associated Press el mes pasado, el equipo trabajó con un guion inconcluso que fue modificándose durante la producción.

PUBLICIDAD

Siempre vemos el guion como un organismo vivo”, explicó Russo. “Somos directores que trabajamos desde la improvisación y el ensayo. Nos gusta ver qué aportan los actores a los personajes, y a veces no contamos con ellos hasta unos días o unas semanas antes de filmarlos. Y muchas veces, ahí es cuando sucede la magia”, agregó. Ese método, que privilegia los aportes de último momento de los actores sobre un libreto cerrado, coincide con los testimonios de Stan y Cumming sobre su desconocimiento del resultado final de la película.

Stan debutó como Bucky Barnes en Capitán América: el primer vengador en 2011. Desde entonces, el actor sumó apariciones en Capitán América: el soldado de invierno, Capitán América: Civil War, Vengadores: Infinity War y otras producciones de Marvel, consolidándose como uno de los intérpretes con mayor continuidad dentro de la franquicia. En paralelo a su regreso al UCM, Stan también tiene actividad en el circuito de cine independiente. Fjord, su más reciente filme, llega a las salas de cine este viernes. Vengadores: Doomsday, por su parte, se estrenará en los cines el 18 de diciembre.

Temas Relacionados

Sebastian StanActoresVengadores: DoomsdayMarvelCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Diez años después, el director que ganó el Oscar con ‘Spotlight’ cree que la Iglesia no ha hecho lo suficiente: “Mucha gente se sintió comprendida tras verla”

El director Tom McCarthy estrena nueva película con Paul Rudd y Paul Giamatti mientras echa la vista atrás con una película que no cambió todo lo que esperaba

Diez años después, el director que ganó el Oscar con ‘Spotlight’ cree que la Iglesia no ha hecho lo suficiente: “Mucha gente se sintió comprendida tras verla”

La reflexión de Eduardo Mendoza, escritor español, sobre cómo afrontamos los problemas: “El humor es siempre la cara oculta de los miedos”

El particular sentido del humor del novelista, distinguido con el Premio Cervantes y el Princesa de Asturias, ha sido alabado desde su debut en 1975

La reflexión de Eduardo Mendoza, escritor español, sobre cómo afrontamos los problemas: “El humor es siempre la cara oculta de los miedos”

Octavio Paz, filósofo y Premio Nobel de Literatura: “Ser uno mismo es llegar a ser ese otro que llevamos escondido en nuestro interior”

La visión del pensador mexicano acerca de la transformación constante del individuo y el descubrimiento de la propia esencia

Octavio Paz, filósofo y Premio Nobel de Literatura: “Ser uno mismo es llegar a ser ese otro que llevamos escondido en nuestro interior”

Entrevista a Diego Luna, director de ‘Ceniza en la boca’: “Estamos en un momento violento para los migrantes por las políticas de Donald Trump”

El actor mexicano vuelve a ponerse detrás de la cámara para adaptar la novela de Brenda Navarro, que gira en torno a las dificultades de los latinos que vienen a España a vivir

Entrevista a Diego Luna, director de ‘Ceniza en la boca’: “Estamos en un momento violento para los migrantes por las políticas de Donald Trump”

‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’ es mucho más que un repaso a los conciertos de los Gallagher: un retrato íntimo de un reencuentro que ha cambiado vidas

El documental en torno a la histórica gira de los hermanos Gallagher llega a Disney+ en plena fiebre por un segundo tour de la banda

‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’ es mucho más que un repaso a los conciertos de los Gallagher: un retrato íntimo de un reencuentro que ha cambiado vidas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La muerte de Maricarmen y las reacciones políticas, en directo | El PP veta un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

La muerte de Maricarmen y las reacciones políticas, en directo | El PP veta un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

Muere a los 90 años Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente del nacionalismo gallego

Lituania moviliza al Ejército en la frontera con Kaliningrado ante las “señales” de una posible movilización rusa

Juanjo Jiménez, mecánico: “Las cadenas de distribución ya no son para toda la vida. Antiguamente eran tres veces más anchas”

La empresa pública de vivienda del Gobierno andaluz, que ha construido 237 pisos públicos desde 2019, se gasta 18.125 euros en patrocinar un concurso de caballos

ECONOMÍA

Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”

Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”

Este es el precio de la gasolina este 8 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España desafía la incertidumbre y crece más de lo esperado: los expertos prevén que el PIB suba hasta el 2,6% este año

Los sindicatos confirman la huelga general para el 11 de noviembre: “Para que se ponga control a la deriva de los precios que lastran las rentas de la clase trabajadora”

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

DEPORTES

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo