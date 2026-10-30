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El día que Patrick Stewart conoció en persona al hombre que le ponía voz en España: “Con un actor tan magnífico no es difícil”

El actor recientemente fallecido visitó El Hormiguero en 2017 con motivo del estreno de ‘Logan’, y conoció al intérprete encargado de ponerle voz

Patrick Stewart visitó El Hormiguero en 2017 por el estreno de 'Logan' y conoció en persona a Javier Franquelo, su actor de doblaje.
Patrick Stewart visitó El Hormiguero en 2017 por el estreno de 'Logan' y conoció en persona a Javier Franquelo, su actor de doblaje.
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La muerte de Patrick Stewart, ha dejado un gran dolor en Hollywood y el resto del mundo, pero también ha hecho recordar de una de las anécdotas más entrañables de su relación con el público español: el día en que conoció a Javier Franquelo, el actor que durante décadas prestó su voz al capitán Jean-Luc Picard y al profesor Charles Xavier en el doblaje. Fue en El Hormiguero, en marzo de 2017, cuando Stewart participó en un reto ideado por Trancas y Barrancas. Entre varias personas, el actor británico tenía que adivinar cuál era su voz española. El elegido fue Franquelo, un veterano del doblaje madrileño cuya carrera había quedado íntimamente unida a la de Stewart.

Cuando Stewart identificó a Franquelo, el momento se convirtió en una pequeña celebración del oficio del doblaje. El actor español se acercó, le estrechó la mano y le dijo: “Un placer, mucho gusto”. Después añadió la frase que ha quedado como el resumen perfecto de aquel encuentro: “Con un actor tan magnífico no es difícil”. Stewart, conocedor del peso que tiene una buena voz en la recepción internacional de una interpretación, respondió con agradecimiento: “Qué amable, muchas gracias”. No fue un simple gesto de cortesía televisiva: para un intérprete que había construido su carrera sobre la palabra, el ritmo y la precisión, reconocer el trabajo de quien adapta esa interpretación a otra lengua tenía un valor especial.

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Franquelo recordó después aquel encuentro con evidente emoción. En una entrevista con El País, contó que le hizo mucha ilusión conocer a Stewart y que le pareció “un señor de la cabeza a los pies”, además de “un tío encantador” y “un pedazo de actor y de persona”. También reveló una curiosidad lingüística: él pronunciaba el apellido del actor como “estíwar”, pero Stewart le corrigió con amabilidad y le explicó que se decía “estúar”. La conexión entre ambos iba mucho más allá de un programa de televisión. Javier Franquelo fue una de las voces habituales de Patrick Stewart en España y llegó a doblarlo en al menos 27 producciones, según la base de datos especializada eldoblaje.com. Su registro profundo, elegante y ligeramente severo encajaba con la autoridad teatral de Stewart, capaz de transmitir dignidad incluso en los diálogos más técnicos o fantásticos.

Ian McKellen dedicó un emotivo mensaje a Patrick Stewart por su muerte.
Ian McKellen dedicó un emotivo mensaje a Patrick Stewart por su muerte.

Un actor eterno

Esa sintonía fue especialmente visible en dos personajes que definieron la popularidad mundial del actor: Jean-Luc Picard, el capitán de la USS Enterprise en Star Trek: The Next Generation, y Charles Xavier, el mentor de los X-Men en el cine. Stewart encarnó al profesor Xavier en nueve películas de la franquicia Marvel, mientras que su Picard se convirtió en uno de los líderes más queridos de la ciencia ficción televisiva. En el caso de Xavier, Franquelo heredó un papel con historia. Paco Hernández había sido la voz del personaje en las primeras entregas de la saga y, tras su fallecimiento, Franquelo asumió la continuidad en varias películas. Que el público español pudiera seguir reconociendo al personaje sin perder su identidad era, en buena medida, mérito de esa continuidad vocal.

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La muerte de Franquelo, el 24 de junio de 2025 a los 91 años, había dejado ya un vacío en el doblaje español. Su voz dio vida al señor Burns en Los Simpson, al profesor Farnsworth en Futurama y al monstruo de las galletas de Barrio Sésamo, entre muchos otros personajes. Pero su trabajo con Patrick Stewart ocupa un lugar particular en la memoria de los aficionados: fue la voz que permitió a varias generaciones escuchar en español la serenidad de Picard y la sabiduría de Xavier. Un año después, la muerte de Stewart, quien ya tenía relación con España, cierra un círculo doloroso. El actor británico murió en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, tras un “breve y conmovedor viaje” con alzhéimer y demencia con cuerpos de Lewy, según comunicó su portavoz. Las muestras de cariño llegaron de compañeros como Ian McKellen, William Shatner, Hugh Jackman y Jonathan Frakes, que destacaron su generosidad, su rigor y su enorme influencia en la cultura popular.

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