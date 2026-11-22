La Terminal T4S del Aeropuerto Adolfo Súarez-Madrid Barajas (Europa Press)

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Una incidencia técnica en el tren que conecta la Terminal 4 (T4) del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con su terminal satélite (T4S) ha provocado largas colas de pasajeros en ambas terminales a primera hora de la tarde de este domingo. La avería ha obligado a sustituir el trayecto ferroviario por un servicio de autobuses, lo que ha provocado que se formen largas filas de pasajeros en las terminales afectadas.

Aena, por su parte, ha recomendado a los viajeros con vuelos internacionales programados desde la T4S que “acudan con antelación al aeropuerto”. “Debido a una incidencia técnica en el tren que comunica la T4 y T4 Satélite operado por Alstom, el servicio se está prestando con autobuses”, ha escrito el gestor aeroportuario en sus redes sociales. El operador del servicio, Alstom, ha trabajado hasta poder solucionar la avería.

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A pesar de que, según ha informado Aena, “el sistema automático de transporte entre terminales T4 y T4S” opera con normalidad desde las 14.15 horas, también ha avisado de que “las aerolíneas que operan en esta terminal están ajustando su operativa en la medida de lo posible para minimizar la afección a los pasajeros”, por lo que los horarios o las puertas de embarque podrían sufrir modificaciones. Además, han pedido disculpas por lo ocurrido y por las molestias ocasionadas por la incidencia.

⚠️ Info importante sobre el #Aeropuerto AS #Madrid-#Barajas: debido a una incidencia técnica en el tren que comunica la T4 y T4 Satélite operado por Alstom, el servicio se está prestando con autobuses. Se recomienda a los pasajeros que tengan que realizar un vuelo internacional en T4S que acudan con antelación al aeropuerto. Lamentamos las molestias. Estamos tratando de solucionarlo con Alstom. — Aena (@aena) November 22, 2026

Aena agradece la colaboración de aerolíneas y cuerpos de seguridad

El gestor aeroportuario ha destacado, a través de su cuenta de X, la labor de distintos actores durante la incidencia. Aena también ha agradecido “su colaboración para que la afección a los pasajeros sea la mínima posible” a las compañías aéreas, a los agentes de handling, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) y a todo el personal involucrado.

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El sistema automático de transporte entre terminales T4 y T4S ya opera con normalidad. Las aerolíneas que operan en esta terminal están ajustando su operativa en la medida de lo posible para minimizar la afección a los pasajeros. Lamentamos las molestias. — Aena (@aena) November 22, 2026

*Noticia elaborada con información de agencias.