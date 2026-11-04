Las grandes producciones de Hollywood preparan su campaña para los Oscar: las posibilidades de ‘La bola negra’ frente a ‘La Odisea’ y ‘Proyecto Salvación’

Las grandes superproducciones de Hollywood se preparan para los Oscar: 'La Odisea' y 'Proyecto Salvación' frente a 'La bola negra'

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En los últimos tiempos se ha hablado mucho de las posibilidades de La bola negra, de Los Javis para la carrera de premios internacionales, así como de una nueva competidora que ha surgido con fuerza, el documental You Can See Everything (Puedes verlo todo), de Nathan Fielder y Lance Oppenheim, sobre el caso de Elizabeth Holmes.

Sin embargo, no hay que olvidar que las grandes ‘majors’ todavía guardan sus mejores cartuchos para la recta final y tienen un músculo que nadie puede prever. En ese sentido, por ejemplo, Universal estaría preparando su campaña para recuperar la atención de los votantes después de sus estrenos más relevantes: La Odisea, de Christopher Nolan y El día de la revelación, de Steven Spielberg. Sony haría lo mismo con su mayor contendiente, Proyecto Salvación.

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La publicación especializada IndieWire asegura que La Odisea y Proyecto Salvación serían las dos grandes superproducciones que acumularían un mayor número de candidaturas, que estiman entre 10 y 15, ya que ambas reúnen opciones interpretativas, de dirección, guion y apartados técnicos, siguiendo la senda de lo ocurrido el año pasado con Los pecadores, que consiguió un récord de 16 nominaciones.

Las opciones de Spielberg y ‘Proyecto Salvación’

En cuanto a las opciones de El día de la revelación, el estudio parece estar haciendo esfuerzos para que Emily Blunt se encuentre entre las candidatas a mejor actriz. A mediados de noviembre comenzará una serie de actos que darán el pistoletazo de salida oficial a su campaña para los SAG, los Globos de Oro, los Critics Choice Awards y, por supuesto, los Oscar.

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Emily Blunt, la gran apuesta de 'El día de la revelación'. (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP)

El día de la revelación aspiraría además a competir en las categorías técnicas con el compositor John Williams, ganador de cinco Oscar y posible candidato a su 55ª y última nominación. También el director de fotografía Janusz Kaminski, con dos estatuillas, figura entre las bazas de la película, junto con montaje, sonido y efectos visuales.

Proyecto Salvación, producida por Amy Pascal, ha regresado a la conversación de premios tras su estreno en marzo, con Phil Lord y Chris Miller al frente de buena parte de la promoción. La película compite como comedia en los Globos de Oro, igual que hizo Marte (The Martian), y volverá a las salas IMAX e IMAX 70 a partir del 11 de diciembre, después de que su edición en DVD saliera en mayo.

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Ryan Gosling optaría a mejor actor por su interpretación de Ryland Grace, un científico sin formación como astronauta que afronta una misión espacial para salvar la Tierra. Sandra Hüller encarna a la directora de la misión y compite en actriz de reparto tanto por esta película como por Fatherland.

'Proyecto Salvación', basada en la novela de Andy Weir y protagonizada por Ryan Gosling (Sony Pictures)

James Ortiz puso voz y manejó en el rodaje a Rocky, un alienígena con forma de cangrejo que también viaja solo por el espacio. Su candidatura a mejor actor de reparto dependerá de si la rama interpretativa de la Academia acepta reconocer ese trabajo.

Lord y Miller figuran entre los posibles aspirantes a mejor dirección, mientras que Drew Goddard, nominado al Oscar por el guion de Marte (The Martian), podría volver a competir por el guion adaptado. La película también tiene opciones en efectos visuales, sonido, fotografía, montaje y banda sonora original, compuesta por Daniel Pemberton para acompañar sus pasajes de acción, comedia y dramatismo.

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Las opciones de ‘La Odisea’, de Christopher Nolan

Universal ha difundido un calendario de proyecciones y coloquios de La Odisea, con Christopher Nolan, el reparto y miembros del equipo técnico ante votantes de gremios y de la Academia. Guillermo del Toro y Robert Downey Jr. participarán en esas conversaciones, mientras la película llegará en DVD, Blu-ray y 4K Ultra HD el 17 de noviembre.

Matt Damon parte como favorito para mejor actor por su Odiseo, un guerrero errante y astuto que le ha valido las mejores críticas de toda su carrera. El actor ganó un Óscar al mejor guion junto a Ben Affleck por El indomable Will Hunting, pero nunca ha obtenido la estatuilla como intérprete.

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Matt Damon y Himesh Patel, junto a otro actor, aparecen caracterizados como guerreros con armaduras, cascos y espadas en un set de filmación de inspiración desértica.

Anne Hathaway, ganadora por Los miserables, encabeza las previsiones en actriz de reparto por Penélope. La actriz ha promocionado varias películas este año mientras avanzaba su embarazo y se enfrenta a Samantha Morton, dos veces nominada, por su papel de la hechicera Circe.

John Leguizamo lidera las opciones estadounidenses en actor de reparto y busca su primera nominación al Oscar. En esa categoría también aparecen los intérpretes británicos Robert Pattinson y Tom Holland.

A pesar de esto, no olvidemos que La bola negra cuenta con el respaldo de Netflix en los Estados Unidos, y que su campaña está siendo igual de ambiciosa: es la mayor apuesta este año para el gigante de ‘streaming’, que lleva años queriendo llevarse el Oscar con una de sus películas y seguramente podrá todo el empeño para conseguirlo.

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