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FC Barcelona - Aston Villa, en directo: previa y última hora del partido de Champions

Sigue el minuto a minuto del partido entre el equipo azulgrana y el club inglés

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Los jugadores del Barcelona celebrando un gol (EFE/Toni Albir)
Los jugadores del Barcelona celebrando un gol (EFE/Toni Albir)

El FC Barcelona regresa este martes a la Champions con un enfrentamiento que tendrá un marcado acento español. Enfrente estará el Aston Villa de Unai Emery, un conjunto inglés que cuenta con una importante representación española tanto en su cuerpo técnico como en su plantilla.

Una particularidad que ha convertido al equipo de Birmingham en un vestuario con una identidad muy ligada al fútbol nacional. Los azulgranas buscarán reencontrarse con la victoria después de sus recientes tropiezos ante el PSG y el Real Madrid, mientras que los ingleses llegan con el objetivo de prolongar su pleno de triunfos en la competición europea.

17:57 hsHoy

La supremacía europea sigue siendo del PSG: los parisinos apagan a un titánico FC Barcelona que rozó los puntos en el Parque de los Príncipes

Los goles de Doué, Lucas Hernández, Vitinha y Fabián dieron la victoria al club parisino

Los jugadores del PSG celebrando un gol (REUTERS/Stephane Mahe)
Los jugadores del PSG celebrando un gol (REUTERS/Stephane Mahe)

El Parque de los Príncipes acogió un duelo de titanes. El rey contra el aspirante a la corona. Los dos mejores de Europa reunidos en un partido de Champions, enmascarado de final. El PSG puso el ritmo del partido imponiendo la profundidad y la verticalidad. El FC Barcelona se sumó a la fiesta. Se sumieron en un tira y afloja. Gol de Doué, contestación de Espart. Gancho de Lucas Hernández, respuesta de Lamine Yamal. Ahí el PSG dijo basta. Metió una marcha más para terminar de apagar a los azulgranas con el gol de Vitinha y Fabián y poner el punto y final al partido.

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17:45 hsHoy

El último duelo de Champions

El último partido del FC Barcelona en Champions fue el el PSG, donde registraron su primera derrota de la temporada. Los parisinos consiguieron mostrar las costuras del club azulgrana y reafirmar su hegemonía europea

17:31 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido

El partido entre los azulgranas y el club inglés tendrá lugar este martes 3 de noviembre a las 21 horas. Además, se podrá ver en directo a través de Movistar Liga de Campeones

17:02 hsHoy

El ‘Spanish Aston Villa’ de Unai Emery y la misión de acabar con el FC Barcelona en Champions

El club azulgrana recibe el martes al equipo inglés liderado por un grupo de españoles

El entrenador del Aston Villa, Unai Emery (Reuters/Paul Childs )
El entrenador del Aston Villa, Unai Emery (Reuters/Paul Childs )

El FC Barcelona afronta este martes un nuevo partido de Champions con sabor a fútbol español. El Aston Villa de Unai Emery aterriza en la ciudad condal con un equipo a la española a pesar de jugar en Inglaterra. El cuerpo técnico y varios de los jugadores nacidos en España permiten crear en Birmingham un ecosistema atípico, donde la esencia española se respira por los cuatro costados. La cita se presenta como un duelo de tensión, con los azulgranas pujando por los tres puntos tras dos complicadas derrotas (PSG y Real Madrid), mientras el Aston Villa, quieren mantener su pleno de victorias en la competición europea.

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17:00 hsHoy

¡¡Muy buenas tardes!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae! Este martes vuelve la competición de las estrellas, vuelve la Champions, y lo hace con una cita importante: FC Barcelona - Aston Villa. Un duelo con cariz español, dados los integrantes del cuerpo técnico del equipo inglés, que llegan en un gran momento de forma, especialmente en la competición europea, donde no conoce la derrota. Los azulgranas por su parte, tratarán de olvidar el traspiés con el PSG y volver a sumar los tres puntos a la tabla.

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