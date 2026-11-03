FC Barcelona - Aston Villa, en directo: previa y última hora del partido de Champions

Los jugadores del Barcelona celebrando un gol (EFE/Toni Albir)

El FC Barcelona regresa este martes a la Champions con un enfrentamiento que tendrá un marcado acento español. Enfrente estará el Aston Villa de Unai Emery, un conjunto inglés que cuenta con una importante representación española tanto en su cuerpo técnico como en su plantilla.

Una particularidad que ha convertido al equipo de Birmingham en un vestuario con una identidad muy ligada al fútbol nacional. Los azulgranas buscarán reencontrarse con la victoria después de sus recientes tropiezos ante el PSG y el Real Madrid, mientras que los ingleses llegan con el objetivo de prolongar su pleno de triunfos en la competición europea.